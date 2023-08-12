البوابة - وصفة باستا بيل روما هي الحل الأمثل لأولئك الذين يحبون المعكرونة. يمكنك تحضيرها في أقل من 30 دقيقة باستخدام حفنة من المكونات ، وهي مليئة بنكهات البصل والثوم والطماطم الكرزية والكراث والكرفس والريحان.

بالنسبة للمعكرونة ، استخدمنا هنا تشكيلة فوسيلي ، ومع ذلك ، يمكنك استخدام المعكرونة التي تختارها مثل البيني والمعكرونة وحتى السباغيتي. لإضافة المزيد من النكهة إلى المعكرونة وجعلها أكثر ثراءً ، يمكنك إضافة الجبن المبشور أيضًا قبل التقديم. إذا كان لديك أطفال في المنزل ، فأنت بحاجة إلى تجربة هذه الوصفة بالتأكيد ، حيث سيستمتعون بها مثل أي شيء آخر. يمكنك عمل هذه الوصفة للحفلات أيضاً، وسيحبها الجميع بالتأكيد.



وصفة باستا بيل روما بـ 5 خطوات

مكونات باستا بيل روما



200 جرام باستا فوسيلي

50 جم بصل

20 جم كراث

20 جم ريحان

ملح

5 طماطم كرزية

1 كوب كاتشب طماطم

20 جرام ثوم

20 جرام كرفس

مسحوق الفلفل الأسود حسب الحاجة

30 مل زيت زيتون بكر



كيفية صنع الباستا بيل روما

الخطوة 1 اسلقي المعكرونة

اغلي الماء في وعاء. أضيفي 1/2 ملعقة كبيرة ملح وأضف المعكرونة إليها. اسلقي المعكرونة لمدة 10-12 دقيقة. بمجرد طهيها ، صفي كل الماء الزائد وصبي الماء البارد على المعكرونة لإيقاف عملية الطهي. اجمع المعكرونة المطبوخة في مصفاة.

الخطوة 2 اقلي المكونات

سخني الزيت في القدر. قومي بإضافة البصل المفروم والثوم والكراث والكرفس. اقلي المكونات لمدة دقيقة.

الخطوة 3 إضافة المكونات الأخرى

اضيفي صلصة الطماطم إلى المقلاة. أضيفي أوراق الريحان الطازجة مع الطماطم الكرزية المقطعة إلى نصفين. أضيفي أيضًا الملح ومسحوق الفلفل الأسود في هذه الخطوة. امزجي.

الخطوة 4 أضيفي المعكرونة واطبخي

الآن نضيف المعكرونة المسلوقة إلى المقلاة ونقلبها جيدًا. اطهي لمدة دقيقتين إضافيتين وأطفئ اللهب.

الخطوة 5 التقديم

إن Pasta Belle Roma جاهزة للتقديم. زينيها بالجبن (اختياري) واستمتعي!

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