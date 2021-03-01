هل أنتِ مستعدة لمولود ثان؟

التخطيط لتأسيس عائلة أمر شخصي للغاية. سواء كنت تخططين للولادة للمرة الأولى أو الثانية ، فهذا ليس قرارًا سهلاً أبدًا...

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يجب تقييم الكثير من الأشياء مثل عمرك، وعمر مولودك الأول (في حال كنت تخطط لمولود ثان)، ووضعك المالي ، قبل اتخاذ أي قرار. بينما لا يوجد وقت صحيح أو خاطئ لتنمية أسرتك ، فإن تحديد ما إذا كنتِ تريدين طفلًا آخر يمكن أن يؤدي إلى شد الحبل الداخلي. لمساعدتك، إليك 5 أسئلة يجب أن تطرحيها على نفسك لتعرفي ما إذا كنتِ مستعدة لجلب حياة جديدة إلى العالم.

ما رأي شريكك في طفل آخر؟

لا تحتاجين أنت وشريكك إلى تبني نفس الآراء حول إنجاب طفل ثان. ربما تريدين طفلين ، لكن شريكك لا يشعر بنفس الشيء. يجب أن تكوني أنت وشريكك مستعدان لقرار مشترك فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. إذا لم يكن جاهزًا، فيفضل ان تتراجعي وتمنحي نفسك بعض الوقت.

هل طفلك كبير بما يكفي للتعامل مع طفل ثان؟

إذا كان طفلك صغيرًا جدًا ويحتاجك طوال الوقت ، فقد يكون من الصعب عليك التعامل مع طفل آخر. الفجوة المثالية بين الأطفال هي ثلاث سنوات ولكن في بعض الحالات ، حتى 7 سنوات لا تكفي. قد يشعر طفلك بسعادة غامرة من أخبار استقبال طفل جديد أو قد يشعر بالغيرة. يمكن أن تسير الأمور في كلتا الحالتين. لذا ، تأكدي من أن طفلك الأكبر مستعدًا للترحيب بطفل ثان في العائلة.

هل أنتِ مستقرة مادياً؟

من واجب كل والدان أن يمنحا أطفالهما حياة مستقرة وآمنة. إذا كان وضعك المالي الحالي لا يسمح لك بتنمية عائلتك ، فيجب أن تنتظري لبعض الوقت. تكلفة تربية الطفل ترتفع كل عام. أنت بحاجة الى تقييم التكلفة قبل المضي قدماً في التخطيط.

هل منزلك كبير بما يكفي لاستيعاب طفل آخر؟

إن إحضار فرد آخر إلى العائلة يعني أنه عليك توفير مساحة لهم أيضًا. هل منزلك يتطلب أي تغييرات أو تحتاجين إلى الانتقال إلى منزل جديد. فقط إذا كان بإمكانك توفير مساحة تناسب ميزانيتك، خططي لطفلك الثاني.

هل أنت مستعد لإجراء تغييرات في نمط حياتك؟

إذا كنت أنت وشريكك تعملان ، فقد يكون من الصعب رعاية مولود جديد. يحتاج المواليد الجدد إلى الكثير من العناية والحذر. معرفة ما إذا كان كلاكما مستعدًا لتقاسم المسؤولية وإجراء تغييرات في نمط حياتك لقضاء مزيد من الوقت للمولود الجديد.

هذه بعض الأسئلة الأساسية التي يجب على كل زوجين طرحها على أنفسهم قبل التخطيط لتوسيع نطاق الأسرة. من الأفضل التخطيط لهذه الأشياء الصغيرة مسبقًا.

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