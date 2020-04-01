7 أشياء تملأ بيتك بالطاقة الإيجابية والسعادة

بعض البيوت تشعرك بالراحة بينما البعض الآخر تشعرك بالضيق دون وجود سبب، كما أن هذا الشعور ينطبق على غرف المنزل الواحد، فبعضها يشعرك بالراحة، وتحب الجلوس فيها لساعات، وتخلد فيها للنوم سريعًا، على عكس الغرف الأخرى.

في هذا المقال إليك بعض النصائح لبيت مليء بالطّاقة الإيجابيّة، والراحة، والسعادة:

1- زراعة النباتات في المنزل

وجود عدّة نباتات في المنزل يوفر الأكسجين في هواء المنزل أثناء قيامها بعمليّة البناء الضوئي، وينصح باختيار النباتات ذات الحواف الملساء، والتي تحمل أزهاراً ملوّنة، وإخراج النباتات الشائكة من المنزل، كما ينصح بوضع النّباتات في الجهة الشرقيّة من المنزل؛ كي تستقبل الشمس عند الشروق، وبذلك ستحصل على هواء نقي، ومنظر جميل.

2- نافورة المياه

صوت تدفق المياه ومنظره، يعطي شعورًا بالطّاقة، والحيويّة، والنّشاط، وبالتّالي فإنّ وضعك لنافورة صغيرة بين النباتات في المنزل سيكون مصدراً للطّاقة الإيجابيّة فيه.

3- النّظافة

من أكثر الأمور المزعجة، والتي تجلب الضيق، والطاقة السلبيّة هي عدم مراعاة نظافة المنزل، ولذلك يجب تنظيف المنزل بشكل دوري، والحفاظ على نظافة الحمام، والمطبخ، والنّوافذ، وباقي أجزاء المنزل.

4- تناسق الأثاث وترتيبه

كون المنزل كبيرًا أو صغيرًا، ليس بالأمر المهم في هذ الجانب، ولربما يكون المنزل الواسع، مصدراً للشعور بالقلق والوحدة، ولكنّ المهم هو كيفيّة ترتيب الأثاث واختياره، فيجب اختيار حجم الأثاث يتناسب مع حجم الغرف، وعدم ملء الغرف بالكثير من الأثاث، فذلك يخلق جوّاً من التّوتر.

5- الألوان

تؤثر الألوان بشكل كبير على النّفسيّة، وبالتّالي يجب اختيارها بعنايّة، يجب أن تكون ألوان غرف الجلوس هادئة، مع تجنّب اللون الأحمر، أو البرتقالي فيها، فهما يزيدان التّوتر، ولا بأس باختيار الألوان القويّة في غرفة المعيشة، لتبعث بالحيويّة، والطّاقة، ولكن بشكل غير مبالغ.

6- ضوء الشّمس

دخول ضوء الشّمس للمنزل يمنع تكاثر الحشرات، والأوبئة، ولذلك يجب أن تحتوي كل غرفة على نافذة، تدخل منها أشعة الشّمس، أمّا إن كان ذلك صعبًا، فمن الأفضل اختيار الإضاءة المناسبة، فالظلام يمنح طاقة سلبيّة.

7- مكان سرير النّوم

ينصح بوضع سرير النوّم في الجهة المقابلة لمدخل الغرفة، كما يجب إبعاده عن الحائط.

3 ألوان تجلب الطاقة الإيجابية

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