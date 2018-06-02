4 وجبات صحيّة تقدمها الأم الذكية لأطفالها في رمضان

تستعين الأم الذكية بالتغيير الذي يحدث للروتين اليومي، خلال شهر رمضان المبارك، وتقدم لأطفالها مجموعة وجبات غذائية صحية، التي تفيد احتياجات أجسامهم في النمو، فإذا كنت من هؤلاء الأمهات؛ فإليك قائمة الأطعمة المفيدة لطفلك في رمضان.

ـ سلطة السبانخ:

أحضري وعاءً وضعي فيه 4 أكواب سبانخ، وكوب رمان، وكوبين من البرتقال المقطع لشرائح، عصير حبة ليمون، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وامزجي هذه المكونات، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، بعدها قدميها.

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ـ الأرز مع الدجاج:

أحضري دجاجة مقطعة إلى 8 قطع، وأضيفي لها 1/4 كوب سمن، وملعقة صغيرة من كل من الملح، والكمون، والبهارات، والقرفة، والفلفل الأسود، ثم اغسلي كيلو من الأرز، وانقعيه في الماء الدافئ 30 دقيقة.

وفي قدر ضعي زيت زيتون، مع حبة بصل مقطعة، على النار، وقلبي حتى تذبل، ثم أضيفي الدجاج واتركيه حتى يتغير لونه، وبعدها أضيفي كوب صلصة طماطم، وكمية من الماء، واتركي المكونات 45 دقيقة.

ارفعي الدجاج من المرقة، وضعيه في صينية، ثم أدخليه الفرن ليتحمر، ثم ضعي الأرز في المرقة، وزيدي عليه كمية كافية من الماء، واتركيه لينضج، ثم قدميه مع الأرز.

ـ ساندويش اللحم:

ضعي اللحم على النار مع القليل من زيت الزيتون وأي نوع من البهارات، وضعي اللحم في الخبز، ثم أضيفي له الخردل والمايونيز والجبن، بعدها ضعي الساندويش في الجريل وقدميه.

ـ خضار مشوي:

قطعي حبتين من البطاطا إلى مكعبات، ومعها حبة كوسا، وحبة باذنجان، وأضيفي 150 غرامًا من الفطر المقطع، وحبة بصل مقطعة شرائح، و5 فصوص من الثوم، وإكليل الجبل، مع ملح، وبهارات، وزيت زيتون.

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اخلطي المكونات ثم ضعيها في صينية، وأدخليها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 45 دقيقة، وقدميها لطفلك.

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