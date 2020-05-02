نصائح للمحافظة على الكوليسترول في رمضان

تحث مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على ضرورة المحافظة على نسبة الكوليسترول خلال شهر رمضان، حيث أوضح الدكتور محمد صالح مرسي بمركز مسيمير الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ان الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في جميع خلايا الجسم.

ويحتاج الجسم إلى بعض الكوليسترول لصنع الهرمونات، وفيتامين د، والمواد التي تساعد على هضم الأطعمة، والجسم يصنع كل الكوليسترول الذي يحتاجه، ويوجد الكوليسترول أيضًا في الأطعمة من المصادر الحيوانية، مثل صفار البيض واللحوم والجبن، ونوه بأنه اذا كان لديك الكثير من الكوليسترول في الدم، يمكن أن يتحد مع مواد أخرى في الدم لتشكيل اللويحات حيث يلتصق البلاك بجدران الشرايين ويُعرف تراكم اللويحات هذا باسم تصلب الشرايين ويمكن أن يؤدي إلى مرض الشريان التاجي، حيث تصبح الشرايين التاجية ضيقة أو حتى مسدودة.

وأضاف بأنه: HDLو LDL وVLDL هي بروتينات دهنية. وهي مزيج من الدهون والبروتين. ويجب ربط الدهون بالبروتينات حتى تتمكن من التحرك عبر الدم والأنواع المختلفة من البروتينات الدهنية لها أغراض مختلفة.

يشير HDL إلى البروتين الدهني عالي الكثافة ويطلق عليه أحيانًا الكوليسترول «الجيد» لأنه يحمل الكوليسترول من أجزاء أخرى من الجسم إلى الكبد، ثم يقوم الكبد بإزالة الكوليسترول من جسمك.

يشير LDL إلى البروتين الدهني منخفض الكثافة. يطلق عليه أحيانًا الكوليسترول «الضار» لأن ارتفاع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين.

يرمز VLDL إلى البروتين الدهني منخفض الكثافة جدًا. يصف بعض الأشخاص أيضًا الكولسترول الضار بـ VLDL لأنه يساهم أيضًا في تراكم الترسبات في الشرايين. لكن VLDL وLDL مختلفتان ؛ VLDL يحمل بشكل رئيسي الدهون الثلاثية وLDL يحمل بشكل رئيسي الكوليسترول.

وذكر ان السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة الكوليسترول هو نمط حياة غير صحي.