هذه التمارين تناسب صاحبة الشخصية الانطوائية

تعد الرياضة روتينا أساسيا للكثير من الأشخاص، وخاصة عند ممارستها في النادي أو الجيم لإتاحة الفرصة لتكوين صداقات جديدة وما إلى ذلك، وعلى العكس، قد يصبح الأمر بمثابة تحدي ومهمة صعبة بالنسبة لأصحاب الشخصية الانطوائية، حيث يفضلون تجنب الأماكن المزدحمة والأصوات العالية وغيرها من الأمور.

لكن هذا لا يعني أنه لا أمل لأصحاب الشخصية الانطوائية لممارسة الرياضة في أجواء تناسبهم، فمن خلال مجلة "يورتانغو"، نكشف عن أفضل التمارين المناسبة للشخصية الانطوائية:

الركض

الركض رياضة مستقلة لا تحتاج دائمًا إلى المشاركة في فريق، ويمكن أثناء ممارستها تشغيل موسيقى أو كتاب صوتي.

الاستعانة بمقاطع الفيديو

بدلًا من الخروج من المنزل، يمكن للشخصية الانطوائية الاعتماد على مقاطع الفيديو للتمارين واتباع تعليمات المدرب أو المدربة في الفيديو، سواء كانت زومبا أو يوغا أو غيرها.

السباحة

تعد السباحة من أكثر الرياضات التي تساعد على الهدوء والاسترخاء، كما تتميز بفعاليتها العالية في حرق السعرات الحرارية، فضلًا عن أنها يمكن ممارستها دون الاضطرار إلى المشاركة في فريق.

المتابعة مع مدرب شخصي أو صديق مقرب

بما أن التجمعات لا تُشعر الشخصية الانطوائية بالارتياح، يعد التعاون مع مدرب شخصي من البدائل الجيدة، حيث يتيح ذلك الفرصة للتعرف على بعضهما البعض وخلق جو ممتع لممارسة التمارين.

وذلك بالإضافة إلى الاستعانة بصديق مقرب للذهاب إلى الجيم أو النادي، لجعل الأجواء مريحة أكثر وممتعة بالتأكيد.

ركوب الدراجات

مثل السباحة، يعد ركوب الدراجات أحد الرياضات الفردية الممتعة والمفيدة جدًا، خاصة لصحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد على تعزيز الحالة المزاجية.

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