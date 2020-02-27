3 حبات من التمر يوميًا...فوائد سحرية!

التمر هو من أسرة النخيل والفواكه حلوة المذاق، لم تُعرف نشأته الأولى أو أين كانت لزراعته منذ زمن طويل، لكن من الممكن أن تكون بداياته في أراضي العراق.

يزرع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، ويتراوح طول شجرة النخيل بين 70-75 قدم أي 21-23 متر.

أهمية ثمار التمر والعناصر الغذائية التي تحتويها

التمور غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف وتحتوي على الكالسيوم والكبريت والحديد والبوتاسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس والماغنسيوم وكلها مفيدة للصحة.

وينصح خبراء الصحة بتناول التمر يومياً بشكل ضروري لاتباع نظام غذائي متوازن وصحي، والتمور واحدة من أفضل المكونات لتنمية العضلات ويستهلكها الناس في عدة طرق.

مثل خلط عجينة التمر مع الحليب أو اللبن، أو مع الخبز أو الزبدة لجعلها أكثر لذة، وهو مفيد للكبار والأطفال، وخصوصاً بعد التعافي من إصابة أو مرض (فترة النقاهة).

هناك العديد من العناصر الغذائية المهمة الموجودة في التمر، حيث يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات كثيرة تساعد الجسم على القيام بوظائفه الحيوية على أتم وجه.

تساعد التمر على الوقاية من:-

- هشاشة العظام

- فقر الدم

- تسوس الأسنان

- حموضة المعدة

- جفاف الجلد

- يحارب الامساك

- جفاف العين

- يعالج فقدان الشهية وضعف التركيز

- الحساسية

ما هي مراحل تمر بها ثمار التمر حتى تصبح جاهزة للأكل؟

النخيل ثمر ثنائي الجنس، إلا أن الذكور منها منفصلة عن الإناث، وأغلب الشتلات تكون إناث وتثمر بسهولة لكنها أقل جودة، لذلك يعتمد معظم المزارعين عند زراعة النخيل على عملية القص من أعمدة النخيل وزرعها.

فتثمر بعد 2 أو 3 سنوات، كما أن التلقيح يتم يدوياً، فكل غصن ذكر يمكن أن يلقح أكثر من 100 شجرة أنثى لجودته في ذلك فقط وليس في الثمار.

وتنضج ثمار التمر على أربع مراحل، وتسمى في المنطقة العربية كالتالي: كمري (أي غير ناضج)، خَلال (أي أصبحت كاملة الحجم)، روتاب (أي ناضجة ولينة)، والتمر (أي أصبحت الثمار ناضجة وجففتها الشمس وأصبحت جاهزة للأكل).

أخيراً.. شجرة النخيل وثمار التمر ليست غريبة عن أحد، وليست فاكهة ترتبط بالطابع العربي أو الغربي - على الرغم من مكانة التمر في مجتمعاتنا - وهي ذات فائدة مذهلة تكسب الجسم الطاقة والقوة، وتمنح المذاق الرائع على سفرة الكثير من المجتمعات.

المزيد من الصحة والجمال:

ما هي الفيتامينات الموجودة في التمر؟

ماذا تعرفي عن فوائد مُركز التمر؟