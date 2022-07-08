هل عصير التوت البري يعالج حصوات الكلى ؟

حصوات الكلى هي اضطراب شائع يصيب الكثير من الناس، وفي حين أن هناك العديد من أسباب حصوات الكلى، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا، وعلى وجه الخصوص، يُعتقد أن عصير التوت البري يساعد في التخلص من حصوات الكلى.

ومع ذلك، يجادل بعض الخبراء بأن شرب عصير التوت البري قد يؤدي في الواقع إلى تفاقم حصوات الكلى، وبسبب تضارب الآراء، قد تكون مرتبكًا وغير متأكد من المعلومة الصحيحة، لذلك تخبرك هذه المقالة إذا كان عصير التوت البري مفيدًا لحصوات الكلى أو إذا كان من الأفضل تجنبه.

ما هي حصوات الكلى ؟

تُعرف حصوات الكلى أيضًا باسم داء الكلى، وهي بلورات صلبة مصنوعة من مواد كيميائية في البول، وتشمل الأنواع الرئيسية من حصوات الكلى الموجودة أكسالات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم وحمض اليوريك والستروفيت والسيستين، وتختلف في الحجم، من حبة صغيرة إلى حتى حجم كرة الجولف، لكنها نادرة.

والشكل الأكثر شيوعًا لحصوات الكلى هو أكسالات الكالسيوم، والتي تمثل حوالي 32-46٪ من الحالات، وعلى الرغم من عدم وجود سبب محدد لحصوات الكلى، إلا أن هناك عوامل معينة تزيد من مخاطرك، مثل:

السمنة

الجفاف المزمن مثل انخفاض تناول السوائل أو التعرق المفرط

تناول نظام غذائي غني بالبروتين والأكسالات وحمض الفوسفوريك والفركتوز والملح والسكر

أدوية معينة مثل المضادات الحيوية ومدرات البول والملينات وما إلى ذلك

الإفراط في استخدام بعض المكملات الغذائية مثل فيتامين سي

الجينات الوراثية والتاريخ العائلي لحصوات الكلى

التهابات المسالك البولية المتكررة

الأمراض المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم، والنقرس، وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية، وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها

وقد يعاني الشخص المصاب بحصوات الكلى من آلام في البطن أو الظهر أثناء انتقال حصوات الكلى من الكلى إلى المثانة، وقد يعاني أيضًا من الغثيان والقيء والضيق والحمى والقشعريرة والدم في البول.

هل يجب أن يشرب الأشخاص المصابون بحصوات الكلى عصير التوت البري ؟

يعد استخدام عصير التوت البري لعلاج حصوات الكلى موضوعًا متنازعًا عليه مع أبحاث مختلطة، بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدراسات حول العلاقات المحتملة بين عصير التوت البري وحصوات الكلى أقدم، لذلك نحتاج إلى مزيد من البحث للتأكد.

وفي الحقيقة، يحتوي عصير التوت البري على نسبة عالية من الأكسالات، مما قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى بأكسالات الكالسيوم، وهذا لأن الأكسالات ترتبط بالكالسيوم عندما تستهلك الكثير منها، خاصة إذا كنت بالفعل عرضة لحصوات الكلى.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات القديمة أن عصير التوت البري يقلل من إفراز حمض الستريك، مما قد يساهم في تطور حصوات الكلى، ومع ذلك، وجدت دراسة قديمة أخرى أن عصير التوت البري لم يؤثر على مستويات حمض الستريك.

علاوة على ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن عصير التوت البري يخفض درجة حموضة البول، مما يجعله أكثر حمضية، وزيادة الحموضة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأكسالات الكالسيوم وحصوات حمض اليوريك.

حاليًا، تشير معظم الأبحاث إلى أن تأثيرات عصير التوت البري قد تعتمد على نوع الحصوات التي تميل إلى تطويرها، فإذا كنت عرضة لأكسالات الكالسيوم وحصوات حمض اليوريك، فقد يكون من الأفضل الحد من عصير التوت البري أو تجنبه.

علاوة على ذلك، لا توجد بيانات تقارن تأثيرات عصير التوت البري بنسبة 100٪ أو مشروبات التوت البري المعالجة وتشكيل حصى الكلى، وربما يكون من الأفضل اختيار عصير بنسبة 100٪، لأنه لا يحتوي على سكر مضاف أو مكونات أخرى غير مرغوب فيها.

وفي حين أن استهلاك عصير التوت البري قد يلعب دورًا في تكوين حصوات الكلى، إلا أن هناك العديد من أنواع حصوات الكلى لأسباب مختلف، لذلك، من الأفضل العمل عن كثب مع أخصائي الرعاية الصحية للعلاج الشخصي والتوصيات.

بدائل لشرب عصير التوت البري لحصوات الكلى

إذا كنت تبحث عن بديل لعصير التوت البري، فهناك بعض الخيارات الصحية الأخرى، حاليًا، تشير الأبحاث إلى أن العصائر الغنية بحمض الستريك قد تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى بأكسالات الكالسيوم، لأن حمض الستريك قد يثبط تكوين الحصى، وقد يزيد أيضًا من درجة الحموضة البولية، مما يجعل البول أكثر قلوية.

على وجه الخصوص، يبدو أن عصير البرتقال هو الخيار الأفضل من حيث حمض الستريك وخصائص القلوية، وقد يكون الكشمش الأسود وعصائر الليمون أيضًا خيارات جيدة للأشخاص المعرضين لأكسالات الكالسيوم أو أحجار حمض اليوريك.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون عصير التفاح أيضًا بديلاً جيدًا نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الماليك، وهو مقدمة للسترات ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

ولكن تذكر، تعتبر العصائر غنية بالسكر وخفيفة الألياف من الفاكهة والخضروات الكاملة، مما يجعلها خيارًا أقل تغذية، لذلك إذا اخترت شرب العصير، فمن الأفضل الحد من تناولك لحوالي كوب (236 مل) يوميًا.

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