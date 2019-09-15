نقص المغنيسيوم عند الأطفال: أسبابه، أعراضه، علاجه، مصادره

يعتبر المغنيسوم من الأملاح المعدنيّة المهمة لصحة الجسم، ويمكن الحصول على حاجة الجسم منه من الأغذية المختلفة مثل: الفواكه، والخضروات، والمكسّرات وغيرها؛ ويؤدّي نقصه إلى الإصابة بالكثير من الأمراض التي تُعيق قيام الجسم بمهامه الأساسيّة، ويعود نقصه إلى العديد من الأسباب التي سنذكرها في هذا المقال، بالإضافة إلى الأعراض المصاحبة لنقصه وطرق علاجه.

أعراض نقص المغنيسيوم عند الأطفال:

- الشعور بالعطش الدائم، وشرب كميات كبيرة من السوائل.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي، كالإمساك، وصعوبة في الهضم.

- تشنّجات وتقلّصات خاصّة أثناء التبول. اضطرابات في الجهاز العصبي تتمثل في الأرق، والتوتر، ونوبات الهلع، بالإضافة إلى فرط النشاط. الإصابة بحساسيّة تجاه سماع الأصوات المرتفعة. صعوبة في بلع الطعام، والشعور بالاختناق أثناء الأكل. فقدان الشهية، وبالتالي فقدان شديد الوزن. خدران وتنميل، بالإضافة إلى الشعور بوخز في مختلف أطراف الجسم. الشعور بالغثيان، والتعب، والإجهاد الشديد، بالإضافة إلى الكسل. خلل في ضربات القلب؛ نتيجة حدوث نبضات كهربائيّة بسرعة كبيرة، أو ببطء، أو بصورة متقطّعة. تلف بعض خلايا الجسم وخاصّة خلايا الدماغ والرئتين، نتيجة عدم ضخّ القلب كميّة كافية من الدم والأكسجين إلى مختلف أجزاء الجسم. الإصابة بمرض السكري لبعض الأطفال.

أسباب نقص المغنيسيوم عند الأطفال:

- تناول المشروبات الغازية؛ حيث تؤدّي إلى إعاقة عمليّة امتصاص الجسم للمغنيسيوم.

- سوء التغذية، واستهلاك الأطعمة المصنّعة والتي تحتوي على موادّ حافظة.

- تناول الأغذية التي تحتوي على حمض الفايتيك.

- تناول الأدوية التي تعدّ أحد أعراضها الجانبيّة نقص المغنيسيوم، كمدرّات البول، بالإضافة إلى بعض أنواع المضادّات الحيويّة.

- الإصابة بالإسهال المزمن، ممّا يؤدي إلى خروج كميات كبيرة من المغنيسيوم من الجسم.

- المعاناة من التعرّق الشديد، ومن إفراز كميات كبيرة من هرمون الألدوستيرون.

علاج نقص المغنيسيوم عند الأطفال:

- منح السوائل بحقنها بالوريد.

- تناول العلاجات الدوائيّة، والمكمّلات الغذائيّة التي تحتوي على المغنيسيوم.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من المغنيسيوم.

- الابتعاد عن تناول المشروبات والأدوية التي تقلل نسبة المغنيسيوم في الجسم.

مصادر المغنيسيوم:

- البذور والحبوب الكاملة، كاليقطين، وبذور عباد الشمس، وبذور الكتان، بالإضافة إلى الأرز البنيّ.

- المكسّرات المختلفة، وخاصة اللوز، والكاجو، والجوز.

- الخضروات ذات اللون الأخضر، وخاصة السبانخ المطبوخة، والبروكلي.

- البقوليات، وأهمّها الفاصولياء السوداء.

- الفواكه بأنواعها، وخاصّة الموز.

- الشوكولاتة السوداء المُرّة.

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