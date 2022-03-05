هل أكل الديدان خطير ؟

قد لا ترغب في أكل الديدان مباشرة من الفناء الخلفي لمنزلك، ولكن من الشائع إلى حد ما تناول أنواع أخرى من الديدان في ثقافات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وفي الواقع، اكتسبت الحشرات الصالحة للأكل، بما في ذلك الديدان، شعبية في الغرب أيضًا كمصدر محتمل للبروتين، ولقد تم الإبلاغ عن أن البروتين القائم على الحشرات أكثر استدامة من اللحوم بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة، وانخفاض استخدام الأراضي والمياه، ومعدلات النمو السريع للحشرات.

ومع ذلك، غالبًا ما يقابل أكل الديدان والحشرات الأخرى على حد سواء بالتردد أو حتى الاشمئزاز في الثقافة الغربية، وتشرح هذه المقالة كل ما تحتاج لمعرفته حول أكل الديدان، بما في ذلك العناصر الغذائية والسلامة.

من أين تأتي ممارسة أكل الديدان ؟

على الرغم من أن الناس في الثقافات الغربية والشرقية يتجنبون عمومًا أكل الحشرات، إلا أنها بعيدة كل البعد عن ممارسة جديدة أو غير معروفة، حيث يُعتقد أن التهاب الحشرات، أو استهلاك الحشرات كغذاء، نشأ في وقت مبكر من التنمية البشرية ولا يزال شائعًا في بعض الثقافات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، وفي الحقيقة يتم استهلاك أكثر من 2300 نوع من الحشرات تقليديًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على ما يقرب من 500 نوع من الحشرات الصالحة للأكل، وتشمل الديدان الشائعة الصالحة للأكل يرقات الجنادب والبق الحقيقي والخنافس والنمل الأبيض والفراشات والعث.

غالبًا ما يتم قلي هذه الديدان أو حتى إضافتها إلى المشروبات الكحولية، أيضًا أظهرت دراسة حديثة أن الأوروبيين الذين ترددوا في تناول الحشرات والديدان غير المصنعة ظلوا على استعداد لتجربة الأطعمة المصنعة مع الحشرات المسحوقة، مثل الخبز والبسكويت .

العناصر الغذائية في الديدان الصالحة للأكل

تكشف دراسات التركيب الغذائي للحشرات الصالحة للأكل، بما في ذلك الديدان، أنها مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، حتى أنها قابلة للمقارنة أو متفوقة على البروتين الحيواني، فعلى سبيل المثال، تحتوي دودة الموبان على 84 ضعف كمية الحديد و 7 أضعاف كمية الزنك مثل نفس حجم التقديم من اللحم البقري.

وعلى الرغم من هذا المحتوى العالي من البروتين، فإن معظم الديدان الصالحة للأكل تقدم اثنين فقط من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، على الرغم من أنها تهضم بسهولة مثل البروتين الحيواني.

الديدان غنية أيضًا بالدهون الأحادية غير المشبعة وغير المشبعة الصديقة للقلب، وهي أقل في الدهون المشبعة من البروتين الحيواني، حيث أن لكل (100 جرام)، قد توفر يرقات الخنفساء ما يصل إلى:

السعرات الحرارية: 155

البروتين: 21 جرامًا

الدهون: 19 جرام

الكربوهيدرات: 3 جرامات

الألياف: 25٪ من القيمة اليومية

الحديد: 133٪ من القيمة اليومية

الزنك: 55٪ من القيمة اليومية

هل من الآمن أكل الديدان ؟

بشكل عام، تظهر الدراسات أنه من الآمن أكل الديدان والحشرات الأخرى الأكثر شيوعًا، ومع ذلك، فإن بعض الأنواع، مثل اليعسوب ويرقاتها، محفوفة بالمخاطر بسبب احتمال تراكم الزئبق.

علاوة على ذلك، قد تسبب مفصليات الأرجل مثل الصراصير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية المحار، بسبب هيكلهم الخارجي، وعلى الرغم من أن بعض الحشرات هي حاملة للفيروسات الضارة، إلا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن هذه الفيروسات موجودة في الأنواع الصالحة للأكل بشكل شائع.

في الواقع، قد تكون الديدان وغيرها من الحشرات الصالحة للأكل التي يتم تربيتها من أجل الطعام آمنة بشكل خاص للأكل بسبب طرق مثل التحكم في الأعلاف وممارسات التربية الصحية، ومع تزايد الاهتمام بالديدان الصالحة للأكل والبروتين القائم على الحشرات في الغرب، قد تكون هناك حاجة إلى دراسات أكثر وضوحًا، لا سيما لإرشاد التشريعات المتعلقة بسلامة الأغذية.

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