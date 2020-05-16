وصفات عشبية للتخلّص من مرض الكوليسترول

والكوليسترول عبارة عن مادة لينه أشبه بالشمع موجودة فى خلايا الدم ولها عدة فوائد مثل إنتاج اغشية الخلايا وتحفيز الجسم على إنتاج بعض الهرومونات كما أنها تساعد الجسم فى امتصاص فيتامين D الا انه إذا زادت نسبة هذه المادة فى الجسم فإنها تبدأ فى التراكم فى الشرايين وبالتالى تمنع تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الهامة كالقلب مثلا ما يؤدى إلى مشاكل صحية فإذا كنت ممن يتبعون
100جرام شاى أخضر
10جرام كركم
10جرام ينسون
الوصفة الثانية :-
50جرام حلبه حصى
20جرام نعناع
10جرام قرفت
يطحن الجميع جيدا ويخلط ويؤخذ منه معلقة صغيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل وتشرب وقت الفطور ووقت السحور
الوصفة الثالثة:-
50جرام ورق الخرشوف
10جرام بذر البنجر (الشمندر)
يطحن الجميع جيدا ويؤخذ منه معلقة كبيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل وتشرب وقت السحور مرة واحدة فقط فى اليوم
الوصفة الرابعة:-
50جرام بذر البنجر (الشمندر)
10جرام نعناع
10جرام بذر الكتان
يطحن الجميع جيدا ويؤخذ معلقة صغيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل وتشرب مرتين وقت الإفطار ووقت السحور
الوصفة الخامسة :-
100جرام بذر البرسيم
100جرام الشوفان
20جرام كركم
يطحن الجميع ويؤخذ معلقة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل او سكر النبات وتشرب مرة واحدة بالسحور
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