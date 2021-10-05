وصفة نباتية: توفو بالعسل والسيراتشا هذا التوفو الحلو والحار بالعسل وصلصة السريراتشا الحارة لذيذ للغاية! يمكنك اضافته إلى السلطات والوجبات واللفائف والمزيد.

وصفة نباتية: توفو بالعسل والسيراتشا

المكونات:

14 أوقية التوفو شديد الصلابة

2 ملعقة كبيرة صلصة سريراتشا

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة صغيرة صلصة الصويا، مقسمة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت طبخ

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

الطريقة:

اضغط على التوفو لمدة 30 دقيقة لإزالة الرطوبة الزائدة. يمكنك القيام بذلك إما عن طريق استخدام مكبس التوفو أو توضع كتلة التوفو على طبق أو صينية ذات إطار ، ثم تغطى بشيء مسطح مثل لوح التقطيع مع جسم ثقيل فوقها (مقلاة من الحديد الزهر أو وعاء من الماء). بعد الضغط لمدة 30 دقيقة ، اسكب السائل الإضافي.

أثناء ضغط التوفو ، تصنع صلصة سريراتشا بالعسل. في وعاء صغير ، يُمزج السريراتشا والعسل وملعقة صغيرة من صلصة الصويا والفلفل الأحمر المطحون. اترك الصلصة جانبًا.

تقطع التوفو المضغوط إلى مكعبات بحجم بوصة. استخدم منشفة ورقية لتجفيف مكعبات التوفو.

أضف زيت الطهي وملعقة صغيرة من صلصة الصويا إلى وعاء كبير. اخفقي صلصة الصويا في الزيت. أضيفي مكعبات التوفو وقلبي برفق حتى يغطى التوفو بالزيت وصلصة الصويا.

نرش ملعقة صغيرة من نشا الذرة فوق مكعبات التوفو ويقلب برفق. كرر ذلك مرتين أو حتى يتم إضافة 3 ملاعق صغيرة (1 ملعقة كبيرة) نشا الذرة إلى التوفو.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. عندما تصبح المقلاة ساخنة ، أضف التوفو المحضر. سيقلى التوفو في الزيت الذي يكسو المكعبات. يُطهى التوفو مع التحريك من حين لآخر فقط ، حتى يصبح بنيًا ومقرمشًا من جميع الجوانب (حوالي 10 دقائق).

اسكبي صلصة سريراتشا بالعسل فوق التوفو واستمري في التقليب لمدة دقيقة أو دقيقتين إضافيتين أو حتى يصبح التزجيج سميكًا ولزجًا.

يُسكب التوفو بصلصة العسل والسريراتشا مع شرائح البصل الأخضر ويُقدم.

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