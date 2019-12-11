12 عبارة جميلة عن عيد الكريسماس

الكريسماس هو عيد يحتفل فيها النصارى بعيد ميلاد يسوع ،أي: بعيد (ميلاد الرب) عند أحد مذاهبهم أو بعيد (ميلاد ابن الرب) عند مذهب آخر.

ويحمل عيد الميلاد المجيد معه الأمل والتفاؤل والولادة من جديد بالنسبة للمسيحيين، وفي هذا المقال جمعنا لكم عبارات عن عيد الكريسماس:

- عام سعيد وعيد ميلاد مجيد بكل لغات العالم.

- حب وتسامح، فرحة، ونشوة، ومودة، ورحمة رب، وعيد سعيد يا أطيب قلب.

- بكرة الشمس تشرق بيوم جديد من سنة جديدة يا رب المصاعب تلين وتتحقق أمانينا في العيد المجيد.

- يا أغلى البشر والأحباب العيد المجيد على الأبواب ودمعي والله على حد الأهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.

- المرسل: واحد من الناس، المستقبل: أعز وأغلى الناس، النص: عيد ميلاد مجيد قبل كل الناس.

- أعايدك جعـلك طـيلة العمر وأنت بخـير وأزف لك باقة ورد بالعطـر فـواحه.

- يا ورد روح لحبيبي وقوله أنا هدية لك من إنسان بحبك ويقول لك كل عام وأنت بخير.

- لست أول المهنئين لكنني أرقهم كلمة وأصدقهم مشاعر وألطفهم عبارة، أنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لأني مبدع الكلمة بل لأنّني سأوجهها لمن يستحقها كل عام وأنت بألف بخير.

- نفسي أكون جنبك وأهمس بإذنك وأقولك من كل قلبي كل عام وأنت بخير.

- أتحدى العالم وأنا معك وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع العيد المجيد أقول يا حبيبي أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضو معك.

- أنا رسالة جاية من إنسان قاعد وحداني يفكر فيك كثير ويسلم عليك وبالعيد المجيد بتهنيك.

- مع رعاة ساهرين ومجوس ساجدين وملائكة مرنمين نسجد وإحنا فرحانين.

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