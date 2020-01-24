نصائح للركض بشكل أقوى وأسرع

إذا أردت أن تكون عداءً سريعا يسابق الريح، وأن تحصل على جسم رشيق من خلال حرق السعرات بالركض، فما عليك سوى إعداد نفسك لمثل هذه المهمة من خلال، إتباع بعض التعليمات للوصول إلى هذه الغاية، لذلك عليك القيام بما يلي:



- في البداية، يجب أن تقوم بإصلاح الأنسجة العضلية التالفة، مع تقليل وقت الانتعاش بين التكرارات، ما يجعل من السهل القيام بمثل هذا المجهود في تمارين الجري، مع زيادة القدرة على التحمل وتحسين الأداء بشكل كبير في الجري.



- الخطوة الثانية هي زيادة كثافة التمارين الخاصة بك والتي تهدف إلى زيادة القوة والسرعة والقدرة، مع زيادة المسافة من 400 متر: 1600 متر.



- الخطوة الثالثة زيادة فترة الإحماء من 10: 15 دقيقة، مع المشي لمدة دقيقة واحدة لاسترداد الصحة.



- الخطوة الرابعة: الحصول على مدى زمني كل أسبوع يصل إلى دقيقتين فقط لزيادة السرعة والمرونة، مع تقوية عضلات جلوتيس وأوتار الركبة، وتعزيز عضلات الفخذين.



- الخطوة الخامسة: زيادة القدرة على التحمل، وحرق الدهون بشكل أسرع، من خلال زيادة الأحمال التدريبية الخاصة بنسبة 10% في كل أسبوع.