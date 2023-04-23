البوابة - طبق الروبيان المقلي وجبة خفيفة سريعة ومثالية لعطلة نهاية الأسبوع أو وجبة عشاء أنيق أو حتى لتجربة الروبيان المقلي في المقلاة الهوائية، فإن وصفة الجمبري هذه سهلة التحضير بشكل لا يصدق ، وهي قابلة للتكيف لتناسب ذوقك المفضل.
وصفة الروبيان المقلي في المقلاة الهوائية
المكونات:
- 1 رطل من الروبيان أو القريدس الكبير ، مقشر ، منزوع العرق
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الخفيف
- توابل خاصة بالروبيان
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
الطريقة:
- تسخن المقلاة الهوائية مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت / 200 درجة مئوية.
- ربّتي على الجمبري حتى يجف ، ثم ضعيه في وعاء ، أضيفي الزيت والبهارات ، وقلبي الجمبري برفق حتى يتغطى.
- ضعي الجمبري في سلة المقلاة الهوائية في طبقة واحدة. حاولي ألا تضعي الجمبري كله دفعة واحدة في السلة.
- يقلى الجمبري على حرارة 400 درجة فهرنهايت / 200 درجة مئوية لمدة 8-10 دقائق حتى ينضج بالكامل ويصبح لونه بنياً ذهبياً.
- كم من الوقت يستغرق طهي الروبيان المجمد في المقلاة الهوائية؟
- تسخن المقلاة الهوائية مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت.
- يضاف الجمبري المجمد إلى صينية أو سلة المقلاة الهوائية في طبقة واحدة.
- تغلق السلة وتطهى في المقلاة الهوائية لمدة 8 دقائق مع قلب الجمبري في منتصف المدة عند علامة 4 دقائق.
- يقدم مع عصير الليمون وصلصة التغميس على الجانب!
- ما هي مدة تسخين الروبيان في المقلاة الهوائية؟
يمكن تخزين بقايا الجمبري المطبوخ ، بمجرد تبريده ، في الثلاجة لمدة تصل إلى 2-3 أيام. إعادة التسخين: لإعادة التسخين ، ضع الجمبري في صينية المقلاة الهوائية واضبطه على 350 درجة فهرنهايت لمدة 2-3 دقائق.
ملاحظة:
يمكنك استخدام الجمبري أو القريدس لهذه الوصفة. يتم احتساب أوقات الطهي في الوصفة للروبيان الكبير (31/ 40 دقيقة)، وسوف تحتاج إلى تعديل لأعلى بالنسبة للجمبري الأكبر حجمًا أو الروبيان الأصغر حجمًا أو يمكنك استخدام خلطة التوابل المعدة مسبقًا، استخدم حوالي 3 ملاعق صغيرة.
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