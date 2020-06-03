وصفات طبيعية تساعد على تسريع الولادة

تُعتبر مرحلة المخاض مهمة في عملية الولادة وخروج الطفل، ويدل على حدوث المخاض ظهور بعض العلامات، منها الشعور بالمغض، وانقباضات منتظمة تصبح الفترة الزمنية بينها قصيرة مع مرور الوقت، مع الشعور بألم الظهر، بالإضافة إلى نزيف المهبل أو تسرب السوائل منه، وعند إجراء الولادة فإنّها تكون إما ولادة مهبلية وإمّا ولادة قيصرية، وتُعتبر الولادة المهبلية النوع الأكثر شيوعاً وأماناً.

أمّا الولادة القيصرية فإنّها تُجرى في حالات معينة خاصة، ومن الأمثلة على الحالات التي تُجرى فيها الولادة القيصرية أن يكون حجم الجنين لا يسمح بمروره عبر الحوض أو إذا لم يكن الجنين في وضعية النزول.

من المعروف أن هناك بعض الوصفات الشعبية والطبية أيضاً التي تساعد على تسريع الولادة والدخول في المخاض بطريقة طبيعية، ومنها المشي، والمعاشرة الزوجية، إذ إنّ الحيوانات المنوية للرجل تحتوي على مادة البروستاجلاندين، وهي عبارة عن هرمونات تساعد على ترقيق وتمديد عنق الرحم ليجهز لعملية الولادة، كما أنّ عملية تدليك الحلمات له تأثير على الرحم وحدوث الانقباضات، كما يساعد على التخلص من توتر ما قبل الولادة.

ولكن إذا لم يكن بالإمكان المشي أو المعاشرة الزوجية، فهناك طرق أخرى أقل إجهادا، مثل تناوا أصناف معينة من الفواكه ومن ضمنها الأناناس والبابايا والمانجو والتمر حيث تقوم هذه الفواكه على تحريض الجسم على إفراز أنزيمات ترقق عنق الرحم وتقلل من مدّة المخاض لتسهيل الولادة. كما أن تناول التمر، كما ذكر في القرآن الكريم له فوائد عظيمة على تسريع الولادة، القليل منه يوميا يساعد على ترقيق عنق الرحم ويقلل الحاجة الى الطلق الصناعي.

ومن الوصفات الطبيعية الأخرى زيت الخروع ولا ينصح به دائما لأن له آثار جانبية مزعجة للمرأة الحامل، وزيت زهرة الربيع وورق التوت الأحمر الذي يمكن تناولها على شكل كبسولات أو عن طريق فرك عنق الرحم بالزيت خلال الفترة الأخيرة من الحمل، وبإمكانك أيضاً وضعها بالمهبل بعد استشارة الطبيب لأنّ النساء اللاتي لديهن المشيمة المنزاحة يجب أن يبتعدن عن هذه العشبة، كما يستخدم ورق التوت الأحمر هيئة شاي، وفيه العديد من المعادن والفيتامينات المقوية لمنطقة الحوض وعنق الرحم لتساعد بشكل غير مباشر في تسهيل عملية الولادة.

طرق طبيعية أخرى:

1- الوخز بالإبر: وهو وضع بعض الإبر الرفيعة في أماكن ضغط معينة بالجسم، حيث يساعد على تحفيز الرحم والجنين لبدء المخاض طبيعياً، لكن إذا لم يكن الجنين مهيئ للنزول إلى الحوض فلن تستطيع هذه الطريقة المساعدة على الولادة طبيعياً.

2- العلاج بالضغط: الضغط على أماكن معينة بالجسم يحفز نشاط الرحم، يمكنك استعمال هذه الطريقة بنفسك أو بمساعدة زوجك، هنالك منطقتين للضغط تحفز الولادة الطبيعية.

3- التدليك: يساعد على الاسترخاء ورفع كمية الأوكسيتوسين في جسم الأم وزيادة تقلصات الرحم.

4- ممارسة التمارين الرياضية: وخاصة المشي لفترات طويلة حيث إنّ ذلك يسرّع من معدل نبضات القلب، ويقوي جسم المرأة، ويخفف من الإجهاد لدى المرأة الحامل.

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