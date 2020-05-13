نصائح لصيام مرضى الربو

وقال الدكتور إسماعيل: إن مريض الربو يجب أن يلتزم بعدد من النصائح والإرشادات الطبية للحفاظ على صحته خلال شهر رمضان حتى لا يتعرض لحدوث نوبات ربو شديدة قد تؤثر على صحته العامة.

وأوضح أن الصيام يؤدي إلى تغيير مواعيد تناول الطعام والشراب، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مرضى الربو وتناولهم للعلاج، كذلك فإن قدوم شهر رمضان في فصل الصيف وما يحدث فيه من جفاف وعواصف ترابية قد تزيد من حدة مرض الربو، إلا أن هذا الأمر لن يقف عائقاً أمام رغبة مرضى الربو في الصيام و ذلك من خلال تناول البخاخ الواقي للربو مرة وقت الإفطار و مرة وقت السحور.

وأضاف أن هناك 8 نصائح هامة يجب أن يلتزم بها مريض الربو منها أن يحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية لتجنب الإصابة بها، كما ينصح بالابتعاد عن التدخين وعدم مخالطة المدخنين، والابتعاد عن التيارات الهوائية الباردة والالتزام بتهوية المنزل وتنظيفه من الأتربة.

كما نصح بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والحرص على تخفيف الضغوط النفسية والانتظام بالعلاج والتقيد بتعاليم وإرشادات الطبيب المعالج والحرص على قياس معدل التنفس وتقييم مستويات التحكم في الربو.

كما نصح بتجنب استخدام جهاز البخار لأنه يحتوى على محاليل وأدوية تدخل الجوف وإذا احتاج المريض هذا الجهاز يجب أن يفطر، أما بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون البخاخات التي تحتوى على كورتيزون، فمن المهم أن نطمئن الجميع أن هذا النوع من البخاخات لا يجعل المريض عرضة للإصابة بفيروس كورونا مؤكدًا ضرورة أن يحرص المريض على الالتزام بأخذ العلاج الموصوف له تحت إشراف الطبيب.

وأضاف أن هناك أطعمة ينصح بتناولها وأخرى يجب تجنب تناولها لمريض الربو حيث يجب الامتناع عن تناول أي وجبات دسمة على الإفطار أو السحور و تناول بدلاً من ذلك وجبات صغيرة ومتكررة بين الإفطار والسحور لتجنب عسر الهضم و امتلاء البطن الذي قد يحدث ويسبب ضيقًا بالتنفس. كما لفت إلى أهمية الإكثار من تناول السوائل أثناء السحور والإفطار خاصة المياه وذلك ليصبح البلغم أكثر ليونة ما يساعد على سهولة إخراجه وتجنب الجفاف والابتعاد عن المواد الحارة مثل البهارات والأطعمة الدسمة، لأنها تزيد من مادة الهِستامين وزيادة الحساسية في الجسم.

وأكد أهمية تناول طعام صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم و الإكثار من الخضراوات و الفاكهة الطازجة والإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين سي، لأنها أطعمة مضادة للأكسدة وتعمل على تقليل الالتهاب مثل البروكلي والبرتقال والفراولة والكيوي والقرنبيط والليمون و الجوافة والتقليل من تناول الأطعمة الجاهزة لما تحتويه من زيوت نباتية وتجنب تناول الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة قدر الإمكان، لأنها قد تزيد من حدوث أعراض الربو.

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