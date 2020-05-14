نصائح لصيام مرضى فقر الدم

ونصحت الأشخاص المصابين بفقر الدم، بتناول وجبة الإفطار في وقتها وعدم تأخيرها وتأخير وجبة السحور قدر المستطاع، وذلك لعدم زيادة فترة الصيام. وعند الإفطار يجب البدء بتناول التمر وذلك لاحتوائه على الحديد والمعادن، كذلك يجب الحرص على تناول وجبة السحور وأن تحتوي على الغذاء الغني بالحديد مثل: البقوليات والعسل والشوفان والبيض، بالإضافة إلى الحرص على تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل الكبدة واللحوم الحمراء والأسماك والديك الرومي والبقوليات والبيض، كذلك ينصح أيضاً بالإكثار من تناول الفاكهة الغنية بالحديد مثل الزبيب والأفوكادو والتفاح والموز والعنب والمشمش المجفف والتين والكمثرى والفراولة.
وشددت حصة ناصر النعيمي، على ضرورة الحرص على تناول الخضراوات والسلطات مثل البروكلي واللفت والكوسا والطماطم والسبانخ والشمندر، وتناول الحبوب المدعمة بالحديد مثل الشوفان والذرة والقمح وبذور عباد الشمس، والإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء وذلك لتجنب حدوث الجفاف، أيضاً تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج (Vitamin C) مثل: (البرتقال والمانجو والليمون والكيوي والبروكلي والفلفل الأخضر وعصير الطماطم) مع الأطعمة الغنية بالحديد وذلك ليساعد على الامتصاص في الجسم، كذلك تجنب الإكثار من شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة وذلك لاحتوائها على الكافيين الذي يمنع امتصاص الحديد ذي المصدر النباتي، وتناول الكالسيوم مع الأغذية الغنية بالحديد يعارض امتصاص الحديد فيجب تناولها بفارق ساعتين بينها، والاهتمام بتناول حبوب الحديد في أوقاتها المذكورة من قبل الطبيب. وبعد القيام بكل هذه النصائح سوف يستطيع مريض فقر الدم الصيام بطريقة سليمة وبدون أعراض جانبية، وعلى المريض أن يحرص على متابعة الطبيب بشكل منتظم قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
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