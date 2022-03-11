هل خبز النان صحي؟ إليك فوائده وقيمته الغذائية

خبز النان عندما يكون طازجًا وساخنًا من الفرن مباشرة، قد يكون طعامًا رائعًا خاصة في الليالي الباردة، ونظرًا لتاريخه الطويل وطريقة إعداده البسيطة، يظل خبز النان عنصرًا أساسيًا في العديد من المأكولات.

وفي الحقيقة اكتسب خبز النان شعبية أكبر في جميع أنحاء العالم، لذلك قد تتمكن حتى من شرائه من متجر البقالة المحلي أو المخبز، ومع ذلك، قد تتساءل عما إذا كان هذا الخبز الرقيق والمحبوب صحيًا، خاصة إذا كنت تبحث عن الحفاظ على وزنك.

ما هو خبز النان ؟

إن خبز النان مشتق من الكلمة الفارسية «non»، والتي تعني الخبز، ووفقًا لأحد العلماء، خرج خبز النان من الممارسة الفارسية القديمة المتمثلة في خبز الخبز المسطح على الحصى الساخنة، وستجد عملية صنع النان بسيطة تشبه صنع أنواع أخرى من الخبز، حيث أن كل ما عليك هو أن تخلطي مكونات الدقيق والماء والملح والدهون، ومن ثم تسطيحها بيديك، وضعيها في الفرن للخبز.

خبز النان والقيمة الغذائية

يحتوي خبز النان على العديد من الفوائد الغذائية نفسها مثل الخبز الطازج الآخر بما في ذلك الكربوهيدرات والحديد وفيتامين ب، وفيما يلي معلومات التغذية لقطعة واحدة من النان (90 جرامًا):

السعرات الحرارية: 262

الدهون: 5 جرامات

الكربوهيدرات: 45 جرام

البروتين: 9 جرامات

الألياف: 2 جرام

السكر: 3 جرامات

الصوديوم: 18٪ من القيمة اليومية

الحديد: 16٪ من القيمة اليومية

الثيامين (فيتامين ب 1): 58٪ من القيمة اليومية

نياسين (فيتامين ب 3): 33٪ من القيمة اليومية

في حين أن خبز النان منخفض نسبيًا في الألياف، إلا أنه يوفر كمية لا بأس بها من البروتين، حيث يحتاج جسمك إلى هذه المغذيات للحفاظ على الأداء الصحي لأعضائك، علاوة على ذلك، يوفر النان بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية، وخاصة فيتامينات B1 و B3. إنه حتى مصدر لائق للحديد.

فوائد خبز النان الصحية

مثل معظم الخبز، النان هو طعام غني بالكربوهيدرات بدون الكثير من الألياف، وهو نشوي وبمثابة طاقة سريعة الإطلاق لجسمك، وفيما يلي الفوائد الصحية المهمة المرتبطة بالنان، والتي تشمل:

بدائل عالية الألياف

يدعم تناول الكربوهيدرات نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، بالإضافة إلى الكوليسترول والدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون الموجودة في الدم، وفي حين أن النان الأبيض العادي، المصنوع من الدقيق المكرر، يحتوي على القليل من الألياف، فإن هذا لا يعني أن الأنواع الأخرى من النان لا يمكن أن تكون مصدرًا جيدًا للألياف.

مصدر جيد للفيتامينات

يعد خبز النان غنيًا بالنياسين والثيامين، اللذان يوفران مزايا صحية، حيث أن النياسين هو فيتامين ب يحتاجه جسمك لإنتاج الطاقة الخلوية ووظائف أخرى، بما في ذلك الاستقرار الجيني والتمثيل الغذائي والشيخوخة، وقد يكون نقص B3 مرتبطًا بالمشاكل العصبية والخرف وحتى الحالات النفسية.

مثل النياسين، الثيامين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، وهذا يعني أن جسمك لا يخزنه في الاحتياطيات ويجب عليك تجديد مستويات النياسين من خلال نظامك الغذائي أو المكملات الغذائية.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص الثيامين من مشاكل في الجهاز العصبي والقلب وصحة الأمعاء، وقد يكون فقدان الوزن وفقدان الشهية والارتباك وفقدان الذاكرة والضيق وضعف العضلات ومشاكل القلب من أعراض نقص الثيامين.

أخيرًا، يثبت خبز النان أنه مصدر لائق للحديد وهو معدن أساسي يساعد جسمك على صنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك، كما أن الحديد جزء مهم من العديد من البروتينات والإنزيمات في جسمك، ويساعد عضلاتك على تخزين واستخدام الأكسجين.

قد يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم ومرض السكري

قد يساعدك النان في إدارة نسبة السكر في الدم، حيث يقدر مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للنان بـ 71، ويقيس مؤشر GI مدى سرعة ارتفاع الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات لمستويات السكر في الدم، وفي 55، تم تصنيفها على أنها منخفضة GI.

على هذا النحو، قد تقوم بتضمين خبز النان في نظام غذائي منخفض من الجهاز الهضمي، حيث تم العثور على أنظمة غذائية منخفضة من الجهاز الهضمي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم ومتطلبات الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بمرض ما قبل السكري والسكري.

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