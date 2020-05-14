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نصائح لصيام مرضى فقر الدم

منشور 14 أيّار / مايو 2020 - 08:30
تناول الكالسيوم مع الأغذية الغنية بالحديد يعارض امتصاص الحديد فيجب تناولها بفارق ساعتين بينها
تناول الكالسيوم مع الأغذية الغنية بالحديد يعارض امتصاص الحديد فيجب تناولها بفارق ساعتين بينها
تجدثت حصة ناصر النعيمي أخصائية التغذية بمركز الغرافة الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية  عن شهر رمضان وقالت إن من فضل شهر رمضان الكريم الصيام حيث يعتبر صحة للجسم والعقل وفيه تهذيب للنفس، ويشعر بعض الأشخاص بالتعب والخمول والإرهاق وذلك نتيجة لفقدان السوائل وعدم الحرص على تناول الطعام الجيد في فترة الإفطار إلى فترة السحور، ومن الأشخاص الذين يشعرون ببعض الأعراض مع الصيام مرضى فقر الدم، موضحة أن فقر الدم هو نقص نسبة البروتين الموجودة في خلايا الدم الحمراء والتي تعتبر المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، فبعد حدوث فقر الدم تظهر بعض الأعراض على الإنسان ومنها: الصداع والشحوب والشعور بالإعياء والتعب وتسارع ضربات القلب وهشاشة الأظفار وسقوط الشعر وبرودة الأطراف (الأيدي والأرجل) وعدم القدرة على التنفس.
 
وقالت هناك عدة أسباب لحدوث فقر الدم ومنها: عدم تناول كميات كافية من الغذاء الغني بالحديد والحمل والولادة وفقدان كميات كبيرة من الدم نتيجة النزيف والعمليات الجراحية، وعلاج فقر الدم يكون عن طريق الغذاء الغني بالحديد وعن طريق تناول الأدوية المدعمة بالحديد وذلك باستشارة الطبيب.

 

ونصحت الأشخاص المصابين بفقر الدم، بتناول وجبة الإفطار في وقتها وعدم تأخيرها وتأخير وجبة السحور قدر المستطاع، وذلك لعدم زيادة فترة الصيام. وعند الإفطار يجب البدء بتناول التمر وذلك لاحتوائه على الحديد والمعادن، كذلك يجب الحرص على تناول وجبة السحور وأن تحتوي على الغذاء الغني بالحديد مثل: البقوليات والعسل والشوفان والبيض، بالإضافة إلى الحرص على تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء والأسماك والديك الرومي والبقوليات والبيض، كذلك ينصح أيضاً بالإكثار من تناول الفاكهة الغنية بالحديد مثل الزبيب والأفوكادو والتفاح والموز والعنب والمشمش المجفف والتين والكمثرى والفراولة.

وشددت حصة ناصر النعيمي، على ضرورة الحرص على تناول الخضراوات والسلطات مثل البروكلي واللفت والكوسا والطماطم والسبانخ والشمندر، وتناول الحبوب المدعمة بالحديد مثل الشوفان والذرة والقمح وبذور عباد الشمس، والإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء وذلك لتجنب حدوث الجفاف، أيضاً تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج (Vitamin C) مثل: (البرتقال والمانجو والليمون والكيوي والبروكلي والفلفل الأخضر وعصير الطماطم) مع الأطعمة الغنية بالحديد وذلك ليساعد على الامتصاص في الجسم، كذلك تجنب الإكثار من شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة وذلك لاحتوائها على الكافيين الذي يمنع امتصاص الحديد ذي المصدر النباتي، وتناول الكالسيوم مع الأغذية الغنية بالحديد يعارض امتصاص الحديد فيجب تناولها بفارق ساعتين بينها، والاهتمام بتناول حبوب الحديد في أوقاتها المذكورة من قبل الطبيب. وبعد القيام بكل هذه النصائح سوف يستطيع مريض فقر الدم الصيام بطريقة سليمة وبدون أعراض جانبية، وعلى المريض أن يحرص على متابعة الطبيب بشكل منتظم قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

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Via SyndiGate.info


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