نصائح ومحاذير تناول البابايا

بذور البابايا تعتبر سامة بشكل خاصة

لماذا قد لا تكون البابايا أفضل الفواكه بالنسبة لك: نحن جميعا نحب البابايا، فهي شهية ومغذية ويمكن إضافته إلى السلطة أو العصير. كما ان له خصائص طبية فهي تعمل بمثابة مضاد للجراثيم، ومضاد للفطريات. كما تستخدم أوراقها عادة لمكافحة حمى الضنك.

حسنا، ليس هناك جانب ليس جيد لهذه الفاكهة الجميلة. ولكننا نعلم جميعا كيف يُطلب من النساء الحوامل الامتناع عن تناول البابايا والأناناس. ولكن ما هي المحاذير الأخرى المتعلقة بالبابايا:

مخاطر الإجهاض

البابايا كثمار لها فوائد مذهلة ولكن بذورها وجذرها يمكن أن تسبب الإجهاض. وعلاوة على ذلك، البابايا غير الناضجة يمكن أن تؤدي إلى تقلصات الرحم. وقد لا تكون بنفس التركيز العال في البابايا الناضجة، ولكن من الأفضل تجنب هذه الفاكهة خلال فترة الحمل.

تضر المريء

أنت مقتنع بأن البابايا هي فاكهتك المفضلة ولكن هذا لا يعني أن تنغمس فيها. الإفراط في تناول البابايا يمكن أن يضر المريء. تجنب تناول اكثر من 1 كوب من البابايا في يوم واحد.

تسبب العيوب الخلقية

أوراق البابايا تحتوي على مكون، بابين. الذي يمكن أن يكون ساما للجنين ويؤدي إلى عيوب خلقية. وبالرغم من عدم وجود ادلة على مدى سلامته أثناء الرضاعة الطبيعية الا انه من الأفضل تجنب تناول هذه الفاكهة قبل وبعد الولادة.

تسبب الحساسية

اللاتكس في البابايا يمكن أن يسبب الحساسية لدى البعض. لذلك نذكر مرة أخرى على مخاطر تناول البابايا غير الناضجة.

البابايا تخفض السكر

يمكن ان تسبب البايايا انخفاضا في مستوى السكر في الدم اذا كنت تأخذ ادوية للسيطرة على الضغط، وهذا أمر خطير للغاية.

تؤثر على الخصوبة

مستخلص بذور البابايا يمكن ان يخفض الخصوبة عند الرجال. ويقال بأنها تسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية ويمكن أن تؤثر على حركتها أيضا.

تحتوي على مادة سامة

البابايا لها العديد من الفوائد الصحية ولكنها قد تتحول الى مادة سامة في لحظات بالاستناد الى بعض العوامل. أما سبب ذلك فاحتوائها على مادة benzyl isothiocyanate .

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