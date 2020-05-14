نصائح لصيام مرضى فقر الدم

تجدثت حصة ناصر النعيمي أخصائية التغذية بمركز الغرافة الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية عن شهر رمضان وقالت إن من فضل شهر رمضان الكريم الصيام حيث يعتبر صحة للجسم والعقل وفيه تهذيب للنفس، ويشعر بعض الأشخاص بالتعب والخمول والإرهاق وذلك نتيجة لفقدان السوائل وعدم الحرص على تناول الطعام الجيد في فترة الإفطار إلى فترة السحور، ومن الأشخاص الذين يشعرون ببعض الأعراض مع الصيام مرضى فقر الدم، موضحة أن فقر الدم هو نقص نسبة البروتين الموجودة في خلايا الدم الحمراء والتي تعتبر المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، فبعد حدوث فقر الدم تظهر بعض الأعراض على الإنسان ومنها: الصداع والشحوب والشعور بالإعياء والتعب وتسارع ضربات القلب وهشاشة الأظفار وسقوط الشعر وبرودة الأطراف (الأيدي والأرجل) وعدم القدرة على التنفس.

وقالت هناك عدة أسباب لحدوث فقر الدم ومنها: عدم تناول كميات كافية من الغذاء الغني بالحديد والحمل والولادة وفقدان كميات كبيرة من الدم نتيجة النزيف والعمليات الجراحية، وعلاج فقر الدم يكون عن طريق الغذاء الغني بالحديد وعن طريق تناول الأدوية المدعمة بالحديد وذلك باستشارة الطبيب.