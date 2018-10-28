وصفات هندية لتطويل الشعر

الشعر من أساسيّات الجمال الّتي ينظر إليها الرّجل

تحبّ المرأة في العادة أن تبرز جمالها أمام من حولها؛ لتعزّز ثقتها بنفسها، ولذلك تهتمّ بجمال شكلها وقوامها، متناسيةً في بعض الأحيان شعرها دون أن تدرك بأنّه من أساسيّات الجمال الّتي ينظر إليها الرّجل؛ ونظراً لأهميّة هذا الموضوع نقدم لك سيّدتي في هذا المقال بعض الوصفات الهنديّة الّتي تساعد على تطويل الشّعر:

1- ضعي مزيج من بياض البيض مع ملعقتين من زيت الخروع، وملعقة واحدة من الجليسرين على فروة الرأس والشعر انتظري قليلاً وبعد ذلك قومي بغسله.

2- سخني زيت جوز الهند قليلاً، ثم ضعيه على شعرك لمدة ساعة وغطي شعرك بمنشفة ساخنة وبعد ذلك اغسلي شعرك، ويمكنك إضافة بعض أوراق نبات الخبيزة، وهذه الوصفة تفيد أيضاً في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

3- امزجي فنجان من زيت جوز الهند مع فنجان من زيت الخردل مع بعض اوراق نبات الكاري، واتركي المزيج جانباً طوال الليل وفي الصباح سخني المزيج على نار هادئة حتى تصبح أوراق نبات الكاري طرية وهشة، واضيفي القليل من نبات الكافور اتركي المزيج ليبرد ثم ضعي المزيج جذور الشعر.

4- دلكي فروة رأسك بزيت جوز الهند فهذا يساعد على نمو الشعر.

5- ضعي مزيج من زيت الزيتون الدافئ، وعصير الليمون وزيت جوز الهند وغطي شعرك بمنشفه ساخنة لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو.

6- لتحسين نمو الشعر استعملي زيت الخروع.

7- اغسلي شعرك بالشاي مرة بالأسبوع.

8- بياض البيض يجعل شعركِ أكثر مرونة.

9- ضعي القليل من الخل في ماء دافئ، واغسلي شعرك بهذا المزيج، هذه الوصفة تجعل شعرك مشرقاً ولامعاً.

10- سخني زيت سمسم في إناء، وضعي بعض الأرز، وانتظري إلى أن تطفو حبات الأرز على السطح لترفعي الإناء عن النار، اتركيه حتى يبرد ثم ضعيه على الشعر، ويترك لمدة ساعتين ويغسل جيداً بالماء الفاتر.

11- أحضري كمية من التوت الأسود واهرسيها جيداً، وأضيفي بيضة، وملعقتين من زيت السمسم، ووزّعي الخليط على شعرك من فروة الرأس وحتى الأطراف، وضعي فوطة دافئة على الشعر حتى يفقد حرارته، ويمكن أن تغطي شعرك بغطاء الرأس البلاستيكي مع توجيه المجفف الكهربائي عليه من مسابفة ليست بقريبة، وكرّري القناع كل يومين للحصول على نتيجة مثالية.

12- أحضري مجموعة من أوراق الجرجير وضعيها على الخلاط، وضعي ربع ملعقة من الخل الطبيعي، ثم أضيفي زيت الزيتون، وزيت الصبار، وضعي الخليط على فروة الرأس واتركيه مدة كافية لا تقل عن ثلاث ساعات، مع التدليك المستمر، واغسلي الشعر جيداً بالماء الدافئ.

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