الدورة الشهرية هي عبارة عن تغيرات فسيولوجية يحدث في جسد المرأة خصوصًا الرحم، بسبب انفجار البويضة، مما يتسبب في خروج الدم من الفرج، وهي عملية حيوية وطبيعية، وتحدث الدورة الشهرية كل شهر أو تحديداً كل 28 يوم، وفي تلك الفترة تتعرض الفتيات للكثير من الأعراض مثل انتفاخ وتورم الثديين،إسهال أو إمساك،صداع، آلام في الظهر، تقلصات، عدم القدرة على تحمل الإزعاج والإضاءة العالية، انتفاخات وغازات، احتباس السوائل، إعياء ودوار.

هل يشمئز الرجل من الدورة الشهرية؟

لا يشمئز الرجل من الدورة الشهرية، لأنه لا يلتفت إليها ابداً، وإذا لم تشعره المرأة به، كما أنه يتقبله لأنه يعلم إنها فترة وتمر، وهي تحدث لوالدته وأخته وزوجته وابنته، ولا داعي للاستنكار أو رفض تلك الطبيعة.

لكن يوجد بعض من الأمور التي يشمئز منها الرجل وهي رؤية بقع الدم الخاص بالدورة الشهرية على الأرض يجب على الزوجة أن تنتبه جيدًا، أو رؤية الدم في الفوط الصحية بالمرأة وهي غير نظيفة في صندوق القمامة لذلك يجب على المرأة عند تغيير الفوطة لفها في فاين خميل أو وضعها في كيس صغير مخصص لها ولونه أسود، أو أن شم رائحة كريهة من المرأة، وهذا الأمر كله يتلخص في أن الرجل يجب دوماً أن يشم منه إلا طيب، لأن الرجل بطبعه حبه وقلبه معلقان بعينه، فيجب أن يكون كل ما يرى من المرأة جميل مثلها، فيجب على الزوجة أن تنتبه جيداً وتهتم بنظافتها الشخصية.

ماذا يحدث لو جامع الرجل زوجته وهي حائض؟

زيادة فرصة إصابة الزوج باالأمراض والعدوى

النظافة الذي قد يسبب النفور له

يزيد خطر إصابة الحائض بالتهابات في عنق الرحم نتيجة زيادة التشحيم خلال هذه الفترة

التهابات المسالك البولية.

ماذا تحتاج المرأة من الرجل أثناء الدورة الشهرية؟

إبعاد كل الضغوط عليها وأولهم أنت نفسك.

تقديم كل ما يمكنك فعله من مساعدات سواء في المنزل عليك مساعدتها في الطهي أو إحضار طعام جاهز.

تقديم مشروبًا ساخنًا تحبه أو تناول شوكولاتة أو نوع مفضل من الطعام.

هل حضن الرجل يخفف ألم الدورة الشهرية؟

نعم، حضن الرجل يخفف ألم الدورة الشهرية لانه يؤدي الحضن على إفراز هرمون السعادة والشعور الراحة، عدم الاحساس بالقلق، تخفيف الالام.

يعمل حضن الرجل يخفف ألم الدورة على زيادة إفراز هرمون الاوكسيتوسين الذي يطلق عليه اسم هرمون الاطمئنان المسئول عن الشعور بالدلال والسعادة والحب.

يساعد حضن الرجل يخفف ألم الدورة على تحفيز الجهاز المناعي في الجسم، حيث إن إفراز هرمون للأندوفين والأوكسيتوسين أثناء الحضن يساعد على انتظام إنتاج خلايا كرات الدم البيضاء، المحافظة على الجسم من مسببات المرض.

الخجل من الدورة الشهرية

الخجل أو الحياء هو أمر مرغوب، لكن لا تشعري نفسك بالقيود دائمًا فلا داعٍ للخجل حتى من صديقاتك وزميلاتك الإناث في مكان الدراسة أو مكان العمل.

لا تتغيبي عن دراستك أو عملك إن كنتِ بصحة جيدة، لأنه الحيض فقط ليس أمرًا مخجلًا.

اقرئي كتب عن كيفية الرعاية الصحية المناسبة خاصة أيام الدورة الشهرية

الاعتناء بنفسك صحيًا ونفسيًا.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

الاستحمام ووضع معطر ذات رائحة جميلة لجسمك.

كيفية معاشرة الزوجة أثناء الدورة الشهرية في الإسلام

معاشرة الزوجة أثناء الدورة الشهرية في الإسلام محرم بلا خلاف عند أهل العلم، بينما استمتاع الزوج بالمرأة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة فجائز بلا خلاف عند أهل العلم، بينما مباشرتها فيما بين السرة والركبة ما عدا الفرج ففيه خلاف بين أهل العلم، والله أعلم.

حكم مداعبة الزوجة وقت الدورة

حكم مداعبة الزوجة بين السرة والركبة وقت الدورة الشهرية جائز وإن كان مصحوبًا بالإنزال، والله أعلم.

أعراض غريبة قبل الدورة

ضعف التركيز.

​تتغير الشهية للطعام والشراب

ألم في الثدي عند اللمس أو التورم

زيادة الوزن والانتفاخ.

أما أعراض الدورة العاطفية

​المزاج المكتئب.

الشعور بالغضب الشديد.

نوبات بكاء.

القلق والتوتر والارتباك.

الانسحاب الاجتماعي.

زيادة الشعور بالنعاس أو الأرق.

التغييرات في الرغبة الجنسية.

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