هل الإسبرين يمنع الإجهاض؟

بعض النساء لا يستطعن اكمال فترة الحمل، وتتوالى حالات الاجهاض لديهن مرة تلو الاخرى. إذا تعرضت لثلاث حالات إجهاض أو أكثر بشكل متعاقب، فتعتبرين طبياً ممن مررن بـ "الإجهاض المتكرر"، ستحاول طبيبتك النسائية معرفة وجود أو عدم وجود سبب وراء حدوث هذه الحالات، ولكن، من السهل جدًا، حماية المرأة من الاجهاض وبعض الاطباء قد يصفون فقط حبة إسبرين.

وهناك بعض الحالات المعروفة التي تؤدي إلى الإجهاض، وتشمل:

•المشاكل الوراثية: قد يكون لديك أو لدى زوجك شذوذ في أحد الكروموسومات، والذي لا يسبب أي مشكلة إلى أن ينتقل إلى طفلك.

•مشكلة تجعل دمك يتجلط في الوقت الذي لا يجب أن يحدث فيه ذلك: وتسمّى الحالة متلازمة هيوز (متلازمة أضداد الفوسفوليبيد) والتي يمكن أن تسبّب الإجهاض، أو ولادة الطفل ميتاً أو ولادة المبكرة (قبل الأوان).

•اضطراباً وراثياً يسبب تخثر أو تجلّط الدم: وتعرف هذه الحالة باسم الثرومبوفيليا (زيادة التجلّط الخلقي)، والتي يكون فيها دمك عرضة للتجلط أكثر من المعتاد، قد يتسبّب هذا الأمر في الإجهاض، ولكن لم يتضح دوره بعد في حدوث الإجهاض المتكرر.

•مشاكل في الرحم: قد يكون شكل رحمك غير طبيعي، أو لديك أورام ليفية أو ضعف في عنق الرحم.

•مشكلة تتعلق بمستويات الهرمون لديك: لقد تمّ ربط بعض الحالات مثل تكيّس المبايض بالإجهاض المتكرر، ولكن لم يتضح تماماً حتى الآن أسباب الربط بينهما وإلى أية درجة تنجح العلاجات في مداواة هذا الأمر.

ببساطة قد يكون عمرك عاملاً مؤثراً في حدوث الإجهاض، فكلما كنت كبيرة نسبياً في السن، كلما زاد احتمال تعرّضك للإجهاض المبكر، يعتبر هذا الأمر شائعاً جداً ويحدث في كثير من الأحيان بسبب مشكلة تحدث للجنين مرة واحدة أثناء مراحل نموّه وتطوره.

ويعمل الإسبرين في حالة متلازمة أضداد الفوسفوليبيد على تخفيف كثافة الدم وزيادة فرص الحمل الناجح من 20 الى 75-80 بالمائة.

هذا ويجب أن تتذكر بأن من الخطورة أخذ الاسبرين كعلاج وقائي، اذا لم تكوني مصابة بمتلازمة أضداد الفوسفوليبيد، يمكن أن يحفز العلاج حدوث مشاكل عديدة خلال الحمل، مثل انفصال المشمية، والولادة المبكرة.

عزيزتي الحامل: 3 حالات يُمنع فيها الصيام

علامات الوحام التي تدل على الحمل بولد

تشققات الحمل: الأسباب، العلاج، ووصفات لتفاديها