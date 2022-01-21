نقص فيتامين د والاكتئاب..ما العلاقة بينهما؟

نقص فيتامين د والاكتئاب..، يُعرف فيتامين د بفيتامين أشعة الشمس لأن جسمك يمكن أن ينتجه عندما تتعرض بشرتك للشمس، وفي الواقع وقد يلعب أيضًا دورًا في الاكتئاب، حيث لاحظ الباحثون أن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د.

نقص فيتامين د والاكتئاب

وجد الباحثون أن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم أيضًا مستويات منخفضة من فيتامين د في دمائهم، لذلك من المحتمل أن يكون العاملان مرتبطان، وعلى وجه الخصوص، أشارت عدد من الدراسات إلى أن المستويات المنخفضة من فيتامين د أثناء الحمل مرتبطة باكتئاب ما بعد الولادة، وهو نوع من الاكتئاب يحدث في الأيام والأسابيع والأشهر التي تلي الولادة.

وبالمثل، وجد الباحثون ارتباطات محتملة بين الاكتئاب وانخفاض مستويات فيتامين د لدى الأشخاص المصابين بالنقرس وإصابات الحبل الشوكي المزمنة والسكتة الدماغية والتصلب المتعدد.

كما لاحظت بعض الدراسات الصغيرة عالية الجودة أن مجموعات مختلفة من الناس تعاني من تحسن في أعراض الاكتئاب بعد تناول مكملات فيتامين د، ومع ذلك، فإن هذه الفائدة المحتملة ليست واضحة تمامًا، حيث وجدت دراسة كبيرة عالية الجودة على أكثر من 18000 شخص مصاب بالاكتئاب أن تناول 2000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين د لمدة 5 سنوات لم يؤد إلى أي اختلافات كبيرة في درجات الاكتئاب مقارنة بتناول الدواء الوهمي.

ونظرًا لأن النتائج مختلطة للغاية، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد كيفية ربط نقص فيتامين د والاكتئاب، بالإضافة إلى كيفية تأثير تناول مكملات فيتامين د على أعراض الاكتئاب.

عوامل الخطر لنقص فيتامين د

يمكن أن يؤدي التعرض المحدود لأشعة الشمس وعوامل نمط الحياة الأخرى والعمر إلى زيادة خطر الإصابة بمستويات منخفضة من فيتامين د، وقد تشمل عوامل الخطر:

التعرض المحدود لأشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د لمعظم الناس، وإذا بقيت بعيدًا عن الشمس، فإنك تحد من تعرضك لها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص فيتامين د، وستعتمد كمية التعرض لأشعة الشمس التي تحتاجها على مناخك المحلي والوقت من اليوم والوقت من العام، حيث يميل الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة إلى صنع فيتامين د بسرعة أكبر من الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

الحمية

ليس هناك الكثير من الأطعمة الغنية بشكل طبيعي بفيتامين د، حيث يمكنك زيادة تناولك عن طريق تناول المزيد من هذه المصادر الطبيعية الرائعة لفيتامين د:

سمك السلمون

الأسماك الدهنية الأخرى

زيوت كبد السمك

الدهون الحيوانية

المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين د، مثل عصير البرتقال والحبوب

وإذا اتبعت نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا، فهناك احتمال ألا تحصل على ما يكفي من فيتامين د، لذلك يجب التركيز على مصادر نباتية تشمل فيتامين د مثل:

الحليب النباتي المدعم وعصائر الفاكهة ومنتجات الحبوب

الفطر الذي تعرض للأشعة فوق البنفسجية لزيادة محتواه من فيتامين د

لون البشرة الداكنة

في الولايات المتحدة، يبدو أن نقص فيتامين د أكثر انتشارًا لدى أصحاب البشرة الداكنة منه لدى السكان الآخرين، حيث وجدت إحدى الدراسات باستخدام بيانات من دراسة صحية أمريكية كبيرة من 2011-2014 أن ما يقرب من 17.5٪ من أصحاب البشرة الداكنة معرضون لخطر نقص فيتامين د، مقارنة بـ 7.6٪ من الآسيويين، و 2.1٪ من البيض، و 5.9٪ من ذوي الأصول الأسبانية.

وقد يكون هذا التفاوت بسبب أن الأشخاص الذين لديهم بشرة داكنة لديهم كميات أكبر من الميلانين، وهو صبغة طبيعية تعطي البشرة لونها، ويبدو أن الميلانين يثبط إنتاج فيتامين د في الجلد.

العيش بعيدًا عن خط الاستواء

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون في خطوط العرض الشمالية، مثل النصف الشمالي من الولايات المتحدة، قد يكونون أكثر عرضة لانخفاض مستويات فيتامين د، وإذا كانت المنطقة التي تعيش فيها أقل شمسًا، فقد تحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت في الخارج لزيادة التعرض لأشعة الشمس.

السمنة

توجد صلة بين نقص فيتامين د والأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) يبلغ 30 أو أعلى، حيث مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن المعتدل، قد يحتاج الأشخاص المصابون بالسمنة إلى امتصاص المزيد من فيتامين د للوصول إلى مستويات المغذيات الموصى بها.

وفي الحقيقة إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك 30 أو أعلى، ففكر في سؤال أخصائي الرعاية الصحية حول اختبار مستويات فيتامين د، حيث يمكنه مساعدتك في التوصل إلى خطة لزيادة مستوياتك، وغالبًا ما يصف الأطباء جرعة عالية من مكمل فيتامين د لمعالجة نقص فيتامين د.

العمر

يمكن أن يساهم العمر في نقص فيتامين د، حيث مع تقدمك في السن، تصبح بشرتك أقل كفاءة في إنتاج فيتامين د، ويميل كبار السن أيضًا إلى الحد من وقتهم في الشمس وقد يتناولون نظامًا غذائيًا بكميات غير كافية من فيتامين د.

أعراض نقص فيتامين د والاكتئاب

الاكتئاب ونقص فيتامين د هما حالتان متميزتان، لكل منهما مجموعة أعراضه الخاصة، لذلك إذا كنت تعاني من أعراض أي من الحالتين أو كليهما، فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية.

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د، فقد تعاني:

العظام المؤلمة

التعب أو النعاس

ضعف وألم في عضلاتك ومفاصلك

وقد تشمل أعراض الاكتئاب:

مشاعر غامرة من الحزن واليأس والعجز

الأرق أو النعاس المفرط، المعروف باسم فرط النوم

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي استمتعت بها ذات مرة

الخمول

فقدان الوزن المفرط أو زيادة الوزن

فقدان الشهية

مشاكل التركيز

النسيان

فقدان الاهتمام الجنسي

الصداع أو آلام الظهر

القلق

أفكار الموت أو الانتحار

علاج نقص فيتامين د والاكتئاب

يعد نقص فيتامين د والاكتئاب من الحالات المنفصلة، لذا فهي تتطلب علاجات مختلفة، ومع ذلك، فإن علاج نقص فيتامين د قد يساعد أيضًا في الإصابة بالاكتئاب، على الرغم من أن البحث حول هذا الأمر مختلط.

علاج نقص فيتامين د

قد ينصحك أخصائي الرعاية الصحية بمعالجة نقص فيتامين (د) وأعراضه عن طريق زيادة تناولك لهذه المغذيات الحيوية، وتشمل الطرق التي يمكنك من خلالها استهلاك المزيد من فيتامين د:

تناول مكملات فيتامين د

زيادة التعرض لأشعة الشمس

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د أو المدعمة بفيتامين د

علاج الاكتئاب

لعلاج الاكتئاب، يصف المتخصصون في الرعاية الصحية العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب، ويمكن دمج هذه الأساليب بشكل منفصل أو بالاقتران مع التغييرات الغذائية، اعتمادًا على الأعراض وأهداف العلاج، وإذا كان اكتئابك مرتبطًا بنقص فيتامين د، فإن زيادة تناول فيتامين د قد يساعد في تخفيف الأعراض.

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