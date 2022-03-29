وصفة كرات الشوفان الغنية بالبروتين كرات الشوفان هي وجبة خفيفة / حلوى لذيذة بدون خبز ويمكنك تحضيرها في أي وقت من الأوقات. إذا كان لديك أطفال في المنزل ، فأنت بحاجة إلى تجربة هذه الوصفة بالتأكيد. هذه وصفة كرات الشوفان الصحية واللذيذة سيحبها الأطفال ولن يتوقفوا عن طلب المزيد. بدلاً من السكر المكرر ، استخدمنا العسل ، مما يجعل الوجبة الخفيفة صحية أكثر. يمكنك إضافة بعض المكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز وغيرها لجعل الكرات ألذ ومقرمشة. هذه وصفة غير مخبوزة ويمكن لأي شخص صنعها ، حتى أولئك الذين لا يحبون الطهي. ما عليك سوى صنع الكرات ووضعها في الثلاجة لمساعدتها على الحفاظ على الشكل. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إضافة بعض الفواكه المسكرة إلى الوصفة أيضًا. جرب هذه الوصفة وستعشقها.

وصفة كرات الشوفان الغنية بالبروتين

شهية وغنية

المكونات:

10 حصص

1 كوب شوفان

½ كوب زبدة فول سوداني

¼ كوب رقائق شوكولاتة

½ كوب من مسحوق بذور الكتان

1/3 كوب عسل

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

الخطوة 1 نخلط المكونات

يُضاف الشوفان ومسحوق بذور الكتان وزبدة الفول السوداني والعسل ورقائق الشوكولاتة وخلاصة الفانيليا في وعاء. تخلط المكونات جيداً لتشكيل خليط سميك.

الخطوة 2 اصنع كرات الشوفان

الآن اصنعي كرات صغيرة من العجين وضعيها في صينية. ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. سيساعد هذا الكرات في الحفاظ على الشكل.

الخطوة 3 جاهز للتقديم

قدمي كرات الشوفان غير المخبوزة واستمتعي بها.

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