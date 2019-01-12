وصفات طبيعية لبشرة ناعمة وصحية.. جربيها

إن خليط نشا الذرة والخل من العلاجات المنزلية الشهيرة للرؤوس السوداء (shutterstock.com)

النشا وماء الورد من أكثر المكونات التقليدية المُستخدمة في الأغراض التجميلية، إذ يعتبر ماء الورد من المكونات الطبيعية والآمنة للبشرة والجلد، ويتمتع بالكثير من الخصائص المهدئة، إذ يساعد على تهدئة تهيج الجلد وعلاج الالتهابات، ويقلل من احمرار البشرة والتجاعيد

ماسك النشا والخل للبشرة:

إن خليط نشا الذرة والخل من العلاجات المنزلية الشهيرة للرؤوس السوداء لجميع انواع البشرة ماعاد البشرة الحساسة، يمكنكِ استخدام هذا الماسك عن طريق الخطوات الآتية، وفق ما نشره موقع "كل يوم معلومة طبية".

_ قومي بصب ربع إلى نصف كوب من نشا الذرة في وعاء.

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_أضيفي الخل ببطء إلى النشا مع التقليب حتى تتكون عجينة سميكة.

-ضعي المزيج على المناطق المتضررة في وجهكِ من الرؤوس السوداء.

- اتركي الماسك على وجهكِ لمدة 20 دقيقة حتى يجف الخليط. اشطفي الماسك بالماء الدافئ ثم الماء البارد لإغلاق المسام. يمكن استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك النشا وماء الورد:

-ضعي ملعقتين من النشا مع مقدار قليل من ماء الورد حتى يصبح الخليط متجانس.

-ضعي الخليط على بشرة نضيفة لمدة 10 دقائق.

- اغسلي بشرتك جيدا باستخدام الماء الدافئ.