10 طرق طبيعية تحمي مخزون المبيض من الشيخوخة

يُعتبر تحليل هرمون الخصوبة أو ما يُعرف بهرمون المضاد لمولر واختصاراً AMH مؤشراً على مخزون البويضات في المبيض لدى المرأة، حيث تولد الإناث وفي مبايضها عدد محدّد من البويضات يتمّ إفرازها على مدى حياتها، ويبدأ العدد بالانخفاض مع التقدّم في العمر، ويتمّ إفراز الهرمون المضاد لمولر من جُريبات المبيض، وكلما زادت نسبة الهرمون في الدم فإنّه يُعد دلالة على أنّ عدد البويضات المتبقية في المبايض مرتفع، وإذا انخفضت النسبة يدلّ ذلك على انخفاض مخزون البويضات، ومن الطبيعيّ انخفاض نسبة الهرمون لدى النساء مع اقتراب انقطاع الطمث.

يقل عدد البيض الذي ينتجه المبيض مع تقدم العمر، هذه بعض الطرق التي تحمي مخزون المبيض من الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

تعد أنسجة المبيض أكثر عرضة للشيخوخة من أي أنسجة أخرى في الجسم، هذا ما يجعل عدد البيض الذي تنتجه ينخفض مع تقدم العمر، الأمر الذي ينعكس سلبًا على خصوبتك.

هذه بعضًا من الطرق التي من شأنها أن تحمي مخزون المبيض من الشيخوخة:

1- تناول المزيد من فيتامين أ:

تشير بعض الدراسات، إلى أن هناك علاقة وثيقة بين تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ، وتعزيز الخصوبة والحفاظ على صحة المبايض.

يعد الجزر، والبيض، والحليب، من المصادر الغذائية الرائعة لفيتامين أ.

2- وفري الأكسجين لجسمك:

تحتاج خلايا الجسم إلى إمدادات ثابتة من الأكسجين، ليتسنى لها العمل بالشكل صحيح.

يعتمد توفير الأكسجين الكافي للخلايا إلى حد كبير على مدخولك الغذائي، إذا كنت تعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية الرئيسية ، فقد يؤدي ذلك إلى موت الخلايا، والإصابة بالالتهابات.

3- احصلي على أوميغا 3:

احرصي على تناول ما بين 1000-2000 ملم من أوميغا 3 كل يوم، يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية، في الحفاظ على صحة المبيضين، ويمكنك الحصول على الكمية الموصى بتناولها يوميًا من أحماض أوميغا 3 الدهنية، من خلال تناول نظام غذائي غني بالجوز، وسمك السلمون، وفول الصويا.

4- الامتناع عن التدخين:

يعيق التدخين وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، هذا بدوره يؤدي إلى حصول كل من المبيضين والجهاز التناسلي على كميات أقل من الدم والمواد الغذائية.

5- الوزن المثالي:

يساعد الوزن المثالي في الحفاظ على صحة المبيضين من الشيخوخة المبكرة، والوقاية من انخفاض عدد البيض المنتج.

يمكنك الحصول على الوزن المثالي، من خلال اتباع نمط حياة صحي، وممارسة التمارين الرياضية بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعيًا، و تناول الوجبات الصحية الخالية من الدهون.

6- الجنس اللآمن:

اطلبي من شريكك إجراء الاختبارات الطبية، للتأكد من سلامته من الأمراض التي قد تنتقل عن طريق الجماع.

استخدمي الواقي الذكري عند الجماع، للوقاية من العدوى المنقولة جنسًا، حافظي على زيارة الطبيب النسائي بين الحين والاخر وإجراء الفحوص الدورية.

7- ممارسة اليوغا:

يمكن أن تساعد اليوغا، في خفض مستويات التوتر لديك، الأمر الذي يزيد من إنتاج البيض، ويعزز من الخصوبة. كما تعزز من الدورة الدموية في منطقة الحوض.

8- التمر:

يحتوى التمر الحديد العالي في التمر، الأمر الذي يجعل منه مفيداً لأولئك الذين يعانون من فقر الدم؛ حيث إنّه يعزز مستويات الحديد في دمائهم.

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9- الإكثار من تناول الخضروات:

تعتبر الخضراوات مصدر غني للعديد من المغذيات المهمة للجسم ولتقوية مناعته، فهي مصدر للألياف الغذائية، وللعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل: الفيتامينات A، E و C، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، حمض الفوليك، وغيرها من مضادات الاكسدة والمركبات النباتية المهمة لمناعة الجسم.

10- تناول اللوز:

يحتوي اللوز على بروتينات ومعادن وفيتامينات تنظم الحالة المزاجية والنفسية فيساعد في انتظام الهرمونات.

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