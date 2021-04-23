نصائح للتوقّف عن حب شخص لا يحبك

الوقوع في الحب مع شخص لا يفكر فيك ولا يحبك، يمكن أن يؤثر بشكل خطير على تقديرك لذاتك وثقتك بنفسك. تشعرين بالحزن وعدم الرضا عن نفسك كما يمكنك أحيانا الشعور بالاكتئاب، اعلمي أنه يجب عليك التخلص من هذه المشاعر في أسرع وقت ممكن، سيخبرك الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية بما يجب عليك فعله للتغلب على حبك غير المتبادل والبدء في عيش حياة جديدة بدون موضوع شغفك، والنصائح التي سوف تساعدك على نسيان الألم بعد فشل الحب.

تقبلي حقيقة أن هذا الشخص لا يحتاجك

إذا كنت تعتقدين يومًا ما أن فارس أحلامك يحبك لكنه لا يتواجد معك عندما يجب أن يكون قربك ويختفي دون عذر فهذا يعني أنه بالتأكيد لا يبادلك المحبة، فحاولي أن تنظري إلى حبك من منظور مختلف، و إذا استطعت أن تعترفي بأن الشخص الاخر لا يحبك فأنت على الطريق الصحيح. وفي المرة القادمة التي تريدين فيها مقابلة هذا الشخص أو الاتصال به، فكري فقط في ما يشعر به تجاهك، وتذكري أن ثمة أخاض عادةً، عندما تُظهرين لهم مدى اهتمامك بهم، فإن كل ما يشعرون به تجاهك هو التعاطف وليس الحب.

صرف انتباهك

بعيدا عن النظر بعيدا عن الفكر. يجب أن يكون هذا هو شعارك إذا كنت ترغبين في التغلب على حبك بلا مقابل، ابقي بعيدًا قدر الإمكان عن من تحبين، إذا استطعت، فإن أفضل خيار لك هو الذهاب في رحلة طويلة حيث لن تتمكني من الاتصال بالإنترنت (توقفي عن التحقق من جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم!).

إذا لم تتمكني من تجنب مقابلة هذا الشخص تماماً، فحاولي أن تبقى أفكارك بعيدة عنه، حتى لو كان الشخص الذي تحبينه في نفس الغرفة مثلك، فهذا لا يعني أنه يجب عليك دائمًا التفكير فيه، حوّلي تدفق أفكارك إلى اتجاه آخر. فكري في أحلامك وليس السعادة في علاقاتك.

ابحثي عن شخص يعاني نفس المشاكل

أنت لست الشخص الوحيد الذي يعاني من مشاكل في العلاقة. عانى الكثير من الناس من آلام الحب غير المتبادل وتجاوزوه. أخبري أقربائك عن مشاعرك. اسأليهم كيف نجوا منه وماذا فعلوا للتخلص من الألم. في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجينه هو سماع كلمات بسيطة مثل "إلى أي مدى أفهمك جيدًا".

إذا كنت لا ترغبين في التحدث إلى أي شخص حول مشاكلك الشخصية، فانتقلي إلى الفنون، يحظى موضوع الحب بلا مقابل بشعبية كبيرة، ومن السهل العثور على الكثير من الكتب والأفلام التي ستساعدك في التغلب على شخص ما.

إعتني بنفسك

عندما تنغمسين في أفكارك المظلمة، فعادة ما تبدأين في إهمال نفسك. حتى لو لم تشعري سوى بالألم، حتى لو لم تستطيعي فعل أي شيء، اعتني بمظهرك وصحتك. خذي حمامًا دافئًا بالفقاعات مع الأملاح. اصنعي كوبًا من شاي الأعشاب اللذيذ واشربيه بكل سرور. اذهبي للتسوق واشترِي ملابس جديدة. قومي بتغيير قصة شعرك.

لا تفكري في البدء في التدخين أو اتباع أي عادة مضرة بالصحة، لا تتخذي قرارات أو إجراءات متهورة، قد ترغبين في شغل نفسك بتدمير الذات وتأمل أن يرى الطرف الاخر ألمك ويفهمه - لكنهم لن يفعلوا ذلك. وسوف تصابين فقط بتلف الأعصاب.

قومي بالتمرّن

هناك طرق عديدة لاستعادة توازنك العاطفي، أكثرها فعالية هي التمارين البدنية. للتخلص من سلبيتك. ابدأي الهرولة كل صباح أو اذهبي إلى دروس اللياقة البدنية. اذهبي إلى صالة الألعاب الرياضية أو حمام السباحة. تعلمي كيفية ركوب الخيل، ستحصل بالتأكيد على شاعر الإيجابية من التواصل مع الحيوانات.

إذا كنت تريدين الجمع بين الرياضة والفنون ، فابدأي بالرقص، ارفعي أغانيك المفضلة وارقصي طالما كنت قادرة على الحركة، إذهبي إلى استوديو للرقص وتعلمي كيفية رقص التانغو أو الزومبا. سوف تحصلين على المتعة وعلىقوام رشيق في نفس الوقت.

أتركي هذا الحلم خلفك

هناك مثل هندي جيد: إذا مات حصانك، فترجل. لا تنغمس في أحلام ميؤوس منها. لا يوجد شيء أكثر تدميرًا من انتظار شخص ما ليحبك مرة أخرى. إذا رأيت أن شخصًا ما لا يولي اهتمامًا كافيًا لك، فلا تحاول تبريره. إنهم لا يخجلون من إظهار حبهم ؛ هم فقط لا يشعرون به.

لا تغضبي

فشل الحب جزء من الحياة، إذا حدث شيء مخالف لخططك ، فلا يجب أن تبدأ في كره نفسك أو كل ممثلي الجنس الآخر. صدقي أنك ستري نهايتك السعيدة. ولا تتمني حظًا سيئًا لمن تحبين، ليس عليهم تقديم تضحيات من أجل سعادتك.

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