هل يعالج الصبار النقرس أو أعراضه ؟

الصبار هو نبات عصاري يحتوي على هلام داخل أوراقه، ولقد تم استخدام الصبار لعدة قرون لعلاج الأمراض الجلدية مثل حروق الشمس ومشاكل الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة، ولم تتم دراسة الصبار على نطاق واسع في البشر فيما يخص فوائده في علاج النقرس، ومع ذلك، يؤكد بعض الناس فعاليته.

هل الصبار يعالج النقرس ؟

لم يُظهر الصبار بشكل قاطع في الدراسات أنه مفيد للنقرس، ومع ذلك، وفقًا لمراجعة بحثية عام 2008، فإن بعض مكونات هذا النبات لها خصائص قد تكون مفيدة لتقليل أعراض النقرس، مثل فيتامينات A و C و E وهي مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب، إلى جانب البراديكيناز، وهو إنزيم يخفف الالتهاب، بالإضافة إلى كرومون الجلوكوسيل C وهو مركب مضاد للالتهابات أيضًا.

أيضًا يحتوي على الألوين واليودين، وهي مسكنات ذات خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، إلى جانب الأحماض الدهنية، بما في ذلك الكوليسترول واللوبيول، وهي المنشطات النباتية ذات الخصائص المضادة للالتهابات والمطهرة والمسكنة.

واقترحت دراسات متعددة أن الصبار له فوائد في علاج جروح الجلد المزمنة، بما في ذلك القرحة، قد يفسر هذا سبب أن الناس وجدوا هذا النبات مهدئًا لتقليل الاحمرار والالتهاب وتقشير الجلد الذي يمكن أن يصاحب توهج النقرس.

كيفية استخدام الصبار في علاج النقرس

يمكن زراعة الصبار في حديقة أو على حافة النافذة، كما أنه متوفر تجاريًا في شكل كريم أو مرهم أو هلام، وكعلاج للنقرس، ويمكنك استخدامه مباشرة على الجلد، وإذا كنت ترغب في تناوله عن طريق الفم، فيمكنك شرائه في شكل كبسولة أو كعصير.

وعند استخدامه موضعيًا، يكون الصبار آمنًا لمعظم الناس، ولكن قد تحدث ردود فعل تحسسية، مثل الحرق أو الحكة، لذلك إذا أمكن، استخدمه عندما تكون بشرتك هادئة لمعرفة كيفية تفاعلها قبل استخدامها على مفصل مصاب بالنقرس.

جل الصبار

عند استخدام المنتجات المصنعة التي تحتوي على الصبار، اتبع توجيهات الشركة المصنعة للاستخدام الموضعي، وتأكد من قراءة قائمة المكونات لمعرفة ما إذا كان المنتج يحتوي على أي شيء قد تكون حساسًا له.

نبات الصبار

إذا كنت تزرع الصبار، يمكنك استخدام الجل داخل أوراقه باتباع هذه الخطوات:

ابحث عن أكثر الأوراق سمكًا، والتي ستحتوي على أكبر قدر من الجل. نظف الأوراق برفق بالماء قبل القطع. لا تستخدم الأوراق التي تبدو متعفنة أو متغيرة اللون. اقطع أوراق النبات بالقرب من قاعدتها قدر الإمكان باستخدام سكين أو مقص معقم. بمجرد خروج الأوراق من النبات، قم بقص حوافها الشائكة، حتى تتمكن من الوصول إلى الجل بالداخل. اخرج الجل الداخلي بسكين معقم. تحتوي أوراق الصبار على مادة اللاتكس التي تشبه السائل الأصفر الملون، دع اللاتكس يخرج قبل استخدام الجل. وزع كمية صغيرة من الجل مباشرة على الجلد المصاب، ومن ثم قم بتبريد بقايا الجل للاستخدام لاحقًا.

متى تتصل بالطبيب إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالنقرس

غالبًا ما تحدث التهابات النقرس في الليل أثناء نومك، لذلك إذا عانيت فجأة من ألم شديد في مفصل مثل إصبع القدم الكبير، فاتصل بالطبيب، حيث ستكون المساعدة الطبية مفيدة لتقليل الألم.

وإذا كنت تعلم أنك مصاب بالنقرس، فاستشر طبيبك لإجراء فحوصات منتظمة، حيث يمكن أن يسبب النقرس غير المعالج مضاعفات، مثل تلف المفاصل الدائم، وقد يكون الأشخاص المصابون بالنقرس أيضًا عرضة لحالات أخرى تتطلب دعمًا طبيًا، وتشمل ما يلي:

حصوات الكلى

التهاب المفاصل

أمراض القلب

الأسئلة المتكررة

تشمل الأسئلة التي قد تكون لديك حول علاج النقرس ما يلي:

هل يقلل الصبار من حمض اليوريك المسبب للنقرس ؟

ربما، حيث أن هناك القليل جدًا من الأدلة العلمية التي تربط الصبار بانخفاض حمض اليوريك، وتشير بعض الدراسات إلى هذا الاحتمال ولكن معظم هذه الدراسات ركزت على الحيوانات مثل الفئران، وفي الواقع لا توجد دراسات بشرية حول تأثيرات هذا النبات على علاج النقرس.

ما هي أسرع طريقة للتخلص من النقرس ؟

الأدوية التي تمنع أو تقلل من خطر حدوث الالتهابات في المستقبل مفيدة للتخفيف من حدة النقرس، كما يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة مثل التعديلات الغذائية بشكل كبير.

هل الصبار يقلل من آلام المفاصل ؟

يحتوي هذا النبات الرائع على مركبات مضادة للالتهابات قد تقلل من آلام المفاصل، وبالتالي قد يكون مفيدًا بالنسبة للبعض في حالات مثل النقرس.

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