تعاني بعض السيدات في فترة الحمل ما يسمى الوحم، والذي يوصف بأنه الميل لطعام معين دون سواه، طعام لم تكن المرأة لتتناوله قبيل الحمل، أما الآن هي في رغبة جامحة نحوه، إلا أن بعض الأزواج يتململون من هذا الأمر ظنًا منهم أنه غنج الحمل لتحصل منه على مزيد من الاهتمام، حقيقةً إنه من الأمور المتعبة نفسيًا بالنسبة للحامل، هذا الأمر الذي قد يستمر لمدة طويلة، تصل حتى الشهر الثامن، فما صحة ارتباط الوحام بعافية الجنين، وهل الوحام يبدأ مع نبض الجنين.

هل الوحام يبدأ مع نبض الجنين

مع غياب الطمث تبدأ أعراض الحمل بالظهور عند شريحة من النساء، وأشهرها الوحام الذي يبدو بدرجات متفاوتة، فبينما تعاني بعضهن وحمًا شديدًا نرى أخريات لم يتأثرن مطلقًا إذ أن البعض يختلف لديهن الأمر من حمل لآخر، وقد قالت الشائعات القديمة أن الوحم الصعب من شيم الجنين البنت، في حين يكون الذكر مريحًا، كما ربطت الجدات ميول المرأة نحو الملح بالذكر والطعم الحلو بالأنثى، بعض النساء يظهر لديهن عقب التلقيح، في حين البعض بعد غياب الطمث، وأخريات يتأخر لديهن حتى الشهر الثاني، فما هو مدى صحة هل الوحام يبدأ مع نبض الجنين، وما هي حقيقة الوحم ورأي العلم والأطباء فيه.

يعزي معظم أهل الطب وجود الوحم لحاجة الجسم لما تشتهيه المرأة، إذًا:

الرغبة في تناول الملح هي حالة انخفاض في مخزون الصوديوم.

الميل بشراهة نحو الحوامض، انخفاض في فيتامين(س).

الوحم على اللحوم دليل حاجة الجسم إلى البروتينات الحيوانية.

اشتهاء اللبن والجبن، عوز في عنصر الكالسيوم.

بعض النساء يشتهين أمور غريبة كالتراب، المنظفات، وهنا الحاجة هي للمعادن.

هذه أكثر التفاسير منطقية لهذا الأمر، ولكن هل الوحام يبدأ مع نبض الجنين، وماهي الطرق التي يمكن اتباعها لتخفيض ظهوره؟ يمكن اتباع مجموعة أمور للتقليل من حدة الوحام على هذا النحو:

إذا كانت السيدة ممن يعانين الاستفراغ بشدة وقت الصباح، يمكن أن تجلسي فور استيقاظك مدة من الزمن في سريرك، تناولي قطعة من البسكويت المملح، انتظري حتى تشعري بتحسن والآن انهضي بنشاط.

يصف الطبيب في حالات كثيرة مضادات الإقياء ليساعد على الاستمرار بممارسة نشاطاتها الاعتيادية.

زيادة عدد مرات تناول الطعام، مع تقليل في الكمية المتناولة.

شاي الزنجبيل أثبتت فعاليتها في مكافحة الاستفراغ.

هل يتأثر الجنين بصورة سلبية نتيجة الوحم

ليس هناك أي نوع من الخطر على عافية الجنين، عندما تكون أمه في حالة وحم، المهم في الأمر أن تحصل على كل العناصر التي يحتاجها جسمها، غير أن ما تعتقده بعض النساء أن محبة ابنها أو ابنتها لأنواع الأطعمة عائد لتلك التي كانت تتناولها خلال حملها.

ما هي أعراض الحمل

هناك مجموعة من الدلالات على وجود حمل تعرفها المرأة من خبرتها، وتنتظرها المرأة التي تحمل لأول مرة، هذه الأعراض هي:

اختفاء الحيض( الطمث): أولى الدلالات وأكثرها مصداقية على نجاح حمل المرأة هو اختفاء الطمث، إذ أن ذلك معناه نجاح النطفة في اختراق البيضة وتلقيحها.

أولى الدلالات وأكثرها مصداقية على نجاح حمل المرأة هو اختفاء الطمث، إذ أن ذلك معناه نجاح النطفة في اختراق البيضة وتلقيحها. الإقياء خاصة وقت النهوض باكرًا: ويعزى إلى ارتفاع نسبة الأستروجين المفرز بداية الحمل.

ويعزى إلى ارتفاع نسبة الأستروجين المفرز بداية الحمل. الدوار والدوخة: وسببه حدوث هبوط في ضغط الدم نتيجة توجهه نحو الجنين.

وسببه حدوث هبوط في ضغط الدم نتيجة توجهه نحو الجنين. عدم القدرة على حصر البول: بسبب أن الرحم بدأ يتسع فيقوم بالضغط على مثانة المرأة.

بسبب أن الرحم بدأ يتسع فيقوم بالضغط على مثانة المرأة. إحساس بشيء من آلام الثدي: عائدة لوجود هرمون المشيمائي.

عائدة لوجود هرمون المشيمائي. درجه الحرارة: حرارة ذات معدل أعلى مما اعتادت عليه المرأة بحوالي نصف الدرجة، وسببه البروجسترون.

حرارة ذات معدل أعلى مما اعتادت عليه المرأة بحوالي نصف الدرجة، وسببه البروجسترون. الوحم: اشتهاء نوع دون غيره من الأطعمة.

الطرق العلمية لسماع نبض الجنين

هناك مجموعة من الطرق التي يمكن استعمالها لسماع ضربات القلب عند الجنين في حالة ظهور الوحم، ولكن هل يبدأ الوحام مع نبض الجنين، وما هي أعراض ظهور نبض الجنين وطرق سماعه، علميًا لا يوجد شيء يدل على بدء النبض والطريقة الوحيدة هي التقنيات الطبية في المشافي والعيادات.

توجد عدة تقنيات للتأكد من صحة الجنين من خلال نبضه، ومن خلالها يمكن معرفة هل الوحام يبدأ مع نبض الجنين، من خلال السعي لسماع النبض عند بدء الوحام، وهنا تستطيعين زيارة طبيبك؛ لأنه في حالات كثيرة يفضل استشارة الطبيب إذ تتوفر تقنيات تمكنه من سماع هذه الدقات مهما ضعفت، وهذه التقنيات هي:

الإيكو المهبلي: جهاز عالي الدقة يتم إدخاله عبر المهبل لسماع الضربات الصادرة عن قلب الجنين.

جهاز عالي الدقة يتم إدخاله عبر المهبل لسماع الضربات الصادرة عن قلب الجنين. جهاز القطب: يتم إدخاله ليلامس السطح الخارجي لرأس الجنين وسماع الضربات.

يتم إدخاله ليلامس السطح الخارجي لرأس الجنين وسماع الضربات. السونار الدوبلر: يتم وضعه على بطن الحامل فيرسل أمواجه الفوق صوتية التي تعكس كل شيء داخل الرحم أهمها بدء النبض.

طرق لمعرفة النبض في البيت

الطرق هذه ترغب بها معظم السيدات لأنها تطبق منزليًا على النحو الأتي:

تأخذ الحامل شهيق، زفير، وهيي مستلقية على ظهرها فتحس النبض.

جهاز المنزل الخاص لفحص نبض جنينك.

وضع السبابة في السرة، عندما تكون السيدة في وضع الراحة، فتحس النبض.

ولكن يجب التنويه أنه في حالات كثيرة لا تتمكن الأم من تحسس نبض جنينها بمفردها في المنزل بدون اللجوء للمعدات والطرق الطبية المعروفة التي تم ذكرها آنفا.

أسباب تأخر ظهور دقات قلب الجنين

أحيان لا يسمع نبض جنين في الفترة المتعارف عليها، لأسباب التالية:

الحامل تأخذ أدوية دون علم الطبيب لها آثار جانبية على الجنبن ونبضه.

السيدات ممن لهن تاريخ مع كيسات المبيضين، هذه المشكلة تؤخر ظهور الضربات، وتضعفها.

إصابة جنينك بنقص أكسجة في الدماغ، أو نقص تروية، وكلاهما يؤثر بشكل مباشر على الدقات.

أن يكون إلقاح الحيوان في السائل المنوي للبيضة ضعيفًا لسبب يتعلق بالبيضة، أو الحيوان حد ذاته.

هنالك نوعية من الأكلات تؤثر بشكل سيء على الجنين، فهي قد تؤثر على النبض، تأخيرًا أو انعدامًا.

أحيانًا لا يوجد جنين داخل كيس الحمل، بالتالي لن يسمع الضربات مهما طالت المدة والانتظار، وهنا تعرفي إجابة هل الوحام يبدأ مع نبض الجنين.

الجنين داخل رحم السيدة يعاني متلازمة داون أو أي مرض آخر، حيث يسبب هذا الأمر تأخر الضربات، ويتم الكشف عن متلازمة داون بداية الشهر الثالث إذ يلاحظ الدكتور المختص بالحمل والولادة وجود سماكة في عنق الجنين إشارة لإصابته بمتلازمة داون التي يطلق عليها أيضًا البلاهة المنغولية.

حقيقة ليس هناك أي ارتباط بين بدء الوحم وظهور نبض الجنين، وهنا الختام، إذ قدمنا لك شرحًا وافيًا عن سؤال هل الوحام يبدأ مع نبض الجنين، راجين كل الفائدة لك، والصحة لك ولجنينك، مع معلومات طبية تسقي فضولك.