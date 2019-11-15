13 نصيحة عند تعرّضك لوعكات صحية أثناء السفر

يقرأ العديد من المسافرين عن الوجهات السياحية، وأفضل المطاعم في المدن التي يخططون لزيارتها، لكنهم نادرا ما يبحثون عما إذا كان هناك طبيب أو خدمة صحية بمحل إقامتهم، أو أقرب مستشفى!

الأسئلة الأخيرة هي الأهم والأولى بالإجابة عنها قبل السفر، فتجربة الطعام الشعبي وخوض المغامرات في المناطق النائية واللعب مع الحيوانات هي أكثر ما نحرص عليه في رحلاتنا، لكن دخول مستشفى في بلد أجنبي ودون تأمين صحي هو آخر ما نتمنى حدوثه في رحلاتنا، ولذلك عليك اتباع النصائح التالية قبل السفر لأي بلد.

استعد للأزمات

- استعدادك للتعرض لحادث سير أو المرض بسبب لدغة حشرة هو أول خطوات التأهب لتخفيف التوتر في المواقف المفاجئة.

- قم بزيارة إلى طبيب مختص في علم الأوبئة، أو الأمراض المعدية، أو الصحة العامة للحصول على بعض النصائح، وكتابة الأدوية الاحتياطية وأعراض الأمراض المعدية الشائعة في البلد التي تقصدها.

- من المفيد اتباع خيارات الغذاء الآمن، مثل عدم تناول الطعام الشعبي في الأسواق المفتوحة والمزدحمة حيث تقل نسب النظافة والسلامة، وكذلك بالنسبة للمغامرات الخطرة، فيجب عليك دراسة تعليمات الأمان جيدا، والتوجه لشركات مضمونة تحرص على سلامتك وأنت تتسلق الجبال أو تعبر الأنهار مثلا.

- هناك بعض التطعيمات التي يجب عليك تناولها قبل السفر وفي أثنائه وبعده، خاصة إذا كنت مسافرا إلى دول في أفريقيا، وجنوب أميركا، ووسط وشرق آسيا، واليونان. ويجب عليك تناولها كافة خاصة بين فصول السنة وفي مواسم المطر، وإذا كنت تخطط لزيارة الأرياف. ومن الأمراض التي يجب التحصن منها، وباء الملاريا، ووباء الحمى الصفراء، والالتهاب السحائي، والكوليرا، والتهاب الكبد "أي وبي" A, B، وكذلك داء الكلب، والتيفويد، ولدغات القراد.

اختر شركة التأمين

- يمكنك اختيار شركة تأمين صحي في السفر، والتوجه للطبيب بالشركة لتوضيح خط سيرك، ووضعك الصحي الحالي، والحصول على الأدوية الوقائية، والتطعيمات اللازمة، خاصة وأن هناك بعض الدول لا تلتزم بمواصفات للصرف الصحي الآمن أو قواعد للتعقيم. وقد يعطيك الطبيب بعض الأدوية لعلاج الإسهال، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو نزلات البرد في مراحلها المبكرة.

- إذا كنت متعاقدا مع شركة تأمين صحي خاصة في بلدك، فعليك التحقق فيما إذا كانت توفر لك التمتع بمزاياها خارج البلاد، أم إذا كنت تحتاج لتأمين سفر. وهناك بعض الدول التي تشترط عليك دفع تأمين سفر، وهو يضمن لك تغطية المصاريف الطبية الطارئة والحوادث، والتأمين ضد فقدان الحقائب في المطار، وفوات موعد رحلة الطيران، والكثير من المميزات في رحلتك. ويمكنك التأمين على السفر من خلال شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية.

ابحث عن الخدمات الصحية

- ما أن تحدد وجهة سفرك، والمدينة التي تستأجر بها مكان إقامتك، عليك إخطار طبيب شركة التأمين الصحي، أو التأمين على السفر لأنه أعلم بالأمراض المستوطنة، وسيحدد معك أقرب مستشفى لك، ومعرفة ما إذا كانت هناك مخاوف أمنية في طريقك لهذه المستشفى، والتواصل مع طاقم العمل بها وإخطارهم بوجودك، ويمكن أن يقدموا لك نصائح للطوارئ وتعريفا بالقوانين والثقافة المحلية مثل قواعد قيادة السيارات والتعامل مع الحيوانات والمناطق الخطرة.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن، أو تتناول دواء موصوفا لك، أو أجريت عمليات جراحية من قبل، فعليك تدوين النقاط الرئيسة في تاريخك الصحي، وإرفاقه بوصفات الأطباء، أو اطلب منهم كتابة خطاب يتضمن الاسم الكامل والمادة الفعالة بالدواء، والحالة، والجرعة، وأية تفاصيل ممكنة مثل فصيلة دمك، وأدوية تسبب لك الحساسية، ثم قم بترجمة الملف للغة البلد الذي ستزوره، ثم اطبعه واحفظه معك في رحلتك. ويمكنك مشاركة هذا الملف مع شركة التأمين، وطبيبك الخاص، وأقرب مستشفى في البلد المقصود، فذلك سيسهل عليك الكثير عند حاجتك لتلقي العلاج.

احتفظ بتاريخك الصحي

- مع ملفك الطبي عليك أيضا طباعة نسخ من جواز سفرك، وبطاقة التأمين الصحي، أو تأمين السفر وحملها معك في حقيبتك أينما ذهبت، مع نسخة أخرى لدى شخص تثق به سواء كان جارك أو زميل عمل أو شخصا من جنسيتك في البلد الجديد. كما يمكنك إرفاق قائمة بجهات الاتصال في حالات الطوارئ، وبيانات الطبيب الخاص، أو شركة التأمين للاتصال بأي جهة عند الحاجة.

- إذا كانت حالتك طارئة أو تم نقلك بسيارة إسعاف، فغالبا سيخيرونك -إن كنت في حالة ذهنية واعية- بين المستشفيات المحيطة والأقرب، لذا من المهم اختيار المستشفى الأفضل والأكثر نظافة والمتوفر بها كافة الخدمات، وبها موظفون يتحدثون بلغة تعرفها.

- فور دخولك المستشفى اخرج ملفك الطبي، أو تأكد من أنه بحقيبة يدك في كل مكان، ليسهل على الأطباء التعامل مع حالتك، والحذر من التسرع في حقنك بأدوية قد تكون مضرة.

- حاول التواصل مع شركة التأمين بأسرع وقت ممكن فور استطاعتك، لضمان تغطية جميع نفقات العلاجات التي تتلقاها، وإذا استطعت إخبارهم قبل اختيارك المستشفى فمن الممكن أن يضمنوا نقلك لأفضل مستشفى بالمدينة، والتأكد من سلامة الطرق في دول قد تشهد أعمال عنف وشغب.

- وأنت بالمستشفى تأكد من احتفاظك بنسخ من أية إيصالات أو فواتير أو أوراق تثبت دخولك العناية أو صرف أدوية أو خضوعك لعملية جراحية ونتائج التحاليل والأشعة، وذلك في حال اضطررت للدفع من جيبك، لأن شركة التأمين الصحي والتأمين على السفر ستطلب منك هذه المستندات لاستعادة ما دفعته.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

أفضل 5 أماكن سياحية للسفر إليها في فصل الشتاء

لديك أسبوع واحد فقط.. إليك أفضل الأماكن للسفر!