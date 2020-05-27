هذه الصفات يحبها الرجل في جسد المرأة‎

على خلاف ما يتوقعه الكثيرون والكثيرات، إلا أن الرجل يعشق أموراً روحية ونفسية في المرأة إضافة إلى جاذبية بعض مناطق جسدها.

جسم المرأة في عقليّة الرجل خلُقت حوّاء لآدم في الجنّة من أجل تسليته وجذب انتباهه، فجاء جسمها بمواصفات مفطور آدم غريزيًّا على تفضيلها من الناحية الجنسيّة والجماليّة، وقد تختلف الصفات التي يفضّلها كل رجل في المرأة، ولكن من الناحية الجسمانيّة لا يختلف اثنان على الصفات الأنثويّة التي تجذب الرجل؟

أكثر ما ينجذب له الرجل في جسم المرأة جسم المرأة بكل انحناءاته يغري الرجل ويجذبه، ولكن هناك بعض التفاصيل في جسدها لا يستطيع الرجل أن يزيح بصره عنها من أبرزها:

1- منطقة الحوض: فتضاريس الورك الممتلئة والمتناسقة بعيدًا عن النحافة الشديدة والسمنة المفرطة، من أكثر المناطق التي تجذب الرجل بالمرأة.

2- المؤخّرة: من أكثر المناطق المغرية التي يجدها الرجل في المرأة، ولا يختلف عليها اثنان، ولكن يدخل الذوق والثقافة في تحديد حجم وشكل المؤخّرة، فالمؤخّرة البارزة باعتدال والممتلئة والمشدودة هي المفضّلة، مع عدم قدرة بعض الرجال على نزع أعينهم عن المؤخّرة السمينة، فإن بعضهم الآخر يفضّل المؤخّرة السمينة البارزة أكثر من النحيفة.

3- الخصر: انحناءة الخصر عند المرأة مميّزة، ومن أبرز علامات الأنوثة التي يفضّلها الرجل فيها، وذلك لأنّ هذه الصفة معاكسة تمامًا للخصر الذي لا يمتلك انحناءة للداخل الذي يمتاز به الذكور، فكلّما كان الفارق بين مقاس الخصر ومقاس الفخذين والورك والصدر أكبر كلّما كان أجمل بنظر الرجل، وهو ما يُعرف بجسم الساعة الرمليّة.

4- الثديان: من المناطق التي ينظر لها الرجل باستمرار، ويفضّلهما منفصلين غير متصلين، إذ يرى في الفراغ الفاصل بينهما إغراءً وجاذيّةً، ويفضّل أن يكونا ممتلئين ناعمين طريّين.

5- تقوّس الظهر: حسب دراسة أجرتها جامعة تكساس في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وجدت أنّ أكثر ما يثير الرجل في جسم المرأة هو الانحراف القطني، أو وجود تقوّس إلى الداخل ما بين آخر ظهرها ومؤخرّتها، وهو ما يعطي للمؤخّرة بروزًا.

6- الشفاة المكتزنة: من أكثر الملامح التي تجذب الرجل في وجه المرأة شفافها المكتنزنة، مع عدم إطباقهما تمامًا، فوجود فتحة صغيرة ما بين الشفتين العليا والسفليا من الأمور التي تغري الرجل وتجذبه جنسيًّا.

7- العنق: الرقبة الطويلة النحيفة من المناطق التي يفضّلها الرجل في العلاقة الجنسيّة، بالإضافة إلى ما تضيفه على المرأة من جمال وأنوثة أكثر من الرقبة القصيرة الممتلئة.

8-الجسد الممتلئ: يحب الرجل في جسد المرأة أن يكون ممتلئ بشكل متناسق، وهو لا يعني السمنة المفرطة التي تعتبر منفّرة للرجل، بل الجسم المكتنز، الذي يمتلك تضاريس وانحناءات واضحة، ولا يحبّ إطلاقًا الجسد النحيف الذي تتميّز به عارضات الأزياء.

9- الشعر الطويل: يجذب الشعر الطويل الرجل في المرأة أكثر من الشعر القصير، فهو من علامات الأنوثة لديها، إلى جانب أن الشعر القصير يعطي المرأة مظهر الاستقلاليّة والاعتماد على النفس وهي من الصفات التي يحبّها الكثير من الرجال في المرأة.

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الصفات الروحيّة والنفسية التي يعشقها الرجل؟

بالمرأة لا شك أنّ جسد المرأة مثار إعجاب عند الرجل، ولكن قد يتغاضى الرجل عن كل ما سبق ذكره إن كانت المرأة فارغة، أو أنانيّة أو مغرورة، فالصفات الروحانيّة تجذب الرجل بالانسجام مع الصفات الجسديّة، ومن أهم هذه الصفات ما يلي:

- الحنان: يحتاج الرجل إلى إظهار المرأة للحنان تجاهه والاهتمام به، فداخل كل رجل طفل صغير يحتاج دائمًا إلى العناية والحنان.

- الذكاء: يبحث الرجل عن المرأة التي تتوافق مع أفكاره، ولديها نسبة من الذكاء، خاصّةً عندما يبحث عن علاقة جديّة أو علاقة زواج. حس الفكاهة: يبغض الرجل المرأة النكديّة الجديّة، التي لا يعرف المزاح وخفّة الدم طريقه إليها.

- الاحترام: يزيد احترام المرأة للرجل رصيدها عنده، فالمرأة التي تحقّر الرجل ولا تعطيه قدره يبتعد عنها بل يحاول أن يحجّمها بطريقة قاسية أحيانًا.

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