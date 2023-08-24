البوابة – هل تحبين المطبخ الفرنسي ؟ انه مطبخ يعتمد على المنتجات الطازجة والمعجنات والكثير من الحلويات الشهية والملونة مع القهوة بالحليب والنكهات اللذيذة. تعالوا نتعرف على أبرز هذه الوصفات:

وصفات فطور سهلة من المطبخ الفرنسي

كافيه او لاتيه (Cafe au lait) :

هذا مشروب قهوة فرنسي كلاسيكي من المطبخ الفرنسي مصنوع من أجزاء متساوية من القهوة والحليب المبخر. يتم تقديمه عادةً في كوب كبير ويمكن الاستمتاع به ساخنًا أو باردًا.

لتحضير القهوة بالحليب نحتاج إلى:

1 كوب من القهوة القوية

1 كوب من الحليب المبخر

قرفة مطحونة للتزيين (اختياري)

التعليمات:

قم بتحضير القهوة حسب توجيهات العبوة.

قم بتسخين الحليب حتى يصبح ساخنًا ورغويًا.

نسكب القهوة والحليب في كوب.

يُزيّن بالقرفة المطحونة إذا رغبت في ذلك.



كرواسون بالشوكولاتة:

هذه معجنات فرنسية لذيذة مليئة بالشوكولاتة. إنها الطريقة المثالية للاستمتاع بفنجان من القهوة في الصباح.

لتحضير الكرواسون بالشوكولاتة نحتاج:

1علبة من الكرواسون المجمد والمذاب

نصف كوب رقائق شوكولاتة

التعليمات:

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).

نقطع كل قطعة كرواسون إلى نصفين بالطول.

نوزع رقائق الشوكولاتة على النصف السفلي من كل كرواسون.

ضعي النصف العلوي من الكرواسون.

ضعي الكرواسون على صينية الخبز.

اخبزيها لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.



الماكرون:

هذه الكوكيز الفرنسية الرقيقة من المطبخ الفرنسي مصنوعة من دقيق اللوز وبياض البيض. غالبًا ما يتم ملؤها بالغاناش أو كريمة الزبدة.

لتحضير الماكرون سنحتاج إلى:

1 كوب دقيق اللوز

نصف كوب سكر بودرة

ربع كوب سكر حبيبات

4 بياض بيض كبير

ربع ملعقة صغيرة من كريمة التارتار

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

التعليمات:

سخني الفرن إلى 300 درجة فهرنهايت (150 درجة مئوية).

ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز.

في محضرة الطعام، اخلطي دقيق اللوز والسكر البودرة والسكر. يخفق جيدا.

في وعاء منفصل، اخفقي بياض البيض وكريمة التارتار حتى تتشكل قمم ناعمة.

أضيفي السكر تدريجياً إلى بياض البيض، واخفقي حتى تتشكل قمم قاسية.

نضيف مستحضر الفانيلا.

قلب خليط دقيق اللوز في بياض البيض حتى تمتزج للتو.

نسكب الخليط في صينية الخبز المجهزة، مع ترك مسافة بين قطع البسكويت حوالي 2 بوصة.

اخبزيها لمدة 15-18 دقيقة أو حتى ينضج الماكرون.

اتركي الماكرون يبرد تماماً قبل حشوه.

هذه مجرد أمثلة قليلة من العديد من وصفات القهوة الفرنسية السهلة التي يمكنك تجربتها. مع القليل من الممارسة، ستتمكن من إعداد مشروبات القهوة الفرنسية اللذيذة والمعجنات في المنزل.



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