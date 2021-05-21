وجبات غذائية ترفع معدل الأيض وتُشعرك بالشبع!

في عملية التجربة والبحث الغذائية، تكثر الوجبات والنصائح والأفكار الصحية. قسمٌ منها يستندُ إلى أبحاث علمية مثبتة والقسم الآخر مجرد توقعات وتحليلات من قبل الخبراء. هذه الأمور تنعكس بالحميات الغذائية الصحية والعشوائية وفي الوصفات الأخرى. وقد يكون الهاجس الأول منها خسارة الوزن والشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة ورفع نسبة الأيض.