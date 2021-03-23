فوائد الكيوي للحامل لا تعد ولا تحصى، الكيوي غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، بما فيها فيتامينات C, A, E, K، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور والكولين.

ويعد الكيوي منخفض في السكريات مقارنة بفاكهات أخرى أي أنه يوفر كل ما تحتاجه المرأة الحامل.

فوائد الكيوي للحامل

1- الكيوي مصدرًا لفيتامين C

فيتامين C مفيد جدا للأم لأنه يساعد في امتصاص الحديد، فامتصاص الحديد مهم لمنع فقر الدم أثناء الحمل وبعده، ويساعد الحديد أيضاً على تكوين الناقلات العصبية وهي مهمة لوظيفة الدماغ للجنين، وتحتوي حبة الكيوي الكاملة على 64 ملغرام من هذا الفيتامين الأساسي.

2- الكيوي غني بحمض الفوليك

حمض الفوليك مكون أساسي ضروري للمرأة الحامل وذلك لأنه يحمي من العيوب العصبية لدى الأطفال، وكما ذكرنا فإن الكيوي يعد مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك.

3- الكيوي يساعد في عملية الهضم

فاكهة الكيوي تحتوي على العديد من الألياف الغذائية التي تساعد في الحماية والعلاج من الإمساك وتحسين عملية الهضم.

كما أن الكيوي يحتوي على إنزيم طبيعي يسمى الأكتينيدين الذي يساعد في تعزيز الهضم، فتناول حبة أو حبتين من الكيوي أثناء الحمل من الممكن أن تساعدك من الحماية من مشاكل الهضم والامساك.

4- الكيوي جيد لنظام غذائي متوازن

النظام الغذائي المتوازن يعد أمرًا ضروريًا وخاصة للمرأة الحامل، وذلك للحفاظ على صحتها وجنينها.

النظام الغذائي المتوازن يشمل تناول الفاكهة والخضار، فالكيوي واحدة من الخيارات الممتازة لأنه غني بالمعادن والفيتامينات، ومضادات الأكسدة وقليل السعرات الحرارية.

5- الكيوي يعزز الجهاز المناعي والطاقة

الكيوي يحتوي على كمية عالية من فيتامين C الذي يساعد على تحسين المناعة، وبالتالي مساعدته في محاربة الأمراض المختلفة، كما أن تناول الكيوي من قبل المرأة الحامل يزيد من مستويات الطاقة ويخفف من التعب الذي يرافقها خلال الحمل.

6- الكيوي يعمل على إدارة مستويات السكر في الدم

إذا كنت مصابة بسكري الحمل، فالكيوي خيار مناسب لحالتك، وذلك لأنه منخفض في السكر بالتالي لا يؤدي الى زيادة نسبة السكر ويجعل المرض تحت السيطرة.