البوابة – بظهور لافت، تألقت قريبات الأميرة رجوة في حفل زفافها من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني في حفل عقد القران الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان، وشهد حضوراً محلياً وعالمياً كثيفاً من ملوك وملكات وأمراء وأميرات وزوجات رؤساء دول وكبار الشخصيات من حول العالم.

والدة الأميرة رجوة الحسين وقريباتها يتألقن في حفل زفافها

وتألقت والدة الأميرة رجوة الحسين بهذه المناسبة واختارت لوناً لافتاً كان مميزاً بين الحضور حيث اختارت فستاناً باللون البنفسجي من قماش الكريب جورجيت المزدوج صمم خصيصاً لهذه المناسبة مع غطاء للرأس من قماش الكريب جورجيت المطرّز بالكريستال الصغير الناعم بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة. نسقته مع حقيبة يد وحذاء من نفس اللون البنفسجي الهادئ.





ومن أبرز قريبات العروس الأميرة رجوة الحسين:

الجوهرة المديميغ، زوجة ابن عم الأميرة رجوة الحسين، التي بدت متألقة في إطلالة أنيقة للغاية من العلامة التجارية العالمية أباديا. ونسقت الإطلالة الفخمة بمجموعة أقراط وعقد من اللؤلؤ الأبيض والالماس الأصفر من العلامة التجارية Levuma.

أما السيدة سُلا المنديل زوجة عم العروس محمد بن مساعد آل سيف، فلفتت الأنظار بإطلالتها الرائعة بلون اللافندر والتي تكونت من سترة وتنورة طويلة من مجموعة Azziandosta هوت كوتور لخريف وشتاء 2019.



كما تألقت السيدة غالية الراشد زوجة ابن عم الأميرة رجوة الحسين فستان مطرز بحزام باللون الأحمر من توقيع المصمم اللبناني العالمي أيلي صعب من مجموعة خريف 2016. ونسقت معه أقراط من اللؤلؤ من العلامة التجارية Levuma.



هذا واستطاع حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد والأميرة رجوة الحسين أن يجذب الأنظار ويشغل وسائل التواصل الإجتماعي على مدى أكثر من شهر من ترقب وانتظار وتكهنات حول الإطلالة المرتقبة للعروس السعودية التي بدت غاية في الرقة والجمال بفستان زفافها الأبيض من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب تبعته بفستان عصري وجريء من تصميم دولتشي أند غابانا.

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