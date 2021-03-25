نصائح لرجيم ناجح قبل الصيف

من ضمن كل عشرة أشخاص هناك 9 يفكرون في الالتزام بحمية غذائية، هؤلاء التسعة يبدؤون معاً في حميتهم الغذائية ولكن يكملها شخص واحد والباقي يتوقف عنها فوراً، لماذا؟

لأنه وبكل بساطة تختلف الحميات الغذائية من رجل إلى الآخر بسبب اختلاف الاحتياجات الغذائية والمواد التي يحتاج إليها كل شخص مع اختلاف مستوى النشاط وتركيبة الجسد والمجهود الذي يبذله الشخص في يومه.

لذا قبل أن تبدأ في اتباع حمية غذائية مهما كانت جيدة يجب أن تحدد إن كانت جيدة ومناسبة لك كشخص أم لا.

بالطبع لا يمكننا إخبارك إن كانت الحمية مناسبة لك أم لا ولكن ما يمكننا إخبارك به هو القواعد العشر الذهبية لاختيار الحمية الغذائية المناسبة لك لنضعك على أول الطريق في الوصول إلى الجسد المثالي.

لا يمكننا أن نركز بشكل كاف على أهمية الحمية الغذائية خصوصاً إن كنت تفكر في خسارة الوزن أو حتى الحفاظ على وزنك وزيادة الكتلة العضلية الخاصة بك، التمارين الرياضية مهما كانت جيدة وقوية لن تفيدك دون وجود حمية غذائية مناسبة تدعمها.

والآن لنبدأ بقواعدنا العشر:

يجب أن تكون عملية لأقصى الحدود:

ستحتاج إلى تغيير أسلوب تناولك للطعام، فبدلاً من أن تتوجه إلى أحد المطاعم السريعة لطلب وجباتك المفضلة فإنك ستحتاج الآن لشراء المكونات والعمل على وجباتك بشكل صحي ومفيد وهذا يعني شراء المكونات الخاصة بالوجبات.

ولكن هناك فارقا من شراء المكونات الخاصة بالوجبات دون الاهتمام بالكثير من التفاصيل في تكوين هذه المكونات والبحث عن مكونات بأنواع خاصة أو شراء أي مكونات طبيعية مناسبة تجدها أمامك.

لذا فمن المهم للغاية في الحمية التي ستتبعها ألا تكون ذات متطلبات خاصة وألا تجعلك تجلس بالساعات تقرأ في منشور المنتجات التي ستشتريها لتتأكد إن كانت مناسبة معك أم لا.

على الرغم من أن الدقة مطلوبة ومفيدة للغاية في اتباع الحمية الغذائية إلا أنك في البداية لا ترغب في شيء معقد كثيراً بل ترغب في أن تكون الأمور أكثر بساطة ويمكنك أن تتبعها بسهولة.

أن تساعدك الحمية على خسارة الوزن بشكل صحيح:

بالطبع خسارة الوزن هو السبب الأهم لاتباع أي حمية غذائية بالإضافة إلى حماية قلبك وجسدك بشكل عام.

ولكن نحن هنا لا نسعى لأي خسارة في الوزن فخسارة الوزن بطريقة غير مناسبة أو بطريقة عنيفة ستؤدي إلى عودة هذا الوزن الذي خسرته وربما بعض الأضرار الجسيمة على جسدك وصحتك بشكل عام.

بعض الحميات الغذائية قد تطلب منك الامتناع عن تناول نوع من مكونات الغذاء مثل الألياف أو الدهون بشكل كامل وهذا خاطئ فالحرمان من نوع من الغذاء سيجعلك تفقد الاهتمام بهذه الحمية في البداية ومن ثم يصبح صعباً عليك اتباعها.

وإن كنت قادراً على اتباع قوانينها القاسية فقد تخسر الكثير من المواد المفيدة لجسدك، خسران هذه المواد سيضر جسدك على المدى الطويل.

أن تكون منطقية وسهلة الاتباع:

مهما كانت الحمية مناسبة لك فلابد أن ستكسر قواعدها في مناسبات مختلفة، من المهم أن تكون هذه الحمية سهلة الاتباع وليست قاسية حتى إن قمت بكسرها في أحد المرات تستطيع تعويض الأمور التي فاتتك أو التي خسرتها بشكل سريع وبسيط.

أو بمعنى أصح أن تتمكن من العودة إلى المسار الصحيح للحمية الغذائية أو الأكل الصحي بشكل عام وبكل سهولة أيضاً.

يجب أن تعتمد الحمية على إلغاء السكر الصناعي:

القاعدة الأولى للأكل الصحي والحمية الغذائية المناسبة هي أن تتخلص من جميع مشتقات السكر الصناعية بما فيه السكر المضاف صناعياً والاستغناء عنه بشكل كامل عن طريق المحليات الطبيعية أو السكريات الطبيعية.

بالطبع إلغاء السكر الصناعي لا يعني ألا تتناول أي سكريات نهائياً، يمكنك تناول الفواكه الطبيعية والمواد السكرية الطبيعية مثل العسل وغيره من المواد المفيدة والتي تقوي مناعتك ولا تؤذيك مثل السكر الصناعي.

من المهم أيضاً أن تعمل الحمية الغذائية على موازنة المواد الغذائية وتقديم مواد غذائية تجعلك تشعر بالشبع بشكل كبير وسريع.

التركيز على الخضراوات:

لا يمكن اعتبار أي حمية مناسبة إلا إن اعتمدت بشكل كبير على الخضراوات والمواد الغذائية الطبيعية وهنا أعني الخضراوات غير المطبوخة والطازجة.

يجب أن تركز الحمية على الحبوب الكاملة:

هناك الكثير من النقاشات على مختلف الأصعدة حول الحبوب الكاملة، هناك من يظن بأنها غير مناسبة أو غير مفيدة تماماً للحميات الغذائية والجسد بل ويظن أنها تحتوي على مواد سامة للجسد.

ولكن هناك مجموعة أخرى تقول بأنها مصدر مناسب وسهل للغاية للحصول على الألياف ومجموعة كبيرة من الفيتامينات التي يحتاجها الجسد بشكل مستمر وثابت.

ولكن لأننا اليوم نتحدث عن قواعد مشتركة بين الحميات الغذائية الجيدة فإننا بدون شك نرشح لك الحميات الغذائية التي تركز على الحبوب الكاملة، هذا لأن هذه الحميات الغذائية تقدم أفضل النتائج لمستخدميها.

الحبوب الكاملة تحتوي على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للغاية مثل الحديد والألياف ومجموعة فيتامينات ب المعقدة، من المهم أيضاً ان تتبعد عن الحبوب البيضاء المعالجة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة.

يجب أن تقلل تناول الأملاح (الصوديوم):

أي حمية غذائية تهدف إلى السيطرة على الوزن ومنع الأمراض المزمنة يجب عليها بشكل كبير أن تركز على تقليل تناول أملاح الصوديوم والأملاح بشكل عام لأنها تعمل على رفع ضغط الدم وتؤثر بشكل كبير للغاية على الأوعية الدموية.

يمكنك الاستغناء عن الأملاح عن طريق التركيز على الوجبات المالحة بشكل طبيعي مثل الفواكه أو الخضراوات المالحة أو المعالجة بطريقة سليمة، يمكنك أيضاً الاعتماد على ملح الجبل الصخري الصافي لأنه أقل في الأضرار بنسبة كبيرة.

يجب أن تركز على مقاومة الأمراض:

نعم الهدف الأساسي من الدايت أو الحمية الغذائية هو خسارة الوزن ولكن الهدف النهائي لأي حمية غذائية يجب أن يكون حمايتك من الأمراض المزمنة مثل السمنة وغيرها من الأمراض المزعجة والسيئة.

إن لم تركز الحمية بشكل كبير على مقاومة مرض ما في النهاية فهي سوف تضرك أكثر مما تفيد لأنها هكذا على الأغلب ستعمل على إزالة مكونات غذائية هامة.

بالطبع لا يجب أن نقول إن الحميات التي تركز على مواد غذائية بعينها مثل الكيتو أو غيرها مضرة على المدى الطويل ويجب ألا تتبعها لفترات طويلة.

يجب أن ترفق الحمية الغذائية مع جدول تمارين مناسب:

مهما حاولت الحمية الغذائية حمياتك من الأمراض أو حاولت أن تساعدك على خسارة الوزن فهذا لن يكون ممكناً إلا إن أرفقت جدول تمارين مناسبا وجيد للغاية مع هذه الحمية الغذائية لتساعدك على التخلص من الوزن وجعل جسدك أقوى ليسهل عليك مقاومة الأمراض.

كانت هذه مجموعة من النصائح أو القواعد الذهبية لتتمكن من الحفاظ على حميتك الغذائية وإتباع حمية غذائية مفيدة لك ولتساعدك على تحسين مستوى حياتك وتحسين صحتك أيضاً.

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