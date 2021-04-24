نصائح للحصول على شخصية قوية!

كثيراً من الناس يسعون للحصول على شخصية قوية ومميزة وأن تحظى بشخصية قوية لها العديد من الفوائد منها أن تنجح بالحياة وفرص عملية واجتماعية أكثر وأن تكون أهلاً للثقة وتحمل المسؤولية.

فالناس بالمجتماعات كافة تميل إلى إحترام الإنسان صاحب الشخصية القوية والأخذ بكلامه والثقة بتصرفاته وهذا طبيعي لأنه قوي، شخصية الإنسان من أكثر العوامل المميزة له فلا تخدعكم المظاهر، وكثيراً من الناس يتمنون في هذا العالم أن يمتلكوا شخصية قوية تمكنهم من التعامل مع الناس وظروف الحياة.

البعض يظن أن الشخصية القوية تولد مع الإنسان وتتكون من الأسرة الصغيرة ،نعم هذا صحيح لكن الخبر السار أن الإنسان يستطيع أن يكتسب صفة الثقة بالذات والشخصية القوية من خلال التدريب والتمرين على بعض الأمور والخطوات وقد يكتسبها بسرعة إذا ما قرر ذلك حقاً وواضب على الممارسة.

كيف تكتسب شخصية قوية وتعمل عليها؟

1- تعرف على نفسك :

قبل أي شيء عليك أن تتعرف على نفسك وتكتشفها، كيف ؟! الجواب عليك أن تعرف ما هي الأشياء التي تريد أن تفعلها وأن تحققها فعلاً، حاول أن تجيب عن أسئلة تتعلق بك وبسلوكك وبتعاملك مع الآخرين وكيف تتصرف في بعض المواقف.

ابنِ صورة بدماغك عن شخصيتك الحالية من خلال الوقائع التي تحدث بحياتك اليومية في المقابل ابنِ صورة لشخصيتك القوية التي تريد اكتسابها وخلال هذه العملية قد تقتدي بشخصية ما.

2- القرارت الشخصية واتخاذها :

اتخاذ القرارت الشخصية وحدك دون مساعدة أحد يساعدك على بناء شخصية قوية؛ لأنها تعلمك على تحمل المسؤولية وبالإضافة إلى الانطباع الجيد الذي تتركه أمام نفسك جراء كل قرار اتخذته.

3- التركيز في العمل الذي تقوم به :

قوة الشخصية تبنى من خلال التركيز في العمل فالعواطف تندفع عندما تنجز وتحقق عملا معينا ويؤدي ذلك إلى بناء شخصية قوية عن طريق تحفيز الذات وتنظيم الأفكار، التنفس بعمق والتفكير الإيجابي بالأحداث التي من الممكن أن تحدث لذلك تقوم بالعمل بأفضل طريقة ممكنة.

4- حدد أهدافك :

عندما تضع أهدافا لنفسك تريد أن تحققها بالحياة وبهذه الأهداف تزيد من احترامك لذاتك وتشعر بقيمتك وقيمة الحياة؛ ما ينعكس على شخصيتك بشكل إيجابي لذلك توقف عن العيش بدون أهداف؛ وضع أهدافا لنفسك وقم بتحقيقها حتى لو كانت صغيرة.

5- تواصل مع الآخرين :

حاول دائماً بأن تتواصل مع الآخرين؛ العائلة الأصدقاء أصدقاء المدرسة زملاء العمل؛ لأن التواصل الفعال يقوي الشخصية ويعلمك فن الإصغاء للآخرين وطرق التواصل البناء وعندما تتواصل مع الآخرين لبناء تواصل جيد أنظر في عيني من تتواصل معه.

6- نافس الآخرين :

منافسة الآخرين طريقة ممتازة وجيدة لتقوية الشخصية؛ لأنها تبث الشجاعة في نفسك والإصرار على التغلب على منافسيك، حاول أن تشارك في نشاطات تتضمن منافسة الآخرين كرياضة الركض والسباحة والرياضات الجماعية والمنافسة في مجالات العمل والدراسة.

7- لا تهتم بالناس :

لا تهتم بما يعتقد الناس عنك ولا تهتم أبداً أن تفعل شيئا لترضيهم، بذلك تساهم بتدمير شخصيتك وإضعافها فما من شيء أسوأ من القلق بما يعتقد الناس عنك ولا شيء يضعف شخصيتك أكثر من الاهتمام بهم.

8- تعلم من الفشل :

للفشل قدرة على صقل شخصيتك ومهاراتك ودور كبير وفعال على إكسابك خبرة في مختلف الأمور، جرب التعلم من الفشل بدل من التدمر.

الفشل يلعب دوراً كبيراً في تكوين شخصيتك حيث يتعلم الشخص القدرة على الصبر والاجتهاد والإصرار.

نصائح لبناء شخصية قوية :

1- عدم التفكير بالأخطاء.

2- تطوير الذات وتنمية المهارات .

3- الإعتراف بالأخطاء عند ارتكابها.

4- قبل اتخاذ أي قرار فكر جيداً

5- عدم التسويف ومراكمة الأعمال.

6- تحقيق الأهداف والعمل على إنجازها

7- تجنب تضييع الوقت والاستفادة منه

8- اكتساب المعرفة

9- تحديد الهدف الأساسي من الحياة

10- تجربة كل شيء جديد

11- تجنب العصبية والانفعال

12- تكلم بثقة والابتعاد عن التلعثم في الكلام ولا تكثر الكلام.

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