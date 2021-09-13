هل النساء أكثر عرضة للآثار الجانبية للقاح كورونا من الرجال؟ ما هو السبب يا ترى؟ من الشائع حدوث آثار جانبية للقاح. وغالباً لا تشكل هذه الأثار أي خطر على صحتك ولا تترك أي آثار طويلة المدى على الجسم.

لقاحات كورونا تعمل بنفس الطريقة. بعد التطعيم ضد فيروس SARs-COV-2، قد يعاني المرء من أعراض خفيفة، بينما قد لا يبلغ الآخرون عن أي أعراض على الإطلاق. اعتمادًا على نظام المناعة لديك وكيف يتفاعل جسمك مع مسببات الأمراض الغريبة، من المرجح أن يُظهر جسمك ردود فعل قد تنتقل من خفيفة إلى شديدة.

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الآثار الجانبية الشائعة للقاح كورونا

تمامًا مثل عدوى فيروس كورونا، قد تؤدي اللقاحات إلى ظهور أعراض قد تبدو مشابهة لأعراض الفيروس. بالنظر إلى أن لقاحات فيروس كورونا هي محاكاة للفيروس الفعلي، فإنها تثير استجابة مناعية تشبه الاستجابات المناعية التي تنشطها عدوى كورونا.

تم الإبلاغ عن العديد من الأعراض لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مثل الحمى، والتعب، والغثيان، وآلام العام في الجسم.

بصرف النظر عن ذلك ، عانى الكثير أيضًا من الحكة، والاحمرار، والتورم في موقع الحقن، والتي تزول في غضون يوم أو يومين.

هل النساء أكثر عرضة للآثار الجانبية للقاح كورونا من الرجال؟

لا يوجد دليل على من سيصاب بالآثار الجانبية أكثر من الآخر. ومع ذلك ، تشير الدلائل المتزايدة إلى أن بعض العوامل قد تؤثر على احتمالات تعرض المرء لآثار جانبية شديدة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، بعد تحليل البيانات المنشورة في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات في فبراير، وجد أنه في حين أن معظم ردود الفعل على لقاحات كورونا لم تكن خطيرة ، أبلغت النساء عن آثار جانبية أكثر من الرجال.

من إجمالي عدد التطعيمات التي تم إجراؤها ، تم الإبلاغ عن 79 في المائة من الآثار الجانبية من قبل النساء على الرغم من إعطاء حوالي 60 في المائة من الجرعات للنساء. وفقًا للدراسة ، وجد أن 19 امرأة تلقين جرعة "موديرنا" أبلغن عن رد فعل سلبي ، في حين أن 44 في المائة من النساء ، اللائي اشتكين من ردود الفعل التحسسية ، تم إعطاؤهن حقن "فايزر".

على الرغم من أنه قد يكون مزعجًا لكثير من النساء ، فمن المؤكد أنه من المثير للاهتمام معرفة سبب حدوثه وما إذا كان ينبغي على النساء القلق على الإطلاق.

قد يكون نظام المناعة الأكثر صحة هو السبب الرئيسي

عندما يتلقى شخص ما لقاحًا ، يتم تنشيط جهاز المناعة في الجسم ، مما ينتج أجسامًا مضادة لمحاربة مسببات الأمراض الضارة. وهذا بدوره يسبب استجابات التهابية في الجسم مما يؤدي إلى آثار جانبية مختلفة.

بينما تشير التقارير إلى أن النساء أكثر عرضة للآثار الجانبية للقاح ، فقد يكون ذلك بسبب أن لديهن نظام مناعة أكثر قوة وصحة على عكس الرجال. كما زعمت الأبحاث أيضًا أن النساء ينتجن أجسامًا مضادة أقوى مقارنة بنظرائهن من الرجال.

نوع الجنس يمكن أن يكون عاملا حاسما أيضا

المعاناة من الآثار الجانبية هي عملية طبيعية ولا ينبغي لأحد أن ينزعج منها. بينما يقال إن النساء أكثر عرضة للآثار الجانبية للقاحات كورونا، يعتقد العديد من الباحثين أن ذلك قد يكون بسبب عوامل سلوكية. هذا يعني أنه في حين يُعتقد أن النساء أكثر تعبيرًا عن أمراضهن ​​من الرجال ، فمن الممكن أن يعتمد التحليل المقدم على مدى تحدث الشخص عن آلامه الجسدية.

ومع ذلك ، يعتقد بعض الخبراء أن النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن الآثار الجانبية من الرجال ، مما يؤدي إلى استنتاجات تشير إلى أن النساء يعانين من آثار جانبية أكثر من اللقاحات.

هل تلعب الهرمونات دوراً؟

وفقًا للخبراء ، فإن هرمون الاستروجين الأنثوي يعزز بشكل عام تفاعل جهاز المناعة ويؤثر عليه. على العكس من ذلك ، يعمل هرمون التستوستيرون الذكري كمثبط للمناعة ، والذي يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا وراء تعرض النساء لآثار جانبية من لقاحات كورونا أكثر من الرجال.

قد يثبت هذا أيضًا سبب تعرض معظم النساء لأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتصلب المتعدد. يمكن أن تؤثر الاختلافات الجينية أيضًا على طريقة تفاعل جسمك مع اللقاح، مما يجعل النساء أكثر عرضة لآثار جانبية أكثر من الرجال.

يمكن السيطرة على الآثار الجانبية للقاح كورونا

على الرغم من أن الآثار الجانبية للقاحات كورونا تختفي في غضون يوم أو يومين، يمكنك دائمًا اتابع النصائح التالية لتخفيف الألم:

تناول الأدوية المسكنة للألم إذا شعرت أنها لا تطاق. تأكد من استشارة طبيبك .

اشرب الكثير من الماء وتجنب القيام بأي نشاط شاق.

استرح جيدًا ولا تشد على جسدك وعقلك .

بعد التطعيم ، يمكن أن يستمر وجع الذراع لمدة يوم أو يومين. ومع ذلك ، فهي ليست مسألة قلق. من أجل تخفيف الألم ، ينصح الخبراء بحركات الذراع اللطيفة والمستمرة. هذا يحفز تدفق الدم إلى المنطقة مما يساعد على تقليل الألم. يمكنك أيضًا وضع كمادة باردة لتخفيف الألم.

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