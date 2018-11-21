10 وصفات لزيادة الوزن للرجال

عصير الطماطم من الوصفات التي تزيد من وزن الرجل

النحافة من الأمور الشائعة لدى الرجال؛ حيث إنّها تتسبّب في العديد من المشاكل الصحية، عدا عن تأثيرها السلبي على الحالة النفسية، وهي عبارة عن نقص وزن الجسم بشكلٍ كبير. هناك عدة أسباب تؤدّي إلى هذه المشكلة، مثل كثرة الحركة.

وفي هذا المقال نقدم لك عزيزي الرجل 10 وصفات لزيادة وزنك:

1- الحلبة المغلية: يوضع ماء في إبريق ويُترك ليغلي، ومن ثم يُنقع مسحوق الحلبة حتى يتجانس مع الماء جيداً، ومن ثم يُصفّى ويشرب مرّتين يومياً؛ هذا المشروب يساعد على إكساب الوزن، ويفتح الشهية، ويقلل من إفرازات المعدة، ويسهم في وصول الغذاء إلى الجسم بشكل سريع.

2- البصل: يعد البصل من أنواع الخضار التي تُسهم في فتح الشهية، ويطهّر الأمعاء، ويقتل الديدان الموجودة في البطن، ويتم تناوله مع الوجبات الرئيسية.

3- الكزبرة: ويتم تناولها بشكل يومي، وذلك إما بوضعها على السلطة، أو كطبق جانبي مع وجبة الغداء الرئيسية، وذلك لاحتوائها على قدر كبير من الفسفور والحديد اللذين ينتجان الكريات الحمراء بشكل كبير، ودورهما في تسهيل نقل الطاقة والغذاء.

4- العسل والمكسرات: يُخلط العسل مع المكسرات جيداً، ثمّ يتناول بشكل دوري بمقدار ملعقتين صباحاً ومساءً.

5- عصير الطماطم: يتم عصر الطماطم حتى تصبح سائلةً ومن ثم شربها بمقدار ثلاثة أكواب.

6- السلطات: تحتوي السلطات على ألياف وإنزيمات ومعادن طبيعية تساعد على زيادة الكتلة العضلية.

7- تناول الأسماك واللحوم البيضاء والحمراء: وذلك لما تحتويه هذه المأكولات من دهون؛ حيث إنّها تُعوّض الجسم بالطاقة، ويفضل تناولها يومياً.

8- الزبدة والسكر: يتم تناول ملعقة كبيرة من الزبدة والسكر صباح كلّ يوم. النوم فترة العصر: يُساعد النوم في زيادة الوزن بشكل كبير، ويُخفّف من الأرق الذي يُسبّب النحافة.

9- الفواكه المجففة؛ كالتين، والزبيب، والمشمش: وذلك لما تحتويه هذه المأكولات من معادن وسعرات حرارية.

10- زبدة الفول السوداني: ويُفضّل تناولها بين الوجبات؛ حيث إنّها تسهم في زيادة نسبة البروتينات في الجسم.

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