هل يمكن للتمارين الرياضية زيادة طولك؟

ممارسة الرياضة يمكنها فعل الكثير لتحسين مظهرك الجمالي، ولكن لديها حدودها. بعض برامج التمارين الرياضية تزعم أنها تطول العضلات و تصنع قواما أطول وأنحف. ولكن في نهاية المطاف جيناتك الوراثية هي من يتحكم بطولك.

لكن من جهة أخرى، هناك بالفعل تمارين رياضية تحسن وتشد قوام الجسم بحيث تظهرك و كأنك أطول مما أنت فعلا عليه:

1) نمط الحياة

القوام المتناسق المشدود يمكن أن يفعل المعجزات لمظهرك. خذ من وقتك لحظات ، قف بشكل مستقيم، وارخي كتفيك إلى الوراء. سوف تشعر ، على الأرجح ، أنك أطول وربما أكثرثقة بجسمك. لسوء الحظ، فإن معظم الناس اليوم يقضون معظم حياتهم جالسين. سواء كنت منحنيا على المكتب في العمل أو مسترخيا على الأريكة في المنزل، مع مرور الوقت يمكن لهذه العادات أن تؤدي إلى تشوه القوام وخصوصا العضلات المحيطة بالعمود الفقري، وهذا ما يمنعك من الوصول للمظهر الطويل والمثالي الذي يأتي من القوام المستقيم و الممشوق.

2 ) وضعيات الجسم الخاطئة

يتمتع العمود الفقري بمنحنى طبيعي خاص به : انحناءة خلفية بسيطة في الرقبة طفيف وأسفل الظهر، وانحناءة أمامية بسيطة في أعلى و منتصف الظهر . بعض من هذه الإنحناءت يمكن أن تتضخم و تصبح مسطحة أحيانا مسببة الألم و القساوة للجسم واضطرباً في شكل العمود الفقري، أكثر هذه الأضطرابات انتشاراً هي :

الحدب أو التقوس المفرط للعمود الفقري ويصبح فيه الرأس و لقسم العلوي من الجسم مائلا للأمام .

والاضطراب الثاني هو التقعس المفرط ويكون الظهر منحني للخلف من أسفل الظهر.

تصحيح الاستقامة والوقفة والجلوس السليمين كلها تحسن كثيرًا هذه الإضطرابات و يظهر الشخص أطول.

3) اليوغا والبيلاتس مثالان على تمارين رياضية تركز على الاستقامة الصحيحة و تقنيات التنفس.

- التنفس الصحيح هو عامل مهم يساعد العضلات على الإسترخاء مما يسمح بالتمطط العميق أثناء الوضعيات،ويخفف حدة توتر الجسم.

- اليوغا والبيلاتس يشتملان على حركات تقوي الحوض التي يمكن أن تسهم أيضا في تحسين القوام. في حين أن هذه التمارين لا تزيد من طول العضلات إلا أنها تعلمك كيف تصبح أكثر معرفة بجسمك وكيف تحمل و توزان جسدك، سواء كنت داخل أوخارج صالة التدريب.

البيلاتس نظام لياقة بدنية يستخدم العقل في السيطرة على العضلات. و زيادة مرونة و قوة و تحمل الجسم.

4) نصائح

- إذا كنت ممن يجلسون معظم اليوم ، حاول وضع منبه يذكرك باستراحات تمشي فيها و تتمدد خلالها قبل الجلوس مرة أخرى

- انتبه لقوام جسمك أكثر، ولاحظ أن أصبح شكل كتفيك مقوسين أو منحنيين للأمام.

- مارس رياضات جسدية تدمج الجسد و العقل مثل اليوغا و البيلاتس. وإبدأ بممارستها من يومين لثلاثة أسبوعياً، إن مثابرتك على هذه التمارين ستوصلك إلى نسخة معدلة تبدو فيها فعلياً أكثر طولاً من طول جسمك الحقيقي.

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