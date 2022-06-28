هل يمكن أن يشير الألم في الساق إلى مشكلة قلبية أكثر خطورة ؟

يعاني الجميع من الأوجاع و الألم في الساق من وقت لآخر، وتتراوح الأسباب من التقلصات قصيرة المدى إلى التهاب المفاصل المزمن أو من العضلات إلى تلف الأعصاب طويل النمو.

وفي كثير من الحالات، يكون جذر المشكلة في ساقك نفسها، ولكن أنظمة جسمك مترابطة للغاية، حيث يمكن أن يكون الألم في الساق علامة على مشكلة صحية أوسع.

وإذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب، فقد يكون الألم في الساق بسبب مرض الشريان المحيطي، حيث تشترك هذه الحالة في العديد من الأسباب وعوامل الخطر مع مرض الشريان التاجي ويمكن أن تكون علامة مبكرة، لذلك سنتعرف من خلال هذه المقالة على العلاقة بين صحة قلبك وآلام ساقك.

كيف يمكن أن تسبب أمراض القلب الألم في الساق ؟

يرسل جهاز الدورة الدموية في جسمك الدم إلى أهم المناطق بكميات عالية، وهذا يشمل الدماغ والقلب والكلى، ويجب أن يعمل جسمك ضد الجاذبية لإعادة الدم من ساقيك وقدميك إلى قلبك، وهذا يعني أن ساقيك وقدميك عرضة لتأثر تدفق الدم.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تسبب بها أمراض القلب الألم في الساق ، وتشمل:

قصور القلب الاحتقاني: إذا لم يضخ قلبك الدم، فقد تعاني من تورم كبير في الساق بسبب ضعف تدفق الدم.

الانسداد الخثري الوريدي: يُعرف أيضًا باسم جلطة الدم في الساق، حيث يمكن أن يكون الانسداد الخثري الوريدي علامة على أمراض القلب.

مرض الشريان المحيطي: إذا ضاقت الأوعية الدموية أو عانت من تراكم اللويحات، فلن يتدفق الدم أيضًا، حيث أن أنسجتك محرومة من الأكسجين، مما يسبب الألم.

ومن بين هذه الحالات الثلاثة، يكون مرض الشريان المحيطي هو الأكثر شيوعًا وغالبًا ما يتم اكتشافه دون تشخيص، حيث إنه يؤثر على حوالي 6,5 مليون شخص في عمر الـ 40 أو أكبر في الولايات المتحدة.

ما هو مرض الشريان المحيطي ؟

مرض الشريان المحيطي هي حالة تتسبب في تضييق الشرايين في ذراعيك وساقيك، مما يؤثر على تدفق الدم، حيث أنه الأكثر شيوعًا على الساقين والقدمين.

وفي الحقيقة مرض الشريان التاجي، الشكل الأكثر شيوعًا لأمراض القلب، و مرض الشريان المحيطي لهما نفس السبب وهو تصلب الشرايين، وهذا يحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم اللويحات، نتيجة لذلك، يمكن أن يزيد مرض الشريان المحيطي من مخاطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية.



عوامل الخطر لمرض الشريان المحيطي تشمل:

مرض السكري

التدخين

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

أن تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر

تاريخ عائلي من أمراض القلب أو السكتة الدماغية

كيف أعرف ما إذا كان الألم في الساق يشير إلى حالة قلبية خطيرة ؟

من الناحية المثالية، لا ينبغي أن يكون الألم في الساق تجربة يومية، حيث يمكنك عادة ربط الألم بالنشاط أو الإصابة، وتشمل الأمثلة ألم العضلات في صالة الألعاب الرياضية أو التعرض للسقوط وإصابة الساق.

ولكن عندما يصبح الألم في الساق هو القاعدة وليس الاستثناء، فقد حان الوقت للقلق، حيث يجب أن تكون أكثر قلقًا إذا تفاقم الألم مع أي نشاط بدني، مثل المشي، وهذا لأن جسمك يشير إليك بأن هناك خطأ ما في تدفق الدم إلى ساقيك.

أيضًا يجب أن تكون قلقًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من ألم في ساقيك وصدرك، حيث أن هذا يشير إلى نقص محتمل في تدفق الدم إلى القلب وقد يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

ما هي أعراض مرض الشريان المحيطي ؟

الألم في الساق

التعب

تقلصات في الساق

وعادة ما تتفاقم هذه الأعراض مع النشاط البدني، مثل صعود السلالم، وعند الراحة، عادة ما يتلاشى الألم، كما يمكن أن تسبب الحالة أيضًا تغييرات جسدية في جسمك، وخاصة ساقيك، وتشمل هذه الأعراض:

صعوبة الشعور بالنبضات على القدمين وأسفل الساقين

ضعف العضلات أو فقدان العضلات

الجلد الذي يشعر بالبرودة عند اللمس

بشرة ناعمة ولامعة على أسفل الساقين

أصابع القدم الباردة عند اللمس أو الشعور بالخدر

كيف يتم علاج مرض الشريان المحيطي ؟

يعالج المتخصصون في الرعاية الصحية مرض الشريان المحيطي من خلال العديد من الأساليب المختلفة:

تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم: إذا كنت تدخن، سيطلب منك الطبيب التوقف، حيث يزيد التدخين من خطر الإصابة بجلطات الدم، وقد يصف الطبيب أيضًا أدوية لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم، مثل الأسبرين.

تقليل الكوليسترول لديك: يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى ترسبات في الأوعية الدموية تزيد من تضييقها، حيث يمكن أن يقلل تناول الأدوية، مثل العقاقير المخفضة للكوليسترول، كما يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي أيضًا.

الجراحة: إذا واجهت تغييرات كبيرة في الشرايين، فقد تحتاج إلى جراحة لتجاوز الانسدادات، وهذا النهج الجراحي يشبه إعادة توجيه حركة المرور إلى ممر شفاف، ومع ذلك، يستخدم الأطباء هذا النهج فقط لأولئك الذين يعانون من حالات متقدمة.

وفي الحقيقة، لا يمكن لهذه العلاجات أن تقلل من الألم في الساق أثناء النشاط البدني فحسب أو خلال فترات الراحة، بل تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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