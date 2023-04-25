البوابة - هل تحب سمك السلمون النرويجي ؟ نقدم لكم هذه الوصفة السهلة والسريعة لتحضير سمك السلمون. فيليه سمك السلمون مع عصير الليمون ، وخردل ديجون ، وخردل كاسوندي وزيتون الزيتون ، مشوي بإتقان. ومزين بأسافين الليمون وأوراق الشبت.

ما الذي يميز السلمون النرويجي؟

سمك السلمون النرويجي ، يعد من الأطعمة الفائقة التغذية الخالية من المضادات الحيوية وغير المعدلة وراثيًا. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تغذية السلمون بنظام غذائي من الأعلاف غير المعدلة وراثيًا (GMO) ومكونات من مصادر مستدامة لضمان ازدهار سمك السلمون. يعني هذا النظام الغذائي الخاضع للرقابة بعناية أن سمك السلمون قد تمت الموافقة عليه للاستهلاك الخام دون تجميد مسبق.

ما هو أفضل سمك السلمون للأكل؟

كينغ / شينوك . هذا السلمون يستحق لقبه الملكي. يعتبره الكثيرون أفضل سمك سلمون يمكنك شراؤه. يحتوي سمك السلمون الملك (المعروف أيضًا باسم شينوك) على نسبة عالية من الدهون وغني وكبير الحجم ، وهو غني بالأوميغا 3.

وصفة السلمون النرويجي المشوي

مكونات السلمون النرويجي المشوي:

150 جرام فيليه سلمون طازج (نرويجي)

10 مل زيت زيتون

5 غم ثوم

10 غم كراث

10 غم كرفس

5 غم خردل ديجون

1 ليمون

5 غم ورق شبت

5غم خردل كاسوندي

40 غم كينوا سوداء

15 غم كوسة خضراء

15 غم كوسة صفراء

10 غم كرنب طازج

8 جرام الكراث

2 غم كبر

40 غم طماطم

وصفة السلمون النرويجي المشوي

طريقة عمل السلمون النرويجي المشوي:

اخفقي زيت الزيتون وعصير الليمون وقشر الليمون والفلفل المطحون والخردل والخردل الكاسوندي في وعاء صغير. ادهني شرائح السلمون بهذا الخليط. ضعي مقلاة الشواء على نار متوسطة عالية. ضعي فيليه السلمون في المقلاة ، مطهيًا لمدة 5 إلى 6 دقائق لكل جانب أو حتى يتقشر السمك بسهولة باستخدام شوكة ضعي مقلاة على نار عالية ، وقلي بها الكراث ، الكرفس ، الكوسة المقطعة إلى مكعبات ، الكينوا المتبلة. لتحضير الصلصة، اخلطي الطماطم المقطعة ، أوراق الشبت ، الكبر ، الكراث ، زيت الزيتون والتوابل . ابدئي بوضع الكينوا في أسفل الطبق ، ضعي السلمون فوقه ثم ضعي فوقه الصلصة. يزين بأسافين الليمون وأوراق الشبت.

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