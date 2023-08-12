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وصفة باستا بيل روما بـ 5 خطوات

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 12 آب / أغسطس 2023 - 06:06
وصفة باستا بيل روما بـ 5 خطوات
وصفة باستا بيل روما بـ 5 خطوات

البوابة - وصفة باستا بيل روما هي الحل الأمثل لأولئك الذين يحبون المعكرونة. يمكنك تحضيرها في أقل من 30 دقيقة باستخدام حفنة من المكونات ، وهي مليئة بنكهات البصل والثوم والطماطم الكرزية والكراث والكرفس والريحان. 

بالنسبة للمعكرونة ، استخدمنا هنا تشكيلة فوسيلي ، ومع ذلك ، يمكنك استخدام المعكرونة التي تختارها مثل البيني والمعكرونة وحتى السباغيتي. لإضافة المزيد من النكهة إلى المعكرونة وجعلها أكثر ثراءً ، يمكنك إضافة الجبن المبشور أيضًا قبل التقديم. إذا كان لديك أطفال في المنزل ، فأنت بحاجة إلى تجربة هذه الوصفة بالتأكيد ، حيث سيستمتعون بها مثل أي شيء آخر. يمكنك عمل هذه الوصفة للحفلات أيضاً، وسيحبها الجميع بالتأكيد. 
 

وصفة باستا بيل روما بـ 5 خطوات

مكونات باستا بيل روما

وصفة باستا بيل روما بـ 5 خطوات


200 جرام باستا فوسيلي
50 جم بصل
20 جم كراث
20 جم ريحان
ملح 
5 طماطم كرزية
1 كوب كاتشب طماطم
20 جرام ثوم
20 جرام كرفس
مسحوق الفلفل الأسود حسب الحاجة
30 مل زيت زيتون بكر


كيفية صنع الباستا بيل روما
الخطوة 1 اسلقي المعكرونة
اغلي الماء في وعاء. أضيفي 1/2 ملعقة كبيرة ملح وأضف المعكرونة إليها. اسلقي المعكرونة لمدة 10-12 دقيقة. بمجرد طهيها ، صفي كل الماء الزائد وصبي الماء البارد على المعكرونة لإيقاف عملية الطهي. اجمع المعكرونة المطبوخة في مصفاة.
الخطوة 2 اقلي المكونات
سخني الزيت في القدر. قومي بإضافة البصل المفروم والثوم والكراث والكرفس. اقلي المكونات لمدة دقيقة.
الخطوة 3 إضافة المكونات الأخرى
اضيفي صلصة الطماطم إلى المقلاة. أضيفي أوراق الريحان الطازجة مع الطماطم الكرزية المقطعة إلى نصفين. أضيفي أيضًا الملح ومسحوق الفلفل الأسود في هذه الخطوة. امزجي.
الخطوة 4 أضيفي المعكرونة واطبخي
الآن نضيف المعكرونة المسلوقة إلى المقلاة ونقلبها جيدًا. اطهي لمدة دقيقتين إضافيتين وأطفئ اللهب.
الخطوة 5 التقديم
إن Pasta Belle Roma جاهزة للتقديم. زينيها بالجبن (اختياري) واستمتعي!

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