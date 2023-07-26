لأن الأمومة هي أعظم هبة من الله سبحانه وتعالى، وجب على كل سيدة حامل أن تسعى بكل ما تستطيع للحفاظ عليها، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يضر فلذة كبدها، سواء الابتعاد عن التدخين، أو الكحول، أو نمط الحياة غير الصحي، إلا أن ما لا تتوقعه السيدة أن المواد التنظيفية التي اعتادت استخدامها يمكن لها أن تكون أحد أسباب أذية جنينها، فهل الكلور يسبب تشوهات للجنين، وما هو مدى الخطورة الناتجة عنه، وهل يمكن تفادي هذا الخطر، تابعوا معنا في الأسطر التالية إجابات لهذه الأسئلة ومعلومات جديدة عن هل الكلور يسبب تشوهات للجنين فلنتابع.

هل الكلور يسبب تشوهات للجنين

لا بد من التنويه في مقدمة الموضوع إلى أنه من الصعب تجنب الكلور بصورة تامة، فإذا ابتعدت عنه السيدة في التنظيف واستعاضت بالديتول بدلًا عنه، فإنها لا يمكن أن تبتعد عنه في حوض السباحة إذ يجرى استخدامه من أجل قتل الجراثيم في المسابح العامة، كما يضاف إلى ماء الشرب في كثير من البلدان لقتل البكتيريا الموجودة في المياه، وتبقى في حالة تساؤل هل الكلور يسبب تشوهات للجنين.

أجريت دراسة بريطانية على مجموعة من النساء الحوامل حيث شملت الدراسة مجموعة قامت بتناول ماء معقم بمادة الكلور، ومجموعة أخرى تناولت ماء خالي من الكلور، فكانت النتيجة التالية:

ارتفعت نسبة الإجهاض ووفاة الجنين في حالة النساء اللواتي حصلن على جرعة من الكلور في ماء الشرب.

إذًا هل الكلور يسبب تشوهات للجنين، وماهي الأمراض التي يمكن أن يسببها للوليد.

مخاطر التعرض للكلور أثناء الحمل على الجنين

يمكن ذكر مجموعة من أكثر الأمراض شيوعًا والتي يسببها استنشاق الكلور أثناء الحمل على الجنين على النحو الآتي:

مرض شفة الأرنب: يصاب بها الطفل نتيجة تعرض أمه خلال فترة الحمل للكلور مختلطًا بإحدى المواد العضوية، في هذا المرض تكون الشفة العليا ذات شق مع ثقب في سقف الحلق يصعب عليه تناول الأطعمة وحتى الشراب ومشكلة في أحد القدمين وهي متلازمة تتضمن هذه الأعراض معًا.

يصاب بها الطفل نتيجة تعرض أمه خلال فترة الحمل للكلور مختلطًا بإحدى المواد العضوية، في هذا المرض تكون الشفة العليا ذات شق مع ثقب في سقف الحلق يصعب عليه تناول الأطعمة وحتى الشراب ومشكلة في أحد القدمين وهي متلازمة تتضمن هذه الأعراض معًا. ثقب القلب : حيث أن هذا الثقب موجود عند جميع الأطفال، ولكنه يختفي مع النمو، أما في الأم المتعرضة للكلور فإنه يبقى ويسبب للوليد لاحقًا التهاب في شغاف القلب، وارتفاع في الضغط.

: حيث أن هذا الثقب موجود عند جميع الأطفال، ولكنه يختفي مع النمو، أما في الأم المتعرضة للكلور فإنه يبقى ويسبب للوليد لاحقًا التهاب في شغاف القلب، وارتفاع في الضغط. قصور دماغي : أي أن دماغ المولود غير كامل، وبالتالي من الصعب أن يستمر في الحياة وتكون النتيجة الطبيعية هي الموت.

: أي أن دماغ المولود غير كامل، وبالتالي من الصعب أن يستمر في الحياة وتكون النتيجة الطبيعية هي الموت. صغر حجم الجنين بدرجة كبيرة : وبالتالي يكون قليل المناعة، يموت عند الإصابة بأي مرض.

: وبالتالي يكون قليل المناعة، يموت عند الإصابة بأي مرض. مشاكل في الرئة : أذ يقل مستوى الأكسجين الواصل إليها.

: أذ يقل مستوى الأكسجين الواصل إليها. إصابة المولود بمرض انحلال الدم.

طرق الاستعمال الصحيح للكلور أثناء الحمل

إن تركيب الكلور السائل علميًا هو هيدروكلوريد الصوديوم، مادة شديدة الأكسدة إذا كانت مركزة، تسبب حروق للجلد، وتؤذي بشدة العينين، وفي حال تم خلطها مع غيرها ينتج عنها غاز الكلور السام للغاية، إذًا هل استنشاق الكلور يسبب تشوهات للجنين، وما هي مخاطر التعرض للكلور، فإذا اضطررت سيدتي إلى استعمال الكلور هناك مجموعة من الإجراءات التي يفضل اتخاذها من قبلك فضلًا لا أمرًا حرصًا على سلامتك وسلامة جنينك، وهذه الإجراءات نذكرها على الشكل التالي:

عدم استعمال الكلور في جو مغلق، إنما القيام بفتح جميع منافذ الهواء في البيت.

استعمال القفازات الطبية في اليدين لتجنب ملامسة الجلد والإصابة بالحروق.

استعمال كمامة الأنف الوقائية لتجنب السعال، وإيذاء الجهاز التنفسي.

تجنب إضافة مادة الكلور إلى أي نوع من المنظفات، إذ ينتج عن إضافته تشكيل غاز سام يسبب الموت خنقًا.

الآثار الصحية للكلور على الحامل

لا يمكن اعتبار الكلور من المواد التي يجب تفاديها ومراقبة وضع الحمل بمجرد التعرض لها من قبل الحامل، غير أن ذلك لا يعني ألا تستعلم عن أمر هام وهو هل الكلور يسبب تشوهات للجنين، كما أن الضرر الناجم عن التعرض للكلور هو حالات فردية دون غيرها، إذ أن المرأة المتضررة تكون تعاني مسبقًا من مرض معين فيظهر تأثير الكلور عليها وعلى جنينها.

الكلور في حالته الغازية ذو لون أصفر مخضر، أما إذا كان سائل فهو أصفر اللون، ويستخدم في مجلات شتى، ويجب لفت النظر إلى أن سميته القاتلة لا تأتي منه في حالته النقية إنما نتيجة تفاعله مع مركبات أخرى العضوية منها خاصة، إذ ينتج في نهاية سلسلة التفاعلات الكلوروفورم (رباعي كلوريد الكربون) وهو الأشد سمية، أما خلط الكلور مع نوع آخر من المنظفات ينتج كلوريد الميتيل المشوه للجلد، يمكن حصر الآثار الناتجة عن استخدام الكلور بكميات بسيطة على الشكل التالي:

الكحة الجافة أو مع بلغم.

نقص في كمية الأكسجين الواصلة إلى الرئتين.

صعوبة في التنفس.

ألم في الرأس.

دمع العين واحمرار فيها.

حروق جلدية.

الإجراءات الوقائية لتجنب تأثيرات الكلور على الجنين

يمكن اتباع بعض الوقائيات التي ليست صعبة لتجنب الأضرار الناتجة عن التعرض للكلور وهي على هذا المنوال:

تجنبي سيدتي الحامل في هذه الفترة المسابح التي تستعمل الكلور وخاصة المسابح التي لا يمكن حصر روادها إذ يضطر المسؤولون عنها لاستعمال الكلور للحفاظ على عقامتها، فأنت لست مضطرة لمجرد ممارسة هوايتك أن تعرضي جنينك للخطر.

ابتعدي عن استعمال الكلور في الأعمال المنزلية، يمكنك الاستعاضة عنه بمواد لها نفس فاعليته وليس لها أضراره، كما يمكنك أن تستعملي الخل للتعقيم.

إذا اضطررت إلى التعرض للكلور يمكنك اتخاذ الإجراءات التي أشرنا إليها في فقرة سابقة من أجل التقليل قدر الإمكان من آثاره على صحتك وصحتك جنينك.

بعض الروائح والغازات والمأكولات التي تسبب تشوهات للجنين غير الكلور

بعد أن عرفنا "هل الكلور يسبب تشوهات للجنين؟"، فيجب أن نقول ليس التأثير السلبي حكرًا على استنشاق الكلور، حيث أن هناك أمور عدة لها آثار مؤذية على صحة الجنين، لا بد من التذكير أنه ليس فقط المواد الكيماوية تسبب الخطر غير أن هناك بعض المأكولات وجب على الحامل تجنبها حرصًا على سلامة جنينها ونذكر من ذلك:

رائحة النرجيلة والسجائر، إذ أن المرأة غير المدخنة إذ وجدت في جو تدخين تتعرض هي وجنينها لنفس التأثير في حالة كانت هي المدخنة، وعلمنا سابقًا أن التدخين يؤدي إلى عدة مشاكل للجنين أهمها نقص التروية والحجم الصغير، وكلاهما ينتهي بالوفاة.

رائحة دهان المنازل، والسيارات، هذه الروائح تحتوي على عنصر الرصاص شديد السمية وذو التأثير القاتل على الجنين.

عوادم السيارات والمصانع، وهي تحتوي على غاز أول أكسيد الكربون الذي يرتبط مع كريات الدم الحمراء ويعيقها عن نقل الأكسجين مسببًا الاختناق والموت.

بعض أنواع الأسماك، ونقصد تلك التي تعيش في مياه ملوثة بنواتج المصانع الغنية بالزئبق، حيث ينتقل إلى السمكة ومنه إلى المرأة الحامل في حال قامت بتناولها، كما نعلم أن تأثير الزئبق تراكمي أي أن أثره لا يظهر بشكل مباشر، إنما يستمر في التراكم في الدم حتى يصل إلى الحد الأعلى الذي لا يمكن للجسم تحمله بعدها يسبب الوفاة؛ بالطبع هناك أنواع محددة من الأسماك يجب تجنبها، أما بعض الأسماك الأخرى فهي مفيدة جدًا وذات قيمة غذائية عالية إذ تحوي الحموض الأمينية النافعة للأم وجنينها.

السمك واللحم الغير مطبوخ، هذا يحوي كمية من الجرثومات والطفيليات الضارة، وهي تسبب موت الجنين أو فقدانه البصر.

بيض الدجاج النيء، وهو يحوي على جرثومة ضارة جدًا على الحامل وجنينها هي سالمونيلا.

جميع الوجبات التي تحوي بيض نيء أو لحوم نيئة.

تناول المأكولات التي تحوي فيتامين(A) والنحاس مثل الأكباد خاصة، فهي تسبب التسمم وتشوه الجنين.

المأكولات الجاهزة، تحوي كمية مرتفعة من الدهون غير المشبعة والكربوهيدرات ذات التأثير السام على الجنين إذ يسبب إصابته بالتشوه.

عدم غلي الحليب والجبن يسبب تسمم الحامل وضرر الجنين لوجود البكتيريا الحية، إذ أن الغليان يقضي عليها.

والآن وصلنا إلى ختام مقالنا الذي عرضنا من خلاله هل الكلور يسبب تشوهات للجنين، حيث تم معالجة الموضوع من كافة جوانبه والتوسع في كل الأمور التي تهم المرأة الحامل.