وصفات عشبية للتخلّص من مرض الكوليسترول

من المعروف للجميع ان ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم يعد من الأعراض الخطيرة على صحة الإنسان والتى يترتب عليها مشاكل عديدة لذا من المهم جدا إبقاء مستوى الكوليسترول فى الدم عند الحد المعقول لتلافى العديد من المشاكل الصحية.



والكوليسترول عبارة عن مادة لينه أشبه بالشمع موجودة فى خلايا الدم ولها عدة فوائد مثل إنتاج اغشية الخلايا وتحفيز الجسم على إنتاج بعض الهرومونات كما أنها تساعد الجسم فى امتصاص فيتامين D الا انه إذا زادت نسبة هذه المادة فى الجسم فإنها تبدأ فى التراكم فى الشرايين وبالتالى تمنع تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الهامة كالقلب مثلا ما يؤدى إلى مشاكل صحية فإذا كنت ممن يتبعون

أسلوب حياة غير صحى بحيث انك تعشق الاكل الدسم والملىء بالسكريات ولا تمارس اى نوع من الرياضة فإنك ستصبح أكثر عرضه لارتفاع الكوليسترول فى الدم لذلك أتيت لكم بالاعشاب الاتية:-

- الوصفة الاولى:-

100جرام شاى أخضر

10جرام كركم

10جرام ينسون

يطحن الجميع جيدا ويخلط ويوخذ منه معلقة صغيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل وتشرب وقت الفطور ووقت السحور