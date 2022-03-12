هل هناك مشروبات تسبب الجفاف ؟

عندما تشعر بالعطش أو الجفاف، قد يبدو الوصول إلى مشروب منعش أمرًا ضروريًا ومنطقيًا، ومع ذلك، فإن الأبحاث مختلطة حول التأثيرات المرطبة لبعض المشروبات.

وفي الواقع، في حين أن جميع السوائل يمكن أن تساعد في الحفاظ على حالة الترطيب، إلّا أن بعضها قد يكون أكثر فائدة من البعض الآخر، حيث تحتوي بعض المشروبات على مكونات يمكن أن تزيد من إنتاج البول، وبالتالي يمكن أن تساهم في الجفاف إذا استهلكتها بكميات كبيرة.

من ناحية أخرى، تظهر بعض الدراسات أن بعض المشروبات التي يُعتقد غالبًا أنها تسبب الجفاف من غير المرجح أن تؤثر على توازن السوائل أو تزيد من احتباس الماء، خاصة إذا تم الاستمتاع بها باعتدال.

مشروبات تسبب الجفاف

القهوة والشاي والصودا

تحتوي القهوة والشاي والصودا على الكافيين، وهو منشط للجهاز العصبي المركزي يعمل كمدر طبيعي للبول لزيادة إنتاج البول، ومع ذلك، فإن الأبحاث مختلطة حول ما إذا كانت هذه المشروبات تزيد من إنتاج البول بشكل كبير، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها لا تسبب الجفاف.

في حين وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 72 شخصًا أن إنتاج البول قصير المدى لا يختلف بعد شرب القهوة أو الشاي أو الصودا مقارنة بمياه الشرب، وهذا يشير إلى أن هذه المشروبات لا تسبب الجفاف، ومع ذلك، قد تحدث الكمية التي تشربها فرقًا، وقد تؤثر بعض المشروبات على إدراك العطش بشكل مختلف.

مشروبات الكحول والطاقة

يمكن للمشروبات الكحولية، بما في ذلك البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى، تغيير توازن السوائل في الجسم عن طريق تقليل إفراز الفازوبرسين، وهو هرمون يشارك في تنظيم إنتاج البول، حيث وفقًا لدراسة صغيرة أجريت على 11 رجلاً، فإن تناول البيرة مع نسبة 5٪ من الكحول بعد ممارسة الرياضة زاد إنتاج البول بشكل ملحوظ أكثر من تناول مشروب رياضي.

وفي دراسة أخرى أجريت على 20 كبار السن، أدى شرب حصتين فقط من النبيذ إلى زيادة إنتاج البول على المدى القصير. ومع ذلك، قد تختلف آثار أنواع معينة من الكحول، لأن شرب حصتين من البيرة لم يكن له تأثير كبير.

وفي الحقيقة، يمكن أن تزيد مشروبات الطاقة أيضًا من خطر الإصابة بالجفاف، ربما بسبب محتواها من الكافيين، حيث وفقًا لإحدى المراجعات، كان الجفاف وزيادة التبول من بين الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا المرتبطة بشرب مشروبات الطاقة.

ومن المثير للاهتمام أن مراجعة 49 دراسة ذكرت أن مشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين والنبيذ والمشروبات الروحية يمكن أن تزيد بشكل كبير من إنتاج البول، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أنواع معينة من مشروبات الطاقة على مكونات أخرى يمكن أن تساهم في الجفاف، التورين، على سبيل المثال، هو مركب له تأثيرات مدرة للبول، ويضاف عادة إلى مشروبات الطاقة لأنه يمكن أن يعزز الأداء الرياضي، لذلك، من الأفضل التخفيف من تناول مشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية وإقران هذه المشروبات بالكثير من الماء للبقاء رطبًا.

نصائح لتجنب الجفاف

يعد الاعتدال في تناول مشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية طريقة سهلة لمنع الجفاف، كما يمكنك أيضًا إقران المشروبات المدرجة بالكثير من الماء على مدار اليوم لمساعدتك على البقاء رطبًا، وفي الواقع توصي معظم الإرشادات بتناول السوائل الإجمالية بحوالي 11.5 كوبًا (2.7 لتر) للنساء و 15.5 كوبًا (3.7 لتر) للرجال، والتي تشمل الماء من كل من الأطعمة والمشروبات.

وقد يكون الاستماع إلى جسمك وتعلم التعرف على علامات الجفاف مفيدًا أيضًا، ويشمل ذلك ما يلي:

التعب

جفاف الجلد أو الشفاه

تقلصات العضلات

العطش

بول داكن اللون

انخفاض إنتاج البول

الصداع

الدوار

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