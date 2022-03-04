هل تناول جرعات عالية من فيتامين ب 12 مفيد أم ضار ؟ 

فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء يلعب العديد من الأدوار المهمة في جسمك، ويعتقد بعض الناس أن تناول جرعات عالية من فيتامين ب 12 بدلاً من المدخول الموصى به هو الأفضل لصحتهم.

وفي الواقع، دفعت هذه الممارسة الكثيرين إلى التساؤل عن متى يصبح فيتامين ب 12 أكثر من اللازم للجسم، لذلك تستكشف هذه المقالة الفوائد الصحية، فضلاً عن المخاطر المحتملة لأخذ جرعات عالية من فيتامين ب 12.

فوائد فيتامين ب 12

ليس هناك شك في أن فيتامين ب 12 ضروري للصحة، حيث إنه مسؤول عن العديد من الوظائف في جسمك، بما في ذلك تكوين خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الطاقة، وتشكيل الحمض النووي، والحفاظ على الأعصاب، وعلى الرغم من وجود فيتامين ب 12 في العديد من الأطعمة، مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة، إلا أن الكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين المهم.

وفي الحقيقة، يمكن أن تساهم الحالات الصحية مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) وبعض الأدوية والطفرات الجينية والعمر والقيود الغذائية في زيادة الحاجة إلى فيتامين ب 12.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف الأعصاب وفقر الدم والتعب، ولهذا السبب يجب على المعرضين للخطر التحدث مع طبيبهم حول إضافة مكمل عالي الجودة من فيتامين ب 12 إلى نظامهم الغذائي.

وفي حين أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كافية من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 ويكونون قادرين على امتصاص هذه المغذيات واستخدامها بشكل صحيح لا يحتاجون بالضرورة إلى المكملات الغذائية، فقد تم ربط تناول فيتامين ب 12 الإضافي ببعض الفوائد الصحية.

فعلى سبيل المثال، تظهر الدراسات أن فيتامين ب 12 التكميلي قد يفيد الأشخاص الذين لا يعانون من نقص بالطرق التالية:

تحسن المزاج

وجدت مراجعة للدراسات أن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 في الدم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، على الرغم من عدم توفر دليل ملموس على قدرة الفيتامين على تحسين الحالة المزاجية حتى الآن.

تقليل أعراض القلق والاكتئاب

أدى العلاج باستخدام مكمل يحتوي على جرعات عالية من فيتامين ب 12 لمدة 60 يومًا إلى تحسين أعراض الاكتئاب والقلق لدى البالغين بشكل كبير مقارنة بالدواء الوهمي، فعلى الرغم من أن مكملات ب 12 يتم تناولها عادة لزيادة مستويات الطاقة، إلا أنه لا يوجد حاليًا دليل يشير إلى أن المزيد منها يزيد الطاقة لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من هذا الفيتامين.

فوائد وأضرار تناول جرعات عالية من فيتامين ب 12

نظرًا لأن فيتامين ب 12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، فإنه يعتبر بشكل عام آمنًا، حتى عندما تكون جرعات عالية من فيتامين 12 ، ولكن لم يتم تحديد مستوى المدخول المقبول لفيتامين ب 12، بسبب انخفاض مستوى السمية.

ومع ذلك، تم ربط المكملات التي تحتوي على جرعات عالية من فيتامين ب 12 ببعض الآثار الجانبية السلبية، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الفيتامين بجرعات عالية يمكن أن يؤدي إلى تفشي حب الشباب والوردية، وهي حالة جلدية تسبب احمرارًا وحبوبًا مليئة بالصديد على الوجه.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الدراسات ركزت على الحقن بالجرعات العالية بدلاً من المكملات الفموية، هناك أيضًا بعض الأدلة التي تشير إلى أن الجرعات العالية من فيتامين ب 12 قد تؤدي إلى نتائج صحية سلبية لدى مرضى السكري أو أمراض الكلى.

ووجدت إحدى الدراسات عام 2010 أن الأشخاص المصابين باعتلال الكلية السكري (فقدان وظائف الكلى بسبب مرض السكري) عانوا من انخفاض أسرع في وظائف الكلى عند استكمالهم بجرعة عالية من فيتامينات ب، بما في ذلك 1 مجم يوميًا من ب 12.

علاوة على ذلك، كان المشاركون الذين يتلقون جرعة عالية من فيتامينات ب أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وموت، مقارنة بأولئك الذين يتلقون العلاج الوهمي.

بالإضافة لما سبق، أظهرت دراسة أخرى أجريت على النساء الحوامل أن المستويات المرتفعة للغاية من فيتامين ب 12 بسبب مكملات الفيتامينات تزيد من خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد لدى طفلهن الذي لم يولد بعد.

للإشارة، فإن المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ب 12 هو 2.4 ميكروغرام لكل من الرجال والنساء، على الرغم من أن النساء الحوامل والمرضعات لديهن حاجة أكبر.

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