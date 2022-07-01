هل يمكن أن تؤثر الحساسية على التهاب المفاصل ؟

في حين أن المزيد من البحث ضروري، تشير بعض النتائج الحالية إلى أن أنواعًا معينة من الحساسية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل، وعلى وجه الخصوص، التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقد يكون الارتباط جزئيًا بسبب العمليات الالتهابية المماثلة المسؤولة عن التسبب في كل من الحساسية والتهاب المفاصل، وفي كلتا الحالتين، يبالغ جهاز المناعة لديك في رد فعله تجاه شيء، مثل مسببات الحساسية وأنسجة جسمك، والتي تسبب الالتهاب.

أنواع الحساسية المرتبطة بالتهاب المفاصل

النوعان الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل هما التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام، وهو اضطراب المناعة الذاتية حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة، وخاصة في المفاصل، وعادة ما يكون التهاب هشاشة العظام نتيجة الضرر طويل الأمد على المفصل، أو تلف المفاصل الناجم عن إصابة كبيرة.

وأثناء استمرار البحث في العلاقة بين الحساسية والتهاب المفاصل، هناك العديد من الدراسات التي تظهر ارتباطًا شاملاً بين الحالتين وعوامل الخطر الخاصة بهما.

على سبيل المثال، تشير دراسة أجريت عام 2015 لاستكشاف العلاقة بين الحساسية والتهاب المفاصل الروماتويدي إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية واحدة على الأقل لديهم خطر أكبر للإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، ومن المحتمل أن يكون الارتباط بسبب تطور الحالتين بطرق مماثلة، حيث تتعلق بشكل أساسي بالاستجابة المزمنة وغير المنتظمة لجهاز المناعة.

الحساسية الغذائية

قد تؤدي الأطعمة وبعض المكونات التي تميل إلى زيادة الالتهاب في الجسم إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، وهذا يشمل السكريات المضافة واللحوم المصنعة والكحول وغيرها، ومع ذلك، تشير دراسة أجريت عام 2019 إلى أن الحساسية الغذائية، لا سيما تلك التي تنطوي على اللحوم الحمراء، قد تلعب دورًا في نوع من التهاب المفاصل الشوكي يسمى التهاب الفقار الكركلي.

الحساسية الموسمية

يمكن أن تؤدي الحساسية من حبوب اللقاح والمواد الأخرى في البيئة إلى ظهور أعراض مثل انسداد الأنف ودموع العيون والعطس، حيث يمكن أن يؤدي التعامل مع هذه الأعراض إلى التعب وانخفاض مستويات النشاط، مما قد يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل، وتمامًا كما يمكن أن تؤدي الحساسية الغذائية إلى زيادة مستويات التهاب الجسم وتفاقم آلام المفاصل، كذلك يمكن أن تؤدي الحساسية الموسمية.

الحساسية الدوائية

تحدث الحساسية الدوائية عندما تكون لديك حساسية من واحد أو أكثر من مكونات الدواء، وقد تكون بعض الحساسية من الأدوية خفيفة وبالكاد ملحوظة، بينما قد يكون البعض الآخر مهددًا للحياة.

وتشمل الحساسية الدوائية الشائعة البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين، ويمكن أن تبدو أعراض حساسية الدواء على شكل طفح جلدي أو حمى أو غثيان أو قيء أو ألم في البطن أو صعوبة في التنفس.

البحث في آثار الحساسية الدوائية على التهاب المفاصل نادر نسبيًا، ومع ذلك، تشير دراسة أجريت عام 2020 إلى أن الحساسية من الأدوية قد تكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة التهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بعامة السكان، كما تشير الدراسة إلى أن الحساسية من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية والمضادات الحيوية كانت من بين الأدوية التي من المرجح أن تؤدي إلى استجابات تحسسية.

حساسية الحيوانات

وبر الحيوانات من مسببات الحساسية الشائعة جدًا، وفي الواقع، أفادت مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية (AAFA) أن حوالي 30 في المائة من الأشخاص المصابين بالحساسية يعانون من حساسية تجاه القطط و/أو الكلاب.

وتشير دراسة سويدية أجريت عام 2022 إلى أنه في حين أن معظم الحساسية لا تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التهاب الكبد الروماتويدي، فإن وبر الحيوانات، إلى جانب التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما) والتهاب الأنف التحسسي، يرتبط بزيادة فرصة الإصابة بمتلازمة التهاب الكبد الروماتويدي.

العلاج

من المهم إدارة كل من الحساسية والتهاب المفاصل بشكل فعال للحصول على أفضل تخفيف كامل للأعراض، وخفض مستويات الالتهاب ومنع التوهجات المستقبلية.

علاجات الحساسية

غالبًا ما يتضمن علاج الحساسية نهجًا مزدوجًا، الأول هو تجنب مسببات الحساسية قدر الإمكان، وقد يعني هذا سلوكيات نمط الحياة مثل التخلص من بعض الأطعمة من نظامك الغذائي أو البقاء في الداخل عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا.

النهج الثاني هو تناول الأدوية لمنع اندلاع الحساسية، أو من أجل تخفيف الأعراض عند حدوث الحساسية، حيث قد يعطي طبيبك بعض أدوية الحساسية، خاصة تلك التي تعالج الحساسية الموسمية، كجرعة قبل بدء موسم الحساسية للحماية طويلة الأمد.

تشمل الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج الحساسية ما يلي:

مضادات الهيستامين لمنع آثار الهيستامين، وهي المواد التي ينتجها الجهاز المناعي استجابة للتعرض لمسببات الحساسية الكورتيكوستيرويدات، إما ككريمات ومراهم موضعية، أو بخاخات أنف، أو كأدوية عن طريق الفم مضادات الاحتقان لمنع الأوعية الدموية من الانقباض في أنفك الإبينفرين، هرمون اصطناعي لعلاج ردود الفعل التحسسية الشديدة، مثل الحساسية المفرطة

ويمكن أن يساعد استخدام جهاز تنقية الهواء مع مرشح هواء عالي الكفاءة في المنزل أو العمل أيضًا في إزالة مسببات الحساسية من بيئتك المباشرة.

علاجات التهاب المفاصل

يتطلب علاج التهاب المفاصل بشكل فعال أيضًا نهجًا متعدد الأوجه، ويشمل العلاج المعياري الذهبي لالتهاب المفاصل ما يلي:

الثلج والراحة لتخفيف الأعراض أثناء اشتعال التهاب المفاصل تقويم الركبة أو وسائل الدعم الأخرى اعتمادًا على المفصل المصاب الأدوية، مثل مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة العلاج الطبيعي للمساعدة في تقوية العضلات حول المفصل المصاب والحفاظ على مرونة واستقرار المفصل

بالإضافة لما سبق، هناك مجموعة واسعة من أدوية التهاب المفاصل التي تستهدف أنواعًا معينة، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.

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