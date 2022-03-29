وصفة كرات الشوفان الغنية بالبروتين كرات الشوفان هي وجبة خفيفة / حلوى لذيذة بدون خبز ويمكنك تحضيرها في أي وقت من الأوقات. إذا كان لديك أطفال في المنزل ، فأنت بحاجة إلى تجربة هذه الوصفة بالتأكيد. هذه وصفة كرات الشوفان الصحية واللذيذة سيحبها الأطفال ولن يتوقفوا عن طلب المزيد. بدلاً من السكر المكرر ، استخدمنا العسل ، مما يجعل الوجبة الخفيفة صحية أكثر. يمكنك إضافة بعض المكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز وغيرها لجعل الكرات ألذ ومقرمشة. هذه وصفة غير مخبوزة ويمكن لأي شخص صنعها ، حتى أولئك الذين لا يحبون الطهي. ما عليك سوى صنع الكرات ووضعها في الثلاجة لمساعدتها على الحفاظ على الشكل. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إضافة بعض الفواكه المسكرة إلى الوصفة أيضًا. جرب هذه الوصفة وستعشقها.
وصفة كرات الشوفان الغنية بالبروتين
شهية وغنية
المكونات:
10 حصص
1 كوب شوفان
½ كوب زبدة فول سوداني
¼ كوب رقائق شوكولاتة
½ كوب من مسحوق بذور الكتان
1/3 كوب عسل
1 ملعقة صغيرة فانيليا
الطريقة:
الخطوة 1 نخلط المكونات
يُضاف الشوفان ومسحوق بذور الكتان وزبدة الفول السوداني والعسل ورقائق الشوكولاتة وخلاصة الفانيليا في وعاء. تخلط المكونات جيداً لتشكيل خليط سميك.
الخطوة 2 اصنع كرات الشوفان
الآن اصنعي كرات صغيرة من العجين وضعيها في صينية. ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. سيساعد هذا الكرات في الحفاظ على الشكل.
الخطوة 3 جاهز للتقديم
قدمي كرات الشوفان غير المخبوزة واستمتعي بها.
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