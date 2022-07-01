هل يمكن لفحص الدم تشخيص سرطان الكلى ؟

سرطان الكلى غالبًا ما لا تظهر أعراضه في مراحله المبكرة، وفي الواقع، قد تكون التشوهات في اختبارات الدم الروتينية أول علامة على وجود مشكلة في كليتيك.

ومع ذلك، لا يمكن لفحص الدم تشخيص سرطان الكلى، بدلاً من ذلك، يمكن أن يمنح فحص الدم الأطباء معلومات مهمة حول كيفية عمل كليتيك، كما تساعد اختبارات الدم طبيبك على تحديد الاختبارات الإضافية التي قد تحتاجها، حيث إنها جزء مهم من عملية التشخيص.

اختبارات الدم وسرطان الكلى

فحص الدم لا يكفي في حد ذاته لتأكيد تشخيص سرطان الكلى، ومع ذلك، يمكن أن تشير بعض النتائج إلى مشاكل في الكلى وحاجة محتملة لمزيد من الاختبارات.

وغالبًا ما يتم إجراء اختبارات الدم القياسية أثناء الفحوصات الصحية الدورية، ويمكن أن تشير بعض التشوهات إلى احتمال الإصابة بالسرطان، وهناك أنواع قليلة من اختبارات الدم التي يمكن استخدامها في الفحص الأولي للسرطان، وتشمل ما يلي:

فحص الـ CBC: هو اختبار يقيس مستويات عدة أنواع من الخلايا في جسمك، وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بسرطان الكلى مستويات غير طبيعية من الخلايا المهمة.

لوحة التمثيل الغذائي الأساسية: يتحقق هذا الاختبار من مستويات مركبات معينة في دمك، وبالنسبة لسرطان الكلى، سيهتم طبيبك بالنظر في إنزيمات الكبد ومستويات الكالسيوم ونيتروجين اليوريا في الدم ومعدل الترشيح.

مصل الكرياتينين: يمكن أن يساعد هذا الاختبار في استبعاد مشاكل وظائف الكلى التي قد تسبب الأعراض، حيث يقيس مدى جودة تصفية كليتيك لدمك، ويمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا على صحة الكلى بشكل عام.

نتائج فحص الدم التي قد تشير إلى مشكلة في الكلى

يمكن أن تشير نتائج فحص الدم إلى أن كليتيك لا تعملان بشكل صحيح وأنه يجب إجراء المزيد من الاختبارات، وتشمل النتائج التي قد تؤدي إلى مزيد من الاختبارات ما يلي:

فحص الـCBC: من الشائع أن يكون لدى الأشخاص المصابين بسرطان الكلى خلايا دم حمراء أقل مما يعتبر صحيًا (فقر الدم) أو نادرًا، خلايا دم حمراء أكثر، مما يعتبر صحيًا (تعدد عضلات الدم) بسبب وظائف الكلى غير الطبيعية، وتشير أي من هذه النتائج إلى الحاجة إلى مزيد من الاختبارات.

اختبار كيمياء الدم: غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بسرطان الكلى مستويات عالية من إنزيمات الكبد أو الكالسيوم في الدم بسبب انخفاض وظائف الكلى، حيث ستحتاج إلى اختبارات إضافية إذا أظهر اختبار كيمياء الدم مستويات عالية من هذه المواد الكيميائية.

ما هي الاختبارات التي تستخدم غالبًا لتشخيص سرطان الكلى ؟

اختبارات الدم ليست كافية لتشخيص سرطان الكلى، حيث إذا اشتبه طبيبك في سرطان الكلى، فمن المحتمل أن يكون لديك مجموعة من الاختبارات الأخرى لتأكيد تشخيصك، وغالبا ما يشمل ذلك ما يلي:

الأشعة المقطعية: يستخدم التصوير المقطعي المحوسب صورًا متعددة بالأشعة السينية لإنشاء صور مفصلة لكليتيك حتى يتمكن الأطباء من البحث عن الأورام وغيرها من المشكلات.

التصوير بالرنين المغناطيسي: يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي التصوير المغناطيسي لإنشاء صور لكليتك للتحقق من حجم وشكل وموقع أي أورام.

الموجات فوق الصوتية: تستخدم الموجات فوق الصوتية الموجات الصوتية لإنشاء صور لكليتيك، حيث يمكن أن يساعد في تحديد مكان الأورام وما إذا كانت حميدة أو سرطانية.

مسح العظام: يمكن إجراء فحص العظام لرؤية الجزء الداخلي من عظامك، حيث قد يقوم طبيبك بهذا الاختبار إذا اشتبه في انتشار السرطان في عظامك.

الخزعة: أثناء الخزعة، تتم إزالة قطعة صغيرة من كليتك بإبرة حتى يمكن اختبارها في المختبر، حيث يمكن أن تؤكد نتائج الخزعة السرطان وتساعد في تشخيص مرحلة الورم.

تصوير الأوعية الكلوية: يساعد هذا الاختبار طبيبك على رؤية إمدادات الدم إلى كليتيك بالتفصيل، حيث أن إمدادات الدم إلى الورم، إذا كانت موجودة، يمكن رؤيتها هنا أيضًا.

التصوير الحراري عن طريق الوريد: يتطلب هذا الاختبار حقن الصبغة في الوريد حتى تكون الكلى أكثر وضوحًا عبر الأشعة السينية، وهذه طريقة أخرى يمكن بها اكتشاف انسداد أو ورم.

ما هي علامات سرطان الكلى ؟

في كثير من الأحيان، لا توجد علامات أو أعراض لسرطان الكلى، خاصة في مراحله المبكرة، وغالبًا ما يتم العثور على سرطان الكلى أثناء فحص الدم الروتيني أو الاختبار لمخاوف أخرى، وعندما تظهر الأعراض، يمكن أن تبدو وكأنها أعراض لحالات أقل خطورة، مثل التهابات المثانة أو حصوات الكلى.

ولكن بشكل عام، قد تشمل أعراض سرطان الكلى ما يلي:

التعب

البول الداكن أو الوردي أو الأحمر

فقدان الشهية

فقدان الوزن غير المقصود

ألم في أسفل ظهرك أو جانبك

كتلة أو تورم في جانبك

حمى ثابتة

التعرق الليلي

ارتفاع ضغط الدم المستمر

تورم الغدد في الرقبة

سعال الدم

ألم العظام

تورم الكاحلين

تورم الأوردة في الخصيتين

متى يجب أن تتصل بالطبيب ؟

من الأفضل التحدث مع الطبيب إذا كانت لديك أي علامات وأعراض تجعلك تشك في السرطان، فعلى الرغم من أن معظم أعراض سرطان الكلى من المرجح أن تكون أعراض لحالة أقل خطورة بكثير، إلا أن معدلات البقاء على قيد الحياة للأشخاص المصابين بسرطان الكلى تكون أفضل عندما يتم العثور على السرطان وعلاجه في المراحل المبكرة.

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