احتفلي بليلة رأس السنة دون زيادة وزنكِ

مع استقبال العام الجديد بالفرحة يجب أن نلتزم بالتغذية السليمة لصحتنا وصحة أولادنا و السؤال الشائع كيف نتفادى العادات الخاطئة وما هي الوجبات الصحية للاحتفال برأس السنة دون زيادة بالوزن.

لذلك وجهنا السؤال للدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية لعلاج السمنة والنحافة والتي بدأت حديثها قائلة الاحتفال قد يتسبب في زيادة الوزن بسبب تناول أطعمة ومشروبات غازية بشكل أكبر من اللازم بالرغم من أنه يمكننا الاحتفال مع تفادي زيادة الوزن من خلال بعض النصائح وهي:

1- يجب أن لا تنتظري وجبه الاحتفال و تأكلي وجباتك طوال اليوم فلا تبدأي وجبة الاحتفال علي معده فارغة.

2- يجب تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً، لان الإشارة ستصل من المخ بعد ١٥ دقيقة أن المعدة امتلأت وبالتالي سنستهلك كمية طعام قليلة وعند إحضار الحلوى ستكون المعدة ممتلئة.

3- ابدأي بتناول السلطة أولا ثم البروتين مثل اللحوم أو الفراخ أو الأسماك ثم النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو العيش.

4- استبدال تناول المشروبات الكحولية بالماء والعصائر الطبيعية.

وهناك بعض الوجبات المناسبة للاحتفال برأس السنة وتسبب السعادة دون زيادة وزن والتي وصت بها د.جيهان أهمها:

5 أطعمة تقي من مرض السكر

1- الأسماك المشوية تحتوي ع أوميجا 3 وفي نفس الوقت صحية.

2- السلطة و الخضراوات أساسية مع الوجبات .

3- المشويات بأنواعها و البعد عن المقليات والوجبات الدسمة.

4- شرب العصائر الطازجة بدل من الكحوليات.



