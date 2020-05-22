نصائح للاعتناء بصحتك خلال الحجر المنزلي

قد نعاني من بعض الضغوط النفسية الناجمة عن مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت إغلاق العديد من مراكز اللياقة البدنية والنوادي الرياضية المتنشرة في كافة مناطق المملكة، وبالتالي انعدمت فرص مشاركة الأفراد في مختلف الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي التفاعلي وخصوصا خارج المنزل، بصحبة الأصدقاء والعائلة. وبالرغم من هذه الظروف، إلا أنه يتوجب على الجميع المحافطة على الصحة والاعتناء بها كأولوية مطلقة لمواجهة هذا الفيروس.



ونتيجة لتلك التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، فقد طرأ تغيراً كبيراً في أنماط معيشتنا اليومية، كالعمل من المنزل عوضاً عن الذهاب إلى العمل، والدراسة عن بعد كبديل عن الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة. ولذلك، برزت الحاجة إلى أهمية الحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية أثناء المكوث طويلاً في المنزل. ومن هذا المنطلق، أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة حيوية لتشجيعنا على الحفاظ على لياقتنا البدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية اتباع إرشادات وزارة الصحة للبقاء في المنزل في ظل انتشار هذه الجائحة العالمية.



ففي إطار مبادرة #حركتك_صدقتك، وهي ضمن حملة #بيتك_ناديك التي أطلقها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مؤخراً، قام الاتحاد بجمع العديد من المقالات الهامة على بوابته الصحية على موقعه الإلكتروني، حيث تتضمن هذه المقالات مجموعة من النصائح حول كيفية التغلب على ظاهرة الكسل والخمول خلال فترة مكوثنا في منزلنا خلال شهر رمضان المبارك.



إضافة إلى ذلك، قام اتحاد الرياضة للجميع بتطوير العديد من برامج اللياقة البدنية التي يمكن ممارستها في المنزل، مع إمكانية التواصل مع خمسة من أفضل المدربين المحترفين، حيث تم اختيار المدربين بناء على خبراتهم في عدة أنشطة رياضية، مثل الكروسفت، تمارين التحمل، واليوغا، وغيرها من الأنشطة الرياضية الحيوية للجسم، التي يمكنك ممارستها في منزلك، دون الحاجة إلى المعدات الرياضية ، إضافة إلى توفير مجموعة النصائح الهامة للحفاظ على صحتك:

1. البدء فوراً في ممارسة التمارين الرياضية



20 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية كفيلة بأن تبقيك بصحة جيدة، أنت فقط بحاجة إلى تحديد أهدافك، التي يمكن أن تكون متدرجة، بدءً من الأهداف الصغيرة حتى الوصول إلى تحقيق أهدافك الكبيرة، وذلك من خلال إعداد برنامج رياضي مرن، لاتقس على نفسك خلال أدائك للتمرين، فتحقيق القليل من الفوائد خيراً لك من لا شيء.

2. إشرب المزيد من المياه



لا شك أن الماء ضروري للحياة، حيث يتكون جسم الإنسان من 60% من الماء، فشرب كمية كافية من المياه يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على صحتك، وتنشيط عضلاتك، وحماية مفاصلك، وتحسين عملية الهضم، وتعزيز وظائف الدماغ، بما في ذلك تجنب الشعور بالصداع، والحفاظ على نقاء بشرتك. إبدأ فوراً بشرب المزيد من المياه.

3. تطبيقات للياقة البدنية



تُعد تطبيقات اللياقة البدنية طريقة رائعة لمساعدتك على تحفيزك، ومتابعة مدى تقدمك في التمارين الرياضية، فلديك مجموعة متاحة من التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في أنشطة اللياقة البدنية، والتي تشمل مدرب اللياقة اليومي، نادي Nike Run ، 7 دقائق، اليوغا اليومية، وهي تطبيقات متاحة عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد وآبل، التي يمكن تحميلها في هاتفك.

4. أهمية أخذ قسطاً كافياً من النوم



يعد النوم لمدة 7 – 8 ساعات في اليوم أمراً حيوياً للحفاظ على صحتك، حيث يسهم ذلك في تعزيز قدرتك على التركيز، وتحسين الانتاجية، إضافة إلى تحسين قدراتك الرياضية، ومن المهم أيضاً العمل على تقليل تناول مادة الكافيين، وتخصيص مكان مريح ومناسب للنوم، وذلك بعيداً عن هاتفك الخاص الذي قد يسبب لك الإزعاج خلال ساعات نومك.

5. تناول الوجبات الصحية



يعد تناول الطعام الصحي أمراً ضرورياً لتعزيز رفاهيتك الصحية، كونها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بما في ذلك صحتك الذهنية، كتناول الفول، والمكسرات، والبقوليات، والفواكه، والخضروات، وهي وجبات لابد لك من إضافتها ضمن جدولك الغذائي، فهي تساعد على تعزيز قدرتك على ممارسة التمارين الرياضية اليومية.



من خلال تطبيق هذه النصائح الخمس ودمجها ضمن روتينك اليومي، يمكنك التمتع بعادات صحية مفيدة لك ولعائلتك خلال فترة مكوثكم في المنزل، وفي المدى البعيد أيضاً، لذا قد حان الوقت للتحرك فوراً للعناية بسلامتكم الجسدية والذهنية.

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